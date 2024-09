Cela faisait 50 ans que les All Blacks n’avaient pas pris un rouge

Tous les quatre ans, les meilleurs rugbymen anglais, écossais, gallois et irlandais partent en tournée dans l’hémisphère Sud pour y affronter une des trois grandes sélections de la région, l’Afrique du Sud, l’Australie ou la Nouvelle-Zélande, tous réunis sous le maillot des Lions britanniques et irlandais. En cet été 2017, cette équipe de rêve est en déplacement en Nouvelle-Zélande, pour y affronter les All Blacks à trois reprises – les coiffeurs affrontent quant à eux des provinces néo-zélandaises.

Après deux test-matches les All Blacks et les Lions sont à égalité 1-1. Les champions du monde en titre ont remporté la première manche à Auckland (30-15), impressionnants physiquement et techniquement, avant de s’incliner samedi 1 er juillet à Wellington (21-24) face à des Anglos-Saxons valeureux et bien décidés à sauver l’honneur.

Videos by VICE

Ce revers était inattendu tant les Blacks ont montré lors du premier match qu’ils faisaient tout mieux que les autres sur un terrain de rugby, avec cette facilité qui nous déconcerte autant qu’elle nous fascine. Deux raisons peuvent expliquer la victoire des Lions : un honneur à sauver devant des milliers de fans anglo-saxons qui ont fait le déplacement, et une supériorité numérique durant près de 60 minutes.

Oui, oui, les All Blacks ont joué à 14 pendant une bonne partie du match, la faute à Sonny Bill Williams, expulsé après une charge à l’épaule sur l’ailier anglais des Lions Anthony Watson. Ce rouge a sans doute pesé sur la physionomie de la rencontre.

Ce carton rouge est un petit événement en Nouvelle-Zélande car c’est la première fois qu’un All Black est expulsé depuis 50 ans. En 1967, lors d’un match entre l’Ecosse et la Nouvelle-Zélande, le deuxième ligne Colin Meads avait été expulsé après avoir donné un coup de pied à l’Ecossais David Chisholm. Et c’est seulement la troisième fois de l’histoire d’un international néo-zélandais est sommé par l’arbitre de quitter le terrain prématurément – Cyril Brownlie avait reçu le premier carton de l’histoire des All Blacks en 1925. C’est dire le niveau de discipline de cette équipe.

« Sonny n’a pas utilisé ses bras et a donc pris un risque (…). Nous avons été battus par une équipe qui a mieux joué que nous, nous devons l’accepter » a expliqué Steve Hansen, le sélectionneur des hommes en noir, après la rencontre.

Sonny Bill Williams a été entendu par la commission de discipline de la Fédération néo-zélandaise de rugby. Il n’a pas contesté les faits et a été suspendu 4 semaines pour ce plaquage dangereux. « Ils ont conclu que c’était dangereux mais que ce n’était pas intentionnel. J’ai contacté Anthony et je lui ai présenté mes excuses mais je suis très déçu d’avoir été exclu hier (samedi) et d’avoir abandonné mes frères », a justifié dimanche Sonny Bill Williams.

Le joueur ne pourra donc pas disputer le dernier test-match, prévu ce samedi.