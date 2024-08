Ce que vos fringues techwear disent de vous

Les grosses parkas et autres doudounes overzippées étaient à une époque l’apanage des skieurs et des survivalistes. Mais ça, c’était avant. Désormais, le streetwear s’imprègne sans aucune honte des vêtements techniques. Pour les premiers remous, il faut remonter en 2017, où la Fashion Week de New York a découvert puis adoré un A$AP Rocky sappé comme le parfait tech dad. Année après année, les amateurs de vêtements techniques se sont dispersés dans toutes les directions, faisant surgir une multitude de sous-catégories de styles (le warcore, ça vous dit quelque chose ?).

Les marques actuelles couvrent d’ailleurs tout le spectre de cette tendance, allant des pièces hyper conceptuelles (et impayables) à d’autres, plus normcore et accessibles. Avec cette offre exponentielle, vos choix ne se limitent plus seulement à des fringues stylées et pratiques créées dans l’optique d’une randonnée pépère au bord d’un lac. Si vous vous inquiétez de savoir comment survivre à un hiver nucléaire ou discuter liberté avec un antivax, il y aura forcément des vêtements techwear fabriqués en Ukraine pour satisfaire vos besoins. Les chances qu’ils ressemblent à des combinaisons spatiales sont cela dit assez élevées.

Comme le paysage techwear est inondé d’innombrables marques, chacune possédant ses connotations propres, il peut être difficile pour les non-initiés de s’y retrouver. Vous vous souvenez de la gêne ressentie lors de ce fameux après-midi où votre pote a débarqué avec cette veste à consonance anglaise sur le dos, celle qui lui donnait l’air d’un radeau de sauvetage mais qui avait suscité l’admiration de tout le monde, sauf la vôtre ? Pour vous aider à y voir clair ou expliquer à vos proches la différence entre Arnar Mar Jonsson et Arcteryx, voici ce que votre marque techwear favorite dit de vous.

The North Face

Vous êtes la chiffe molle centriste de l’univers techwear. Niveau fringues, vous êtes manifestement conscient de l’importance du choix de la marque, mais d’une manière très floue. Comme un chat pourrait l’être de la marque de ses croquettes. Votre veste, c’est un peu le combo sebago-jeans de l’espace high-tech : signe extérieur de pouvoir, certes, mais absolument dépassé. Vous êtes un conducteur responsable et vos clés de voiture sont attachées à un air tag.

Arcteryx

Vous êtes une personne qui apprécie les objets de grande valeur et, par extension, vous vous considérez vous-même comme une personne de grande valeur. Plusieurs fois par an, vous vous envolez vers d’excellentes destinations scandinaves parce que vous êtes dans la phase « puissante » de votre vie. Une phase que vous ne quitterez peut-être jamais en raison de votre immense richesse et des structures de soutien indéterminées qui vous ont permis d’en arriver là. Vu sa popularité, votre veste Arcteryx est aujourd’hui spirituellement analogue aux hoodies Superdry, Abercrombie ou Hollister. Vous êtes un agent immobilier fortuné, un banquier agressif ou une magnifique maman qui balade sa progéniture empaquetée dans des fringues éthiques aux couleurs coordonnées.

Arnar Mar Jonsson

Regardez-moi ces poches ! À elles seules, elles crient votre désir de vivre dans le futur, un avenir merveilleux dans lequel le moindre objet — même le tapis — possèdera sa petite paire de poches hyper pratiques. Vous êtes un individu un peu bizarre avec des pommettes très bien dessinées et haut placées.

Patagonia

Vous êtes une personne saine qui fume du tabac à rouler. Vous possédez la joie de vivre d’une troupe d’oies du Chili. Vous êtes sympathique, toujours de bonne humeur, endetté et avez parcouru le globe. Vous étiez à Paris mais vivez maintenant à Montreuil, « et c’est vraiment super ! ».

Salomon

Vous êtes bien dans vos pompes et très actif dans vos ignobles chaussures. Vous documentez cette activité incessante par des citations inspirantes sous vos photos Instagram. Votre paire de Salomon, vous l’adorez. Pour vous, c’est un peu comme des Quechua, mais hyper tendance. Comme pour tout sur cette terre, il y a un éventail d’utilisateurs : certains d’entre vous alternent avec d’autres baskets, tandis que d’autres n’en sortent jamais les orteils. Difficile à expliquer mais psychologiquement, les porter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c’est un peu comme porter des Total 90 dans les années 2000.

Post Archive Faction

Si vous êtes prêt à claquer 2 600 euros pour une veste d’alien en décomposition et 950 pour une écharpe technique, on avoue ne pas vraiment comprendre qui vous êtes ni ce qui vous anime. Sans doute rien de bon :)

Dale Moss en C.P. Company. Photo : Matthew Sperzel/Getty Images

Stone Island

Soit vous passez votre temps à mater les matchs en terrasse, soit vous êtes un homme d’âge moyen amoureux de l’Italie des années 90 et propriétaire d’une vaste collection de vinyles de Balearic house music. Vous suivez de près la vie et les moments héroïques de Luke Una sur Instagram. Vous postez des mèmes Distracted Boyfriend et vous tweetez des blagues « ta mère est tellement… » sur le Twitter foot.

Merrell

Vous êtes un papa géographe, un jeune barbu ou une femme à lunettes politiquement engagée. Incroyablement répandues à une époque, les chaussures Merrell étaient considérées comme les pompes anti-sexe par excellence. Mais ces petites merveilles s’inquiètent plus des options véganes et du confort plutôt que de l’image. Le véritable esprit français, ce sont ces couples d’âge moyen, prétentieux et renfrognés, qu’on peut observer en train de négocier un terrain vallonné par mauvais temps, Merrell assorties aux pieds.

and Wander

Vous êtes amoureux du gorpcore et de tout ce qu’il représente. Vous avez enfin trouvé votre « look d’adulte ». Vous êtes l’heureux propriétaire d’un adorable chien et possédez un tote bag différent pour chaque jour de la semaine.

Snow Peak

À vos yeux, le principal intérêt de votre tenue est cette authentique vibe outdoor dont le vent frais vient vous caresser le visage dès que vous croisez votre reflet. Vous parcourez Paris à la recherche de décors plausibles pour vos posts Insta, des endroits où vous pouvez faire rayonner toute votre énergie de Maître des Éléments avant d’aller grailler dans un Prêt à Manger et de rentrer chez vous en Uber.

Nike ACG

Vous vivez à Pantin et êtes « à donf » dans votre job de graphiste. Au fond de vous, vous savez bien que vous ne partirez jamais en randonnée avec cet accoutrement coloré. Cela dit, ça reste de jolies fringues. Vous êtes probablement Scorpion.

C.P. Company

Vous zonez avec vos potes alors que vous portez la fameuse goggle jacket à lunettes intégrées. Soudainement, vous placez la capuche sur votre visage et vous riez, et tout le monde rit, et puis tout le monde se met à danser, chacun dans son coin mais pourtant tous ensemble, à la fois dans l’espace et hors espace, la fusion du solide et du liquide. Tous vous disent à quel point les lunettes sont chanmé, et vous répondez quelque chose que vous n’entendez pas. Mais vous souriez, et tout le monde sourit, la musique va fort, vous pleurez un peu mais ce n’est pas grave parce qu’il fait tout noir et avec les lunettes, rien de mauvais ne peut vous arriver. Vous rentrez chez vous et vous réveillez allongé dans un lit d’hôpital. Vous vous êtes vautré. C’est ça, de faire le gogole avec les goggles.

Acronym

Vous travaillez dans le cyberespace. Vous êtes très satisfait de votre tenue de camouflage militaire qui vous permet de passer facilement du work au play, du bureau à la teuf en loft. Vous vivez à Belleville et, de temps en temps, vous ajoutez des commentaires acerbes sur le groupe Facebook du quartier. D’après vous, il est en train de changer. D’une manière ou d’une autre, vous parvenez à ramener toutes les conversations aux NFT.

