Ce qu’il faut retenir du beef entre Pusha T et Drake

Les gens autour de moi se fâchent souvent lorsque je leur dis que le rap, c’est souvent plate. J’ai fait partie de plusieurs scènes dans ma vie, du punk à la club music, mais le rap a toujours manqué de rebondissements qui étaient des gamechangers. Par contre, ce que le hip-hop fait mieux que quiconque, c’est les beefs.

Drake et Pusha T sont deux de mes rappeurs préférés, et leurs chamailles qui durent depuis presque une décennie me brisent le cœur : je ne veux pas avoir à choisir de camp.

Pour moi, ils représentent deux versions idéalisées du rap. Pusha a tout le bragadoccio; il vend à ses auditeurs un rêve, un monde de cocaïne et de top-modèles qui font du drag racing dans des voitures sport exotiques. Drake, c’est l’artiste; le caméléon qui est capable de faire des chansons qui te donnent à la fois envie de popper des bouteilles et d’appeler ton ex pour t’excuser.

Qu’est-ce qu’il se passe?

Vendredi dernier, Pusha T a sorti un (excellent) nouvel album qu’on attendait depuis longtemps, DAYTONA. Entièrement produit par Kanye West, l’album marque le retour de Pusha T dans sa zone de confort. Bien qu’agréable, son album précédent, Darkest Before Dawn, est largement passé sous le radar.

Drake était resté assez silencieux sur le sujet jusqu’à présent, étant un avide fan de Clipse et ne comprenant pas tout à fait pourquoi Push lui en voulait. Il semble que Infrared ait été la goutte qui a fait déborder le vase. Alors que la journée de vendredi avait été positive pour Pusha T, son album ayant été instantanément applaudi par la critique et le monde du hip-hop, Drake a publié en début de soirée un freestyle, Duppy, sur le SoundCloud de son label, OVO. C’est là que la chicane a réellement pogné.

Sur Duppy, Drake fait preuve d’une rage et d’une exaspération qu’on n’avait pas vues depuis son dernier beef avec Meek Mill en 2015. En moins de trois minutes, le Canadien lance des flèches à Kanye West, révélant qu’il écrit des chansons pour lui, expose tout le crew de GOOD Music, le label de West dont Pusha est le président, et dit qu’il devrait envoyer à ses adversaires un invoice, afin de se faire payer pour la promotion qu’il leur fait en répondant à Pusha T (facture dont il a publié une photo sur Instagram plus tard le même soir). À la manière d’un lutteur des années 90, Drake termine son massacre avec un finishing move, où il mentionne le nom de la fiancée de Pusha T, Virginia Williams.

Comme plusieurs, j’ai passé un bon moment à écouter la chanson en boucle, choqué, à absorber chaque ligne pour en comprendre toute l’ampleur. Et ce serait mentir que de dire que la chanson de Drake n’a pas affecté mon appréciation de DAYTONA.



Mardi, choc et consternation de tous les côtés : Pusha T a publié une réponse sous forme d’un court freestyle intitulé The Story of Adidon. Sur le morceau, Push met de côté les shots faciles auxquelles on s’attendrait. Il n’est pas question de ghostwriting, il y va plutôt dans le très personnel, visiblement froissé que Drake ait mentionné le nom de sa fiancée (même si le Torontois n’a au final rien dit de mal sur elle).

Après quelques lignes sur Young Money/Cash Money, l’ancien label de Drake, Pusha T va encore plus loin et attaque personnellement les parents de Drake. Comme si ce n’était pas assez, le rappeur renverse le thé et attaque à la jugulaire avec une ligne qui deviendra sans doute emblématique dans le monde du hip-hop : « you are hiding a child » (tu caches un enfant).

Cette ligne explique le titre de la chanson. Pusha T expose ici une rumeur qui veut que Drake ait eu un enfant illégitime avec l’artiste et ancienne star de la porno française Sophie Brusseaux. Le garçon s’appellerait Adonis, et prêterait en partie son nom à la nouvelle ligne de vêtements que Drake a conçue avec Adidas, Adidon. Pour finir, Pusha T a choisi comme finisher move de se moquer de l’état de santé de Noah ‘40’ Shebib, meilleur ami et proche collaborateur de Drake, qui est atteint de la sclérose en plaques.

https://www.youtube.com/watch?v=VmwOMtkDxtk

Comme photo de couverture pour la chanson, Pusha T a déterré une vieille photo de Drake en blackface, faisant allusion à une blague populaire dans le monde du hip-hop qui veut que Drake soit confus à propos de son identité raciale; qu’il agit « comme un blanc » tout en profitant du capital culturel noir. Drake a depuis expliqué que la photo datait du temps où il était encore acteur, et faisait partie d’un projet qu’il avait conçu avec un ami acteur soudanais pour dénoncer le fait que lorsque des acteurs noirs se font engager dans des productions, on leur donne souvent des rôles stéréotypés.

Beaucoup de gens ont trouvé que Push est allé un peu trop loin, mais on ne fait qu’effleurer l’envergure des grandes rivalités du hip-hop. Rappelons-nous l’âge d’or du beef dans le hip-hop, comme lorsque Gucci Mane a dit à Jeezy d’aller déterrer son ami pour lui parler, alors que c’est Gucci lui-même qui l’a assassiné. Ou encore la fois où Jay-Z a affirmé avoir eu des relations sexuelles dans la Bentley à Nas avec la mère de son enfant. Et, Dieu merci, on est encore bien loin du beef le plus important de tous les temps, celui entre Biggie et Tupac, qui nous a fait perdre deux acteurs très importants de la scène.

Qui va gagner?

Cela fait bientôt 48 heures que Pusha T a sorti The Story of Adidon, et Drake n’a toujours pas répondu. Certains crient déjà victoire, et il est vrai que d’exposer l’enfant illégitime du rappeur torontois était un powermove. Mais la guerre est loin d’être terminée, et Pusha T dit qu’il a encore plus de secrets à révéler à propos de Drake, affirmant du même coup qu’il n’y a aucun squelette dans son placard.

Il est très difficile pour l’instant de déterminer comment tout ça va se dénouer. La dernière victoire de Drake fut très facile. Lorsque Meek Mill l’a accusé d’avoir recours à un ghostwriter, Drake a répliqué avec force, en sortant Charged Up et Back To Back, deux diss qui ont passé l’été 2015 en rotation constante dans tous les clubs de l’Occident et qui ont définitivement affecté irrémédiablement la carrière de Meek.

Mais, cette fois-ci, Pusha T a répondu au diss de Drake en y allant encore plus fort, et il sera intéressant de voir comment se déroulera le reste de l’été pour ces deux titans du hip-hop. L’avantage qu’a Drake dans tout ça, c’est sa polyvalence et sa facilité à créer des hashtag raps; des morceaux remplis de phrases qui sont facile à tweeter, à utiliser comme descriptions/commentaires Instagram ou à crier quand la chanson passe en club. Pusha T, quant à lui, peut compter sur le fait que son adversaire est une des plus grandes stars au monde; il ne devrait pas être difficile de trouver plus d’histoires sur lui. De plus, n’oublions pas que Push a Kanye dans son équipe et, malgré le fait qu’il traverse une phase bizarre en ce moment, Yeezy reste un génie musical.



Il faudra attendre l’an prochain pour avoir droit à de nouveaux épisodes de Game of Thrones, mais en attendant, on a la guerre entre ces deux rois pour nous garder amusés. Ne reste plus qu’à voir qui jouera la meilleure partie d’échecs.

Billy Eff est sur internet ici et là.