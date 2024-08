Ce que les étudiants accrochent sur les murs de leur kot

Des MST aux syllabi en passant par les TD et l’assiette de pâtes au ketchup, VICE plonge dans la vie étudiante. Retrouvez nos articles dans le Guide VICE de l’étudiant.

Sur le mur de mon kot, j’ai accroché un portrait assez moche d’une femme laide à la crinière de lion avec en arrière-plan des soldats en plein vol. J’ai trouvé ce tableau lors d’un de mes retours du Fuse au petit matin. Je pensais que c’était une super idée de ramener chez moi cette oeuvre d’un mètre et demi. Je ne sais pas ce que cette peinture dit de moi, mais probablement beaucoup de choses.



Quand on dit que les yeux sont le miroir de l’âme, c’est faux. Rien de plus chiant que de regarder quelqu’un dans le blanc des yeux. C’est beaucoup plus intéressant et instructif de se pencher sur ce que ces personnes accrochent sur leurs murs. Et ça vaut également pour les étudiants. C’est pourquoi on est allé faire un tour dans certains kots, afin d’observer en détails avec quoi les jeunes sacrifiaient les quelques mètres carrés encore libres de leurs petites pièces. Montre-moi ce que tu as accroché dans ton kot, et je te dirai qui tu es. Un truc du genre.

Jan-Willem (24 ans) étudiant en photographie

VICE : Salut Jan-Willem, pourquoi y a-t-il une affiche de La Princesse Maleine suspendue au-dessus de ton lit ?

Jan-Willem : Il s’agit d’une vieille affiche d’un écrivain de théâtre belge [Maurice Maeterlinck, le seul lauréat belge du prix Nobel de littérature, ndlr] à propos d’un conte de fées. Je trouve que c’est vraiment une belle affiche, mais elle a aussi un sens plus profond. À l’époque, mon père a demandé à ma mère, qui à ce moment-là était encore une simple amie, de l’accompagner voir cette pièce. Ils sont ensemble depuis. Cette affiche était accrochée dans le couloir de ma maison. Enfant, je l’observais depuis mon lit car je dormais la porte ouverte. Quand je suis parti en kot, ils me l’ont offerte en cadeau.





Cette affiche de Miles Davis est également super classe. Comment l’as-tu eue ?

Chaque année, il y a un très grand marché aux puces à Bruxelles et j’ai trouvé cette affiche par hasard l’année dernière. Miles Davis est un artiste que j’ai beaucoup écouté. Je suis moi-même musicien et je peux dire que Miles m’a certainement influencé. Les vinyles que vous voyez à côté, ce sont les premiers albums de mon label CupOfTea, un projet que je voulais vraiment presser sur vinyle.

Tu as pas mal de photos, de statuettes et de cartes accrochées dans ta chambre. Ça a de l’importance pour toi ?

Oui, je préfère quand mes murs sont remplis. Je collectionne énormément de trucs qui me plaisent. Pour moi, ce sont des artefacts. Ils font partie de ma vie et peuvent m’inspirer. Je pense aussi que tout ce qu’on accroche, c’est un peu le reflet de nous-même. La chose la plus importante, c’est de réussir à vraiment créer un sentiment de foyer et de se sentir bien chez soi.





Eva (21 ans), étudiante en bande dessinée

VICE : Salut Eva, cette affiche gigantesque, elle représente quoi ?

Eva : Cette affiche provient d’une exposition à La Monnaie et a été réalisée par l’illustrateur Lukas Verstraete. L’exposition portait sur la bande dessinée belge et ses artistes. Je venais juste de commencer mon stage chez Lukas quand j’y suis allée. J’ai trouvé l’illustration très belle et j’ai demandé à La Monnaie si je pouvais l’avoir, comme généralement elles sont souvent jetées après l’expo. La réceptionniste a vraiment du penser que j’étais super fan.



Et cette illustration-ci, de qui elle est ?

Je l’ai faite moi-même pour un projet scolaire à Berlin. On avait eu une semaine d’ateliers là-bas avec l’académie. La mission consistait à faire une affiche sur notre vision de l’Europe. Je vois l’Europe comme un grand immeuble avec plein de petits appartements, où tout le monde vit côte à côte et quand on ouvre la porte, on ne sait jamais sur qui on va tomber. Europalaan, c’est l’adresse de cet appartement. Bosser sur cette affiche, ça m’a permis de changer mon style en quelque chose de plus détaillé et c’est l’une de mes réalisations préférées.

Pourquoi est-ce important pour toi que ton mur soit rempli d’illustrations ?

Je pense qu’aimer accrocher des trucs aux murs, c’est quelque chose qu’on a naturellement en soi. Ou pas. Quand je suis venue vivre ici, j’ai directement pensé à ce que j’allais y mettre. Mais il n’y a pas seulement des illustrations, au-dessus de mon bureau ce sont des photos qui me sont chères. Je ne les jetterai jamais. J’espère avoir une grande maison plus tard, avec plein de place pour accrocher des trucs.





Mambele (24 ans) étudiant en sciences commerciales

VICE : Hello Mambele, ces deux affiches dans ta chambre sont très fortes. Tu nous expliques leur signification ?

Mambele : J’ai trouvé l’affiche de droite dans les coulisses d’un concert de Baloji. Son cousin ou son frère, je ne sais plus en fait, avait organisé une expo sur la perception du Congo dans les médias d’époque. C’est une affiche de 1961 et pour moi c’est une image puissante. C’est la couverture d’un journal belge lorsque le Congo est devenu indépendant. Ça montre vraiment ce que les gens pensaient autrefois des Noirs : « Imbéciles ». À côté, il y a un tableau de Vijay Diels, un de mes amis. Je rentrais de soirée et je l’ai trouvé devant sa porte, à côté de la poubelle. Je l’ai récupéré parce qu’il me plaisait bien.

Tu as également une radio de mâchoire humaine… Ce sont tes propres dents ?

Oui, c’est une radiographie de mes dents. J’en ai perdu une il y a quelques années et j’ai dû subir une intervention chirurgicale. C’était vraiment pénible, et cette photo me le rappelle constamment. Les dents, c’est super important. Du coup, la voir tous les jours, ça m’oblige à me brosser les dents.





Katrien (24 ans) étudiante en hôtellerie

VICE: Salut Katrien, je vois que tu as tes propres dessins sur ton mur. Ça fait combien de temps que tu dessines ?

Katrien : Pas si longtemps. J’ai commencé avec un pote pendant mon Erasmus l’année dernière. Je n’avais jamais vraiment dessiné avant, mais ça m’a plu. Du coup maintenant je poste mes dessins sur Instagram et sur mon site web. Mon style n’est pas infantilisant, mais un peu enfantin. Les dessins sont très ludiques et assez funky. J’utilise beaucoup d’animaux et de petits hommes qui évoluent dans leur petit monde mignon.

Quel est ton dessin préféré ?

C’est celui que j’ai appelé « l’hôtel des curiosités ». Quand je l’ai commencé, je n’avais pas encore vraiment développé mon propre style, mais avec ce dessin tout est venu naturellement. C’était le premier dessin où j’ai pensé: « ok très bien, c’est une bonne approche à garder. »

Et d’où vient cette jambe ?

Je l’ai utilisée pour une présentation 3D quand j’étais encore étudiante à Amsterdam. J’avais développé un projet de marque, coloré et un peu fourre-tout. J’avais accroché un immense parapluie où pendaient des objets un peu drôles, comme une théière avec une fleur et cette jambe. Du coup je l’ai toujours gardée.



Cool.





Jeffrey (22 ans) étudiant en management et production

VICE : Hello Jeffrey, il n’y a pas beaucoup de jeunes dans la vingtaine qui ont une affiche K3 sur leur mur…

Jeffrey : J’ai grandi avec ce groupe, mais ce n’est qu’en 2015 que je suis devenu une petite fan excitée. Juste après j’ai fait mon coming-out et j’ai eu mon premier petit ami, qui adorait Studio 100. À cause de lui, j’ai commencé à écouter de plus en plus K3, mais j’ai aussi commencé à collectionner les DVD, les CD et les affiches. Maintenant K3, c’est plus comme un soutien pour moi. Quand je me sens mal, j’écoute leur musique et je repense à ces bons moments.

Est-ce que les gens trouvent bizarre que tu sois toujours fan de K3 ?

Non, je ne suis pas victime de moqueries ou ce genre de choses. En soirée, j’aime bien mettre une chanson de K3, mais souvent, personne ne veut me laisser faire et ils veulent passer d’abord leur propre musique. Par contre, si je réussis à m’imposer, j’ai remarqué que tout le monde connaît encore les paroles sur le bout des doigts.

Quelle est ta chanson préférée ?

Si j’ai besoin d’un regain d’énergie, j’écoute « Superhero ». « Crois en toi » de la comédie musicale Alice au pays des merveilles a aussi un super texte. J’écoute généralement ça quand je me sens déprimé.



Hanne (21 ans) étudiante en photographie

VICE : Salut Hanne, ces petits fanions ont-ils une signification particulière ?

Hanne : Ce sont des drapeaux de prière tibétains avec des prières et des mantras bouddhistes. Ils répandent la paix, la sagesse et la compassion. Il y a quelques règles à respecter lorsqu’on accroche les drapeaux. Il faut les suspendre dans le bon ordre : bleu, blanc, rouge, vert et ensuite jaune. Si vous les accrochez pendant un matin pluvieux, ils apportent le bonheur.

Je vois qu’ils sont déjà dans le bon ordre. Tu les raccroches quand il pleut ?

Non, en fait, ils restent toujours accrochés, je ne les enlève jamais.



Tu as un belle affiche là-bas. Elle vient d’où ?

C’était avec le LP de Pink Floyd, Dark Side of The Moon. J’écoute beaucoup de vieux trucs. J’ai encore des CDs de Fleetwood Mac, des Yellow Days, de John Lennon, d’Elvis et d’ABBA. Mais Pink Floyd, ça restera toujours mon groupe préféré.

Mila (19 ans) étudiante en criminologie

VICE : Salut Mila, il n’y a pas beaucoup d’étudiants qui ont une aussi grande affiche de The Smiths dans leur kot.

Mila : Je l’ai reçue de ma mère. Avant, elle était dans son appart à elle. C’est vraiment une grande fan des Smiths. J’aime bien aussi, mais je dois avouer que je connais beaucoup moins de chansons qu’elle. Tous mes goûts musicaux, ça vient d’elle. Par exemple, c’est grâce à elle que j’ai connu les Foo Fighters. C’est devenu mon groupe préféré.

Tu es donc fan de rock ?

Oui. J’ai aussi un poster de Buffalo Tom, un autre groupe de rock. Je l’ai acheté à l’AB l’année dernière après leur concert. Ce n’était pas un poster classique de leur tournée, mais ça m’a plu. Les membres du groupe discutaient du merch avec les fans et ils ont même dédicacé mon poster.

