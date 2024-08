Ce que signifient vos rêves érotiques bizarres

Cet article a été initialement publié sur Broadly.

La première fois que j’ai rêvé que je couchais avec un de mes amis, je me suis réveillée dans un état de panique, la tête posée sur un oreiller mouillé de sueur. Le rêve était plutôt flou; je ne me souvenais pas des détails. Par contre, je ne pouvais pas oublier que j’avais eu ce genre de pensées à propos de cet ami. Pourtant, c’était extrêmement ordinaire; en fait, même si c’était mon imagination sans limites qui inventait au fur et à mesure, je dirais même que c’était mauvais.

Dans les heures qui ont suivi, j’ai fait les cent pas dans mon appartement en me posant sans cesse des questions : « Qu’est-ce que je devais en comprendre? C’est juste un ami, rien de plus, non? Est-ce qu’il y aura un malaise quand je vais le voir? C’est trop bizarre, pense à autre chose. » Puis, tout à coup, est venu le sentiment le plus étrange de tous : j’avais maintenant une implacable envie de coucher avec lui, et c’était à cause d’un rêve érotique. Cette envie a envahi mes pensées, me poussait à agir, comme si autrement j’allais me dessécher et mourir. Je me suis dit que ça finirait par passer, j’ai essayé de penser à autre chose, mais je n’y suis pas arrivée. J’étais complètement obsédée.

Alors, étant la personne volage et influençable que je suis, j’ai couché avec mon ami, pour la seule raison que j’avais couché avec lui dans un rêve. Après coup, le besoin ayant été comblé, je n’ai pas recouché avec lui, et nous sommes restés amis. Ce n’était pas la première fois qu’éprouvais une obsession soudaine après un rêve érotique, mais pour une fois, ce n’était à propos d’une célébrité et, coïncidence, il était d’accord pour coucher avec moi.

Quand j’ai raconté à mes amies ce qui s’était passé, j’ai été surprise d’apprendre qu’elles avaient déjà vécu ça aussi. En fait, une d’elles avait fait exactement ce que j’avais fait. Cette constatation nous a amenées à la grande question : pourquoi fait-on ces rêves et comment doit-on les interpréter?

Les rêves érotiques sont très fréquents, selon une étude qui révèle que 8 % de nos rêves comprennent des activités de nature sexuelle. La plupart d’entre nous passent deux heures par nuit à rêver — qu’on s’en souvienne ou non —, donc passent près de 60 heures par année à rêver à des relations sexuelles avec des personnes qu’ils connaissent ou non. D’après la science, il n’y a pas qu’une interprétation possible des rêves érotiques; il y a de nombreuses théories sur le subconscient et elles ne donnent pas toutes la même réponse à notre question. Toutefois, les rêves érotiques à propos d’une personne précise ont rarement à voir avec eux, et parfois ils n’ont rien à voir du tout avec le sexe.

La psychosexologue Lisa Etherson note que les rêves érotiques peuvent être déclenchés par une combinaison de facteurs, allant de l’excitation sexuelle aux messages que tente de vous transmettre votre psyché. « La sexualité est importante pour nous, elle fait partie de notre instinct de survie. Ce qu’il y a de plus important à considérer, c’est qu’il n’y a pas nécessairement de lien entre les rêves érotiques et la sexualité. Alors, ne vous inquiétez pas si vous rencontrez votre boss le jour après avoir rêvé à un trip à trois avec lui. »

Cependant, selon l’interprète des rêves Jane Teresa Anderson, les personnes avec lesquelles vous couchez dans vos rêves sont significatives, et pas seulement de la façon à laquelle vous pensez. Voyez vos rêves comme des métaphores. Mais l’identité du partenaire dans le rêve érotique a de l’importance. Par exemple, si vous faites un rêve érotique à propos d’une personne que vous trouvez aventureuse, votre subconscient est peut-être en train de traiter une envie d’adopter une approche plus aventureuse de la vie », explique-t-elle.

Parfois, nous traitons des expériences, des inquiétudes, des pensées à l’aide d’images et de sensations sexuelles, qui prennent la forme d’une relation sexuelle, et en réalité tout ce que notre cerveau nous dit, c’est qu’il y a une préoccupation non résolue de laquelle nous pourrions ne pas être conscient. Si nous rêvons chaque nuit et que nous ne nous rappelons pas tous nos rêves, une question s’impose : pourquoi nous rappelons-nous toujours nos rêves érotiques?

« Nous nous rappelons d’habitude de ce qui déclenche de grandes émotions, et l’excitation peut en être une, même dans le sommeil », répond Stefan Walters, psychothérapeute. D’autres rêves peuvent servir à traiter d’autres expériences ou sentiments plus anodins, qui n’apparaissent pas toujours au radar de notre conscience. La partie physique des rêves érotiques les rend plus mémorables, alors, qu’ils soient terribles ou qu’ils soient si bons qu’ils provoquent unorgasme nocturne, ils occuperont une place centrale dans votre esprit.

Par contre, ça ne va pas plus loin. Les rêves érotiques ne vous révèlent pas une préférence sexuelle insoupçonnée ou de nouveaux désirs à réaliser. Vous pourriez être davantage tentés d’explorer de nouvelles possibilités, mais Etherson explique qu’il s’agit davantage de pensées éphémères. « Il est probable qu’on se dise simplement “wow, j’ai aimé ça”, sans avoir envie de le réaliser pour autant. Si vous avez rêvé d’une relation sexuelle, que vous avez aimée, c’est très bien, mais ça ne veut pas dire que vous voudrez la réaliser. »

Maintenant que je comprends que les rêves érotiques sont plus complexes et symboliques que je le pensais, j’ai jugé mon expérience sexuelle pour ce qu’elle est. Mon rêve érotique n’a pas eu d’effet direct sur les désirs, mais, mon caractère impulsif aidant, j’ai décidé d’avoir une relation sexuelle dans la vraie vie avec le partenaire de mon rêve érotique. Bien que je ne sache pas pourquoi ni comment mon rêve érotique s’est manifesté de cette façon dans ma vie, une chose est sûre : tant que vous réalisez vos rêves sans qu’il y ait d’effet négatif dans votre vie, ça n’a aucune importance. Réalisez vos rêves.