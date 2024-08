Ce que ça fait de faire une overdose de paracétamol

Quelle est, selon vous, la substance à l’origine de la majorité des cas d’insuffisance hépatique en Occident ? Étonnamment, ce n’est pas l’alcool, mais le paracétamol. En France, le paracétamol est la première cause d’hépatite aiguë fulminante et le deuxième médicament à l’origine des appels au centre antipoison de Paris. En Australie, les surdoses de paracétamol ont représenté 14 662 admissions à l’hôpital entre 2000 et 2007, ce qui a incité le Medical Journal of Australia à publier une directive sur la manière dont le secteur de la santé devrait réagir. Comme l’indique le document, « si le décès est une issue peu fréquente, le paracétamol reste la principale cause d’insuffisance hépatique dans les pays occidentaux ».

Le plus triste, c’est que les patients ne s’empoisonnent pas accidentellement en voulant soulager une migraine. Non, ils tentent de se suicider. Et ce qui devait être une descente rapide et indolore dans l’inconscient s’avère être tout sauf une réalité. Ce qui se produit habituellement, c’est que le corps achemine tout le paracétamol vers le foie, qui est rapidement submergé, ce qui provoque des nausées et des vomissements extrêmes. Si la personne survit, les dommages sont irréversibles et laissent le foie fortement marqué. Sinon, la mort peut prendre de quelques jours à 4 à 6 semaines, au fur et à mesure que le foie s’arrête progressivement.

Amber, 22 ans et originaire de Wagga Wagga, en Nouvelle-Galles du Sud, a évité de peu cette épreuve. Amber vit avec un trouble de la personnalité borderline et l’année dernière, elle a tenté de se suicider avant d’être retrouvée et emmenée à l’hôpital. Elle est en période de rémission et reçoit régulièrement des conseils. Elle a publié une vidéo sur YouTube dans laquelle elle explique les dangers du paracétamol.

« Lorsque vous faites une overdose de paracétamol, vous avez seulement deux heures pour obtenir un traitement, sinon il ne fonctionnera pas »

VICE : Bonjour Amber. Pouvez-vous nous dire comment tout cela a commencé ?

Amber : La plupart des paquets contiennent 20 comprimés. Le jour de ma surdose, j’ai pris 26 comprimés de 500 mg chacun. Le problème avec le paracétamol, c’est que même s’il y a une posologie quotidienne à respecter, si vous la prenez en une fois, cela peut être très, très mauvais.

Quels ont été vos premiers symptômes ?

D’abord, ma tête a commencé à battre. Je pouvais sentir mon pouls et j’avais l’impression qu’il allait exploser. Je suis devenue toute rouge et mon corps a commencé à me faire mal, ce qui m’a paru bizarre, étant donné que le paracétamol est censé atténuer la douleur. Ensuite, je suis devenue très lente et très fatiguée. Si lente que je ne pouvais même plus marcher et j’étais au téléphone avec ma mère, qui a dit que mes mots devenaient très confus. Finalement, mon copain m’a retrouvée, et nous sommes allés à l’hôpital.

Que s’est-il passé quand vous êtes arrivés à l’hôpital ?

J’ai été transportée à l’hôpital en ambulance. Ils m’ont donné une boisson au charbon de bois. C’est du charbon actif que vous devez boire aussi vite que possible. Lorsque vous faites une overdose de paracétamol, vous avez seulement deux heures pour obtenir un traitement, sinon il ne fonctionnera pas. Je pense que je suis arrivée au bout d’une heure et 40 minutes.

J’ai ensuite dû attendre quatre heures pour savoir si j’allais survivre ou non. Il n’y a pas de retour en arrière et je me souviens juste que j’ai pleuré toutes les larmes de mon corps tellement j’étais paniquée. J’ai demandé à l’infirmière si j’allais mourir et elle m’a juste répondu : « Je ne peux pas dire oui ou non, nous devrons attendre et voir. » C’était effrayant. Je ne voulais plus mourir.

Le problème avec le paracétamol, c’est que les gens pensent qu’ils vont juste s’endormir et mourir. Mais cela ne marche pas comme ça. Vous finirez par vous réveiller et si vous n’obtenez pas de traitement rapidement, vous mourrez dans un délai de trois à quatre jours, en souffrant d’une douleur atroce résultant d’une insuffisance hépatique. Heureusement, j’ai fini par quitter l’hôpital. Les jours qui ont suivi, je me suis senti très mal. C’est difficile à décrire, mais je planais complètement et je n’avais pas l’impression d’être moi. Je ne me sens toujours pas comme d’habitude.

Étiez-vous au courant des dangers du paracétamol avant votre overdose ?

Pour être honnête, j’ai fait une formation en soins infirmiers à la fac. Et des amis psychologues m’avaient dit que le paracétamol était l’un des pires moyens de mourir. J’ai examiné la situation et je suppose que je savais à peu près ce qui allait se passer, mais on ne sait jamais vraiment ce qui va se passer avant que cela ne nous arrive.

Vous saviez que ça allait être exténuant et inefficace, mais vous l’avez fait quand même ?

Eh bien, quand je suis dans cet état d’esprit, je ne pense vraiment à rien d’autre. Je fais le vide tout en étant présente, pour autant que ça veuille dire quelque chose. C’était un pur acte d’émotion et d’impulsion.

Une étude réalisée au Royaume-Uni a révélé que 50 % des personnes ayant fait une overdose de paracétamol l’ont fait moins d’une heure après avoir envisagé cette option. Croyez-vous que les ventes de paracétamol devraient être restreintes ou réglementées ?

Je ne veux pas être cette personne qui dit « OK, nous devons le retirer des rayons », mais je pense qu’il devrait exister une réglementation concernant le nombre de comprimés dans une boîte ou la quantité pouvant être achetée à la fois. Je pense que cela aiderait surtout à protéger les plus jeunes qui n’ont pas accès à beaucoup de médicaments, car la plupart du temps, il faut avoir plus de 18 ans. Mais si vous pouvez l’acheter sans ordonnance, personne ne va vous arrêter, donc je pense que davantage de réglementations doivent être mises en place pour mettre fin aux actes d’impulsivité.

