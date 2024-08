Ce que les manifestant·es pour le climat ont à dire à leurs parents

Youth For climate, la série qui prend la température auprès de ces jeunes qui sont « plus chaud·es que le climat ».

Aujourd’hui, des millions de jeunes et de moins jeunes partout dans le monde ont participé à la grève pour le climat. On sait que pas mal d’entre vous sèchent les cours pour vous joindre aux manifs. On vous soutient, et on espère que vos parents aussi. Du coup, on a marché avec vous pour vous demander si vous abordiez souvent le sujet avec vos vieux et on en a profité pour faire passer vos petites dédicaces à la famille.

VICE: Hey Anton, tes parents savent que t’es ici aujourd’hui ?

Anton: Oui, iels ont même signé un justificatif d’absence pour l’école.

Tu as du les convaincre ?

Au début iels étaient hésitants parce que j’ai séché les cours plusieurs fois, mais iels apprécient le fait que je considère l’avenir de la planète comme une priorité. Un jour, nos enfants ne pourront plus vivre sur Terre donc il faut vraiment passer à l’action.

Tu parles souvent du climat avec tes parents ?

Assez souvent oui. Il se demande si ces marches pour le climat ont réellement un impact… Perso je suis sûr qu’elles ont un effet sur le gouvernement. Ça attire beaucoup d’attention et c’est super important. On ne pourra plus rien y faire s’il n’y a plus de planète, donc il faut agir!

Tu veux faire passer un message à tes parents aujourd’hui ?

Maman, c’est super important ce qui se passe. C’est notre avenir! Viens avec nous aux marches pour le climat! Je t’aime, bisous!

Bregje (17 ans), Marisol (16 ans) et Frauke (17 ans)

VICE: Hey les filles, vos parents savent que vous êtes ici aujourd’hui ?

Toutes en coeur: Oui!

Et qu’est-ce qu’iels en pensent ?

Marisol: Iels trouvent ça positif.

Frauke: Iels nous soutiennent.

Bregje: Ma maman n’était pas trop pour à la base, parce que j’ai fait pas mal de manifs l’année passée donc c’était assez à son goût. Mais j’ai réussi à la convaincre.

« Merci de nous soutenir et merci pour les sous pour le train! »

Vous avez des conversations sur le climat avec vos parents ?

Bregje: Oui, pas mal. Genre si quelqu’un laisse le robinet ouvert, on se dit: « Ferme-le! ». Faut faire attention à ce genre de trucs chez nous.

Frauke: Oui, on ne mange pas de viande pour le climat, par exemple. Donc on fait attention.

Vous voudriez dire quoi à vos parents aujourd’hui ?

Marisol: Merci de nous soutenir et de nous laisser manifester pour le climat. Et merci pour les sous pour le train!

Bregje: Merci de m’avoir éduquée de manière écolo, je suis contente de faire partie d’une famille qui y prête attention.

Robin (15 ans) et Florent (15 ans)

VICE: Hey! Vos parents savent que vous êtes là aujourd’hui ?

Florent: Oui!

Robin: Oui mais j’ai du beaucoup négocier avec mon père car l’école ne nous couvre plus pour les marches, donc on a des jours d’absence injustifiés. Mais je trouve ça hyper important de venir marcher.

Vous parlez beaucoup de climat avec vos parents ?

Florent: Oui quand même, surtout avec ma mère, parce que mon père est moins dans le thème.

Robin: Moi aussi plutôt avec ma mère. Mon père préfère que je fasse des actions plus concrètes que juste marcher. Donc là, avec des potes, on a pris un sac et on va essayer de ramasser les déchets qu’on trouve au sol pendant la manif. Comme ça je prouve à mon père qu’on peut allier les deux! Mais je lui en parle souvent parce que ça devient assez urgent comme situation.

Vous avez un message à leur faire passer aujourd’hui ?

Florent: Euh… On dit quoi Robin?

Robin: Ben on peut dire qu’on est contents d’être ici?

Florent: Ouais voilà. On est contents d’être ici parce que c’est important pour notre avenir!

Robin: Ouais, et c’est vrai qu’on sèche l’école, mais de toute façon si l’espèce humaine disparaît dans vingt ans à cause du climat, nos études n’auront servi à rien!

Junior (21 ans)

VICE: Hey Junior! Tes parents sont au courant que t’es ici ?

Junior: Non, iels ne savent pas que je suis là. Je suis venu ici avec des potes pour participer et donner de la force.

« Participez à tout ça et intéressez-vous aux questions du climat! »

Tu abordes parfois le sujet du climat avec tes parents?

Ce n’est pas un sujet qui les touche vraiment, donc on en parle pas vraiment. Mais ça me touche personnellement. Faut qu’on mette tou·tes la main à la pâte car on vit sur cette planète.

T’aimerais leur dire quoi à tes parents aujourd’hui ?

Participez à tout ça et intéressez-vous aux questions du climat! Avec ce qui vient de se passer en Amazone, on ne peut vraiment plus ignorer le problème.

Pascaline (26 ans) et Yves (62 ans)

VICE: Hey Pascaline, c’est ton père avec toi là ?

Pascaline: Oui, on est venu·es ensemble! Je sais que c’est un sujet qui le touche aussi et c’est important de ramener du monde, donc je l’ai invité à me rejoindre hier.

Yves: Elle m’avait même préparé une pancarte!

Vous discutez souvent du climat ensemble ?

Pascaline: Oui pas mal.

Yves: Nos filles nous ont parlé du zéro-déchet et ont fait changer nos habitudes alimentaires. Bref, nous sommes des parents très à l’écoute de nos chères enfants.

Pascaline: On a hérité de nos parents le sens de l’engagement, et on l’a pris presque plus au sérieux qu’elleux sur cette cause-là.

Yves: Tu dis que tu es plus sérieuse que nous ? Moi je nous trouve assez sérieu·ses!

Pascaline, y a-t-il quelque chose que tu aimerais que ton père fasse en plus pour le climat ?

Pascaline: J’aimerais bien que tu arrête de consommer des produits animaux. Mais mes parents font déjà plein de trucs… Tu prends les transports en commun et t’es en mode zéro-déchet, c’est bien!

Yves: Oui, j’en mange déjà beaucoup moins qu’avant, mais le père de mon épouse était responsable d’une grosse boîte de charcuterie en France donc c’est pas gagné.

Merci la famille, bonne manif!

