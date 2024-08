Ce que votre destination de vacances dit de vous

Il y a bien une sorte de personnalité délirante et chaotique qui n’apparaît qu’au moment du départ en vacances. Appelons-la Holiday Behavior (Attitude Vacances). Poussée par le fait que tu t’es levée à 4 heure du mat’ pour prendre le premier vol de Ryanair pour Kiev, Holiday Behavior se dispute avec ton petit-ami parce qu’il faut attendre vingt minutes pour avoir un Uber, et parce qu’il n’a pas voulu te laisser réserver un taxi la veille. D’autres exemples en vrac, qui trahissent ton prochain départ en vacances : tu viens de ranger ton gel douche et ton dentifrice dans un petit sac en plastique, et tu viens de comprendre en faisant ça que tu ressembles beaucoup trop à ton père. Même le fait d’acheter des clopes en Duty Free, avant de réaliser que tu ne fumes pas… La voilà, la Holiday Behavior !

Si on est bizarre comme ça, c’est bien parce que les gens – surtout les Anglais – ne savent pas se tenir à l’approche d’un événement excitant (cf: la Coupe du Monde 2018). Or, les vacances, c’est l’un des moments les plus excitants de l’année. Partir en vacances, c’est souvent perçu comme « génial », parce que c’est une pause dans notre train-train quotidien. C’est l’occasion de se reposer, ou de faire quelque chose d’inhabituel, ou, tout simplement, de s’engueuler et de se taper des coups de soleil tous les jours, en traînant à la terrasse d’un pub irlandais appelé O’Craic.

Tout le monde a une vision différente des vacances idéales. Alors, tes destinations de vacances en disent long sur ta personnalité. Tu peux être du style à aller à Berlin et rentrer une semaine après en ayant raté ton avion et sans dormir, ou plutôt du style à visiter Disneyland avec moman et le chien. Mais, et toi ? Mettons qu’il est 5 heures du matin et que tu es à l’aéroport de Roissy, à peser le pour et le contre d’une pinte de bière à l’aéroport (pour : c’est drôle, contre : absolument tout le reste). Où vas-tu ? Et qu’est-ce que ce choix révèle de toi, ton “toi” intime, ta personnalité, ton âme ? VOYONS :

TOSCANE

Tu dis que tu n’aimes pas les réseaux sociaux, que tu es un esprit simple, et que tu préfères alléger tes pensées confuses sur le papier d’un journal intime en cuir précieux ; mais en réalité, tu es assez bon pour partager avec nous quelques images de tes petites festività sur ton compte Instagram privé. Tes amis n’ont-ils pas le droit, eux aussi, de profiter de ta petite virée, même s’ils ne peuvent pas venir ?

Tes stories et ton fil croulent sous les images de la Vierge Marie, de paysages de falaises abruptes, et de fruits de mer qui ressemblent à s’y méprendre à des méchants de Doctor Who (avec la légende : « Regardez les fruits que nous apporte la mer ! ») Tes passions ? Faire du tagine, et… les chemisiers, en général. Bougie Lit Woman a offensé ton esprit libre ; ton père (qui est le stéréotype du banquier, et c’est même pas du second degré), est le proprio de ton appart.



VACANCES À MAJORQUE ENTRE MECS / MEUFS

À tous les coups, tu viens de finir le lycée et, en septembre, tu vas à la fac dans une ville étudiante du style de Grenoble, Lyon, ou pire : Bordeaux. Pour toi, passer du bon temps, c’est : boire un cocktail – qui, rien qu’en voyant sa couleur, semble bien toxique pour l’intestin – et te faire Lee, une influenceuse de tourisme. Ravie pour toi.

VACANCES ENTRE MEUFS / MECS À SPLIT OU À BUDAPEST





Tu viens probablement de finir ton année de Terminale, et en septembre, tu vas à la fac dans une ville étudiante du style de Grenoble, Lyon, ou Bordeaux. Mais comme tu as entendu parler d’un artiste super stylé, Four Tet, tu es, d’après toi, beaucoup plus cool que toute la clique qui va à Majorque, alors tu veux choisir un endroit moins « attrape-touristes ». Comme la Croatie et la Hongrie, par exemple. En fait, tu finis par boire le fishbowl qui te fait de l’œil depuis un moment quand même, mais tu pimentes le tout avec du MDMA (qui n’est rien d’autre que de la speed), achetée pour un markup à un dealer. Ravie pour toi, aussi.

AUSTRALIE

Aller à la salle, pour toi, c’est du plaisir.

DUBAÏ

Tu t’es achetée un survêtement juste pour le vol, et tu as forcé ton ami à prendre des selfies de toi dès votre arrivée à l’aéroport. Alors que tous les autres checkaient leurs bagages, toi, tu cherchais le meilleur angle pour un selfie sur ta valise. ( le cul à moitié dessus, juste pour avoir l’angle parfait, et a tagué le lieu « Roissy Terminal 3 », suivi de « Do You Believe That Airplanes In the Night Sky are Like Shooting Stars ? ». T’as pris tellement longtemps à faire le selfie parfait que tu as dû cavaler à travers la sécurité et la douane pour ne pas manquer le vol.

De tous tes potes, tu es la, ou le meilleur en maquillage, et ton compte pro Instagram est suivi par plus de 50k personnes. Tu étais sensée participer à Love Island, mais tu t’es fait piquer à la dernière minute, ta place, par une mannequin de bikinis nommée Maisie-Lou.

UN FESTIVAL DE MUSIQUE EN EUROPE, AVEC 37 DE TES AMIS

Tu es quelqu’un qui, jusqu’à un certain degré, apprécie et profite du chaos. Il n’y a pas d’autre motivation possible à ce genre de voyage, qui est le genre de vacances les moins reposantes qui soient au monde. Tu as dû, au cours de ton voyage, payer une caution AirBnB au moins une fois, à cause du bordel que tu as laissé sur place (ta défense, c’est que la poubelle était déjà pleine de vomi quand vous êtes arrivés), et bien évidemment, tu as au moins un bob.

Ton insta est plein de portraits candides de tes amis qui ont l’air bien défoncés ou immondes, pour maintenir une image bien fUn et InsOUciANte ( qui est en vérité très consciencieuse). Tu as fait du graphic design à la fac.

“SAFARI”

Toi, tu bosses quelque part où tu dois mettre un costard-cravate, et, quand tu rentres le soir, tu remplaces aussitôt ta photo Hinge par celle de toi à côté d’un tigre drogué.

L’INTER-RAIL

T’as 20 ans.

NEW YORK

Quand on t’a demandé où tu as trouvé ton outfit, tu as baissé le regard, et dans un sourire timide, a répondu : « Ah ah ben, tu sais, en faisant le tour des friperies américaines. »

DANS UN COIN PAUMÉ DU ROYAUME-UNI

Tu es une millennial stressée, qui a été tellement distraite par la vie en ville, que tu as dû prendre sur tes petites économies pour t’offrir un voyage minable dans une ferme où il n’y a même pas de réseau. Après seulement deux jours, tu es prête à abandonner tout le reste et Rester Ici Pour de Bon À Écrire Ton Roman, mais tu viens juste de te rappeler qu’il n’y a pas de Wagamama ici. Dommage. Tu retournes à Londres, ou je ne sais où, et tu passes le reste de l’année à te plaindre.

