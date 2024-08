Ce que ça fait de souffrir d’un problème de thyroïde

« Après avoir vu mes résultats, le médecin était surpris que je ne sois pas arrivée à genoux », dit Alice, qui a passé les cinq dernières années à se faire soigner pour une hypothyroïdie. La glande thyroïde est un organe clé qui régule toutes sortes de fonctions dans le corps, ce qui signifie qu’une thyroïde défectueuse peut avoir un impact énorme sur votre qualité de vie. On estime qu’environ 3,8 % de la population européenne est touchée par une sorte de dysfonctionnement de la thyroïde. Mais ils passent souvent inaperçus.

« La glande thyroïde est une glande endocrine qui produit et sécrète des hormones », explique le professeur Laura Fugazzola de l’Institut italien d’auxologie. Située au bas du cou, la glande produit deux hormones appelées T4 et T3, qui sont à leur tour contrôlées par une autre hormone appelée TSH, fabriquée par l’hypophyse. Ces hormones gèrent les niveaux d’énergie de notre corps en régulant notre métabolisme, la température interne, le rythme cardiaque, la force musculaire et bien plus encore.

L’hypothyroïdie peut provoquer fatigue, dépression, gonflement, somnolence, perte de cheveux et hypersensibilité au froid. L’hyperthyroïdie, en revanche, survient lorsque la thyroïde produit trop d’hormones, ce qui provoque des insomnies, un rythme cardiaque rapide, de l’hyperactivité, de l’anxiété et de la nervosité, une perte de poids et de la transpiration. En l’absence de traitement, les troubles de la thyroïde peuvent conduire à la stérilité.

Il est souvent difficile de diagnostiquer des problèmes de thyroïde, car les symptômes peuvent être aussi subtils et génériques que le fait de se sentir vraiment fatigué. « Je ne sais pas si le fait que je m’effondre juste après le dîner ou que je peux m’endormir n’importe où sont dus à mon trouble », dit Alice, qui ne savait pas qu’elle était malade avant de se faire tester. Sa mère avait été récemment diagnostiquée, alors elle est allée se faire examiner. Les tests ont révélé que ses niveaux hormonaux et son métabolisme étaient complètement anormaux.

Les troubles thyroïdiens touchent les femmes de manière disproportionnée, surtout après la ménopause, et notre compréhension de ces troubles est encore limitée. C’est souvent le cas pour les maladies à prédominance féminine comme l’endométriose ou le syndrome des ovaires polykystiques. « Une femme d’une vingtaine d’années qui se sent fatiguée, démotivée et qui perd ses cheveux, c’est courant, dit Alice. Mais une société qui minimise ces symptômes, cela n’aide en rien. »

L’une des principales causes des problèmes thyroïdiens est la carence en iode. L’iode est un élément chimique nécessaire à la production d’hormones thyroïdiennes qui n’est pas fabriqué par notre corps et qui doit être consommé. Dans certains pays, comme l’Italie, cet élément est rare dans le sol, c’est pourquoi le professeur Fugazzola estime qu’il est important de l’intégrer, par exemple avec du sel iodé.

Parfois, l’hypothyroïdie peut être causée par des traitements médicaux antérieurs. Lorsque les résultats des tests révèlent une hypertrophie des nodules ou des cellules anormales dans la glande thyroïde, les médecins prescrivent souvent l’ablation d’une partie de l’organe par mesure de précaution. Mais une thyroïde partielle produit souvent moins d’hormones, ce qui entraîne d’autres problèmes de santé.

Giuditta, 34 ans, a été opérée du côté droit de sa glande thyroïde à 13 ans et a développé un goitre, c’est-à-dire une hypertrophie de la thyroïde. « Ma mère a vu une petite bosse qui montait et descendait le long de mon cou pendant que je mangeais ma salade, dit-elle. Je n’avais même pas fini de mâcher que nous étions en route pour aller chez le médecin. »

Giada, 27 ans, a également été opérée par précaution à l’âge de 21 ans et depuis lors, elle suit un traitement contre l’hypothyroïdie. Elle a déclaré que ses taux d’hormones ont été testés par pur hasard. « C’était une sorte de journée de sensibilisation aux troubles de la thyroïde, dit-elle, si bien que l’hôpital offrait des examens gratuits. Ma mère, qui est à la limite de l’hypocondrie, a insisté pour qu’on les fasse toutes les deux. »

Les spécialistes qu’elle a consultés après avoir reçu la mauvaise nouvelle avaient des opinions différentes sur la chirurgie, mais elle a fini par passer sous le scalpel. Le professeur Fugazzola explique que les techniques non invasives, comme l’ablation thermique qui utilise la chaleur pour brûler les cellules anormales, sont plus courantes aujourd’hui dans les cas non graves.

Valerio, 33 ans, a également été opéré pour enlever une grosseur. Les goitres peuvent résulter de tumeurs de la thyroïde, qui sont généralement bénignes, mais peuvent être cancéreuses. Pendant sa convalescence après l’opération, il ne pouvait pas bouger son cou correctement, ni parler. Pour Giada, le pire a été de signer le formulaire de consentement reconnaissant que ses cordes vocales pouvaient être endommagées. « Ça m’a fait très peur », dit-elle.

Il n’existe pas de remède aux troubles thyroïdiens. Les patients doivent prendre des médicaments toute leur vie, qui sont ponctuellement adaptés en fonction des résultats des tests. Valeria, 36 ans, a découvert qu’elle était atteinte de la maladie de Hashimoto, qui se traduit généralement par une hypothyroïdie, à 19 ans, alors qu’elle était testée pour une intolérance au gluten. La maladie de Hashimoto (également connue sous le nom de thyroïdite de Hashimoto) est une maladie auto-immune dans laquelle le système immunitaire attaque les cellules thyroïdiennes au lieu des mauvaises cellules. Bien que les problèmes de thyroïde ne soient pas nécessairement héréditaires, la mère de Valeria a également une maladie de la thyroïde, tout comme celle d’Alice.

Les hormones utilisées pour traiter les troubles thyroïdiens ont un impact énorme sur le métabolisme, c’est pourquoi elles sont souvent utilisées (de manière abusive) pour perdre du poids. Malheureusement, comme l’explique le Pr Fugazzola, elles peuvent exercer une pression sur le cœur, qui se traduit par un rythme cardiaque rapide ou irrégulier, et sur les os, ce qui entraîne une ostéoporose.

Selon Valeria, il est important de prendre la bonne dose. « Si vous prenez trop d’hormones, vous risquez de faire une tachycardie [battements de cœur rapides], explique-t-elle. Si vous en prenez trop peu, ça vous rend vraiment léthargique. » Comme Giada risque de développer à nouveau des nodules à l’avenir, elle prend actuellement un dosage hormonal élevé qui provoque de légers effets hyperthyroïdiens. Elle dit qu’elle a souvent du mal à dormir, que son cœur bat vite et que ses mains transpirent beaucoup. « Je n’aime pas être esclave d’un médicament à 20 ans », dit-elle.

