Ce que votre film préféré dit sur vous

Tout comme on s’identifie au héros d’un roman ou on voit un peu de soi dans les textes d’un chanteur, on se reconnaît dans un ou des personnages de nos films préférés.

C’est ainsi. On est humain : on mange, on dort, on couche ensemble, on se bat, on paye des factures et, dans le temps qu’il nous reste, on se tourne vers l’art pour essayer de comprendre pourquoi on fait ce qu’on fait.

Pour certaines personnes, regarder un film, c’est plonger dans la plus pure fantaisie. C’est un billet à prix modique à destination des arides déserts de Tatooine, de l’exolune Pandora de James Cameron ou du monde bizarre du Labyrinthe de Pan – sans même avoir à enfiler un pantalon. Pour d’autres, c’est pour l’amour, comme l’échange à deux ininterrompu dans la trilogie Before de Richard Linklater, la défensive et l’offensive dans Love & Basketball de Gina Prince-Bythewood ou le déconcertant dépaysement dans Lost in Translation de Sofia Coppola. Ou pour la détermination, comme celle des personnages qui commencent avec rien et finissent avec tout : Tony Montana, Jamal Malik et Chris Gardener. Ou encore pour la stupidité : tous les films avec Jim Carrey.

Comme les chansons, les toiles et les sonneries polyphoniques, il y a un film pour chaque émotion. La haine dans La haine, la tristesse d’un deuil dans Up. L’amour pour un Américain sexy et plus âgé que soi dans Call Me by Your Name. Tout existe, de la relation mère-fille dans Lady Bird au courage de la femme ordinaire qu’interprète Frances McDormand et qui vous donne le sentiment que votre vie est pathétique. Regarder des films est l’une des meilleures façons de comprendre les nuances de la condition humaine.

Ce lien très fort qu’on a avec le cinéma explique pourquoi il y a un nombre anormalement élevé de gars hétéros blancs sur Tinder qui s’identifient à Tyler Durden dans Fight Club. Le cinéma est aussi la raison pour laquelle on voit encore des looks inspirées de Danny Zuko et de Sandy Olsson. C’est l’inspiration de toutes les poses à la Titanic — elle devant, les bras en croix, et lui derrière, qui l’enlace — qu’on voit sur internet. Tout le monde reconnaît un peu de soi-même dans un film ou un autre. Pour cette raison, voyons ce que le film préféré d’une personne dit sur elle. Ou, plutôt, ce que votre film préféré dit sur vous, car c’est de vous qu’on va parler.

VOTRE FILM PRÉFÉRÉ EST « PULP FICTION » (1994)

Commençons par un facile, Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Ce film dans lequel Uma Thurman sniffe accidentellement de l’héroïne, plutôt que de la cocaïne, et frôle la mort, et John Travolta parle de burgers, de fromage et de l’Europe. « They just do things differently over there », déclare-t-il avant d’enchaîner avec son monologue sur le « royale with cheese », que vous imitez avec plaisir – ce qu’on pourrait vous pardonner si vous le faisiez rarement, mais pas un week-end sur deux au même McDonald’s. De plus, soyez honnête : vous avez probablement acheté ce film avec Seven ou Inception ou quelque chose dans ce genre pour profiter d’une offre deux pour un au HMV avant sa fermeture.

VOTRE FILM PRÉFÉRÉ EST « CLUELESS » (1995)

Bon choix, parce qu’il sous-entend que vous avez probablement déjà lu un livre qui n’était pas en vente au HMV (il est basé sur Emma de Jane Austen) ou que, même si vous approchez de la trentaine, vous pensez que les années du secondaire étaient les meilleures de votre vie et vous vous habillez toujours comme à l’époque. À l’instar de Cheryl Horowitz, vous êtes un garçon ou une fille ou un homme ou une femme qui ne conduit pas, mais ça va : quelqu’un d’autre le fait pour vous. Oh et cessez de boire du café, ce n’est pas bon pour vous. Je parie que c’est pour ça que vous ne dormez pas bien.

VOTRE FILM PRÉFÉRÉ EST « KIDS » (1995)

Vous pouvez fabriquer un bong à partir d’une bouteille d’eau ou même d’une pomme, mais vous êtes sans emploi. Et par emploi, j’exclus ce qui est dans l’industrie de la musique, de la création de contenu et du documentaire. Ou dans une boutique de skateboard.

VOTRE FILM PRÉFÉRÉ EST « PRINCESSE MONONOKÉ » (1997)

Comme Le Voyage de Chihiro (souvent vu comme une allégorie d’un bordel) et Mon voisin Totoro (de la mort, sans le moindre doute) , d’autres films du Studio Ghibli, Princess Mononoké a un sens caché. Le réalisateur, Hayao Miyazaki, dit que, bien que ce soit en apparence un film sur la quête d’un homme pour trouver un remède à une malédiction, c’est en réalité un film sur la lèpre. C’est ce qui fait des animes de cette maison de production japonaise des œuvres d’art que « les adultes aiment autant que les enfants ». Pour l’instant, vous travaillez dans une boutique de jeux vidéo, en informatique ou en recrutement et vous aimez passer beaucoup de temps seul, mais vous voulez un jour vous prendre en main et faire un voyage à Kyoto pour rencontrer les correspondants avec qui vous échangez à l’aide d’une application d’apprentissage du japonais.

VOTRE FILM PRÉFÉRÉ EST « TOUS LES FILMS DE MARVEL »

Je ne me moque pas. L’univers cinématographique qu’a créé Marvel est incroyable. C’est le genre d’accomplissement que l’on ne voit qu’une fois dans sa vie. C’est pour les nerds qui ont beaucoup trop de temps libre et j’envie chacun d’eux.

VOTRE FILM PRÉFÉRÉ EST « BRIDEMAIDS » (1997)

Prosecco pong? C’est ce que je me disais.

VOTRE FILM PRÉFÉRÉ EST « TOUT CE QU’A FAIT WES ANDERSON » (1996-2018)

Comme pour Bridesmaids, les amateurs de films de Wes Anderson aiment aussi boire. Mais du gin. Du gin cool, comme du gin rose. Ou du gin avec des petits fruits dedans. Sinon, n’importe quel gin, vraiment, tant que ce n’est pas la marque maison d’un supermarché. Vous avez des tatouages, vous aimez les chandelles, vous prenez de la drogue, mais pas trop. Vous avez déjà classé vos livres par couleur dans votre bibliothèque. Dans votre armoire à thé, il y a au moins dix sortes de thé différentes. Vous aimez Bill Murray. Quelque chose cloche.

VOTRE FILM PRÉFÉRÉ EST « LES AFFRANCHIS, LE PARRAIN, LE PARRAIN II »

Je suppose que si vous êtes un homme, ça va.

VOTRE FILM PRÉFÉRÉ EST « THE SHAWSHANK REDEMPTION » (1994)

Vous avez vu ce film à l’école, et aucun autre film ne vous a intéressé depuis. C’est le Des souris et des hommes des films.

VOTRE FILM PRÉFÉRÉ EST « WEST SIDE STORY » (1961)

Bonjour mamie!

VOTRE FILM PRÉFÉRÉ EST « LORD OF THE RINGS » (2001-2003)

Qu’importe ce que dit le test de personnalité Myers Briggs, il y a deux types de personnes dans le monde. Il y a ceux qui ne peuvent pas faire quoi que ce soit sans arrêt pendant trois heures consécutives (sauf peut-être dormir) et ceux qui ont du plaisir à regarder des petits hommes promener un anneau dans un monde imaginaire bizarre. « Mais c’est un des meilleurs films fanta » — Non. « C’est si détaill » — Non, non, non. C’est toujours cette même histoire qui rappelle qu’il faut toujours garder espoir et se battre pour un monde meilleur, fantastique.

VOTRE FILM PRÉFÉRÉ EST « THE EXORCIST OU UN FILM D’HORREUR ÉQUIVALENT »

Vous avez quelque chose du personnage loyal neutre, amateur de films d’horreur. Je m’attendrais à ce que vous soyez chaotique mauvais à cause du plaisir que vous éprouvez à passer une soirée à regarder des têtes d’enfants possédés faire un demi-tour dans le sens antihoraire. Mais vous êtes en réalité plus conventionnel que tous les autres. Entouré d’une vaste collection de livres macabres et peut-être d’un chat, j’ai l’impression que ce qui vous rend heureux, c’est de voir des personnes horribles subir des choses horribles tout en étant d’une absolue médiocrité.

VOTRE FILM PRÉFÉRÉ EST « BATMAN AVEC HEAT LEDGER DANS LE RÔLE DU JOKER »

(Avec la voix du Joker) « Why so serious? »

VOTRE FILM PRÉFÉRÉ EST « BATMAN AVEC TOM HARDY DANS LE RÔLE DE BANE »

(Avec la voix de Bane) « I am Bane. »

VOTRE FILM PRÉFÉRÉ EST « AUCUN DANS CETTE LISTE »

Bien joué. Vous êtes une personne équilibrée qui ne se laisse pas facilement classer dans une catégorie selon un film vu en DVD plus de trois fois.