Ce site vous montre les meilleurs spots pour baiser dans les endroits publics

En Espagne, un « picadero » est un lieu public dans lequel un couple a des relations sexuelles, soit parce que les partenaires ne peuvent pas avoir la vie privée dont ils ont besoin à la maison, soit parce qu’ils cherchent un changement de décor pour égayer leur vie sexuelle. Grâce à un développeur espagnol, la recherche d’un lieu agréable pour fricoter en paix n’a jamais été aussi facile.



En 2009, Josean, 43 ans, a lancé le site Web Mispicaderos pour aider les couples espagnols à trouver des picaderos en encourageant les internautes à partager leurs spots préférés et à les évaluer. Depuis lors, il a rassemblé environ 12 000 picaderos à travers toute l’Espagne, permettant aux utilisateurs de rechercher par lieu, orientation sexuelle, vie privée, mode de transport dans la région et de déterminer si le site peut accueillir jusqu’à 20 personnes.

Le site offre toutes sortes d’options – du pittoresque parking isolé aux bed and breakfasts situés en bordure de route, en passant par les toilettes des centres commerciaux et les motels spécialisés en orgies sexuelles. Josean (il a insisté pour utiliser un pseudonyme) m’a tout expliqué de sa mission sur le site, des raisons pour lesquelles ses amis le prennent pour un expert du sexe et de ses projets faire évoluer le site au niveau mondial.

VICE : Salut Josean. Comment as-tu eu cette idée ?

Josean : C’est arrivé en 2009. J’ai remarqué qu’aucun site Web n’offrait aux couples de nouveaux lieux pour avoir des relations sexuelles excitantes. Donc, en tant que concepteur web, je me suis mis au travail. Au début, c’était juste mes amis qui suggéraient des spots et laissaient des critiques, mais le site Web s’est rapidement répandu et très vite, beaucoup d’utilisateurs ont proposé leurs lieux favoris. Le premier picadero sur la carte était un endroit déjà célèbre, situé sur une route menant à la chaîne de montagnes Artxanda de Bilbao. Lors de l’ascension, vous pourrez voir des rangées de voitures garées sur le côté et des couples à l’intérieur qui… font leur truc.

Quelle est ta mission globale ?

Créer un outil permettant aux gens de partager leurs endroits favoris et de les enregistrer pour les autres. C’est de l’altruisme. Avant la création de mon site Web en 2009, tous les couples espagnols devaient uniquement compter sur le bouche à oreille.



One of the most frequented picadero in Barcelona is a room in a sex shop called Cine X.

Il y a des picaderos renseignés dans des aéroports, des centres commerciaux… Un peu partout où on peut trouver une certaine intimité.

Je ne suis plus choqué par les endroits suggérés par les gens. J’ai appris que si un bâtiment a des toilettes ou un vestiaire, quelqu’un y a déjà fait l’amour.



En dehors des adolescents qui doivent s’échapper pour avoir des relations sexuelles, qui, selon toi, utilise principalement ton site ?

Je pense qu’il y a trois raisons principales qui peuvent pousser un couple vers un picadero : Ils ne possèdent pas leur propre chez eux pour le faire, ils ont une aventure secrète, ou ils recherchent un peu d’excitation pour pimenter leur vie sexuelle.

Quel est le lieu le plus étrange suggéré par un utilisateur ?

La grande majorité se trouve dans des endroits assez attendus, comme des musées, des toilettes et des cimetières. Mais quand je sais d’avance que c’est un fake – comme lorsque les gens ajoutent le domicile d’un politicien – je le supprime toujours. Un jour, j’ai reçu une mail de menace d’un monastère me demandant de retirer leur tag ou ils me poursuivraient en justice. Je l’ai évidemment directement retiré parce que je ne fais pas ça pour énerver les gens. Mais je ne peux pas m’empêcher de me demander qui, au monastère, est tombé dessus et ce qu’ils faisaient sur mon site.

Ma copine et moi avons trouvé un bon endroit l’autre jour. C’était à l’intérieur d’un sex-shop qui proposait une chambre spécialement conçue pour les couples. On a commencé à baiser, et quelques minutes après, plusieurs autres couples sont entrés et ont commencé à avoir des relations sexuelles juste à côté de nous.



Qu’est-ce que tes amis pensent de tout ça ?

Bien que j’aurais préféré garder ça secret, maintenant tous mes amis le savent. Du coup, ils pensent que je suis une sorte d’expert en sexe. Les gens viennent chez moi pour se plaindrequ’il n’y a pas de bons spots dans leur région, comme si j’en étais responsable. Lorsque ça arrive, je les encourage simplement à trouver leurs propres lieux et à les partager ensuite sur le site Web.

J’ai remarqué que tu as récemment commencé à développer le site dans d’autres pays.

Le retour que j’ai eu en Espagne a été phénoménal. On reçoit en moyenne trois à quatre nouvelles suggestions par jour, qui sont souvent étudiées avec beaucoup de soin et de réflexion. J’ai pensé que ça serait facile de l’importer à l’étranger, parce que les gens baisent partout, non ? Mais ça n’a vraiment fonctionné qu’au Portugal et en Amérique du Sud. Je pense que le succès en Amérique du Sud est dû au fait qu’il y a beaucoup d’hôtels qui permettent de payer à l’heure.

Donc, tu n’es pas un expert du sexe, mais peut-être le plus grand expert en picaderos d’Espagne ?

Non, pas vraiment non plus. Avant de pouvoir me vanter d’être un expert, je devrais pouvoir dire que j’ai personnellement essayé la plupart des spots sur le site. Et étant donné que nous en avons environ 12 000, ce serait un sacré défi.

Cet article a été initialement publié sur VICE Spain