Censure du net : “Une nouvelle figure du pouvoir émerge sous nos yeux”

Sale temps pour l’internet libre. Tandis qu’une nouvelle vague de censure s’abat en Chine et qu’un ministre allemand fait les frais des nouvelles dispositions de contrôle des réseaux sociaux outre-Rhin, en France, l’annonce d’une loi pour lutter contre les fake news inquiète. Censée s’appliquer uniquement en période électorale, elle permettrait de saisir le juge des référés pour bloquer en urgence un site propageant de fausses nouvelles. Le gouvernement entend aussi forcer les géants du secteur à limiter l’usage de contenus sponsorisés. De même, le CSA pourrait bénéficier de nouvelles prérogatives lui permettant de suspendre les canaux de diffusion de chaînes télévisées.



Chez Motherboard, on imagine mal qu’une institution toute juste bonne à faire raquer Hanouna s’attaque aux fake news et on se marre d’avance en imaginant Macron s’en prendre à Facebook. De nombreuses voix, dont celle de maître Emmanuel Pierrat, évoquent une loi inutile qui pourrait se transformer en outil de censure potentiel. Pour savoir si l’internet français encourt le risque de devenir aussi “libre” que les réseaux nord-coréens, nous avons décidé de causer* avec Félix Tréguer, chercheur post-doctorant à l’Institut des sciences de la communication (ISCC-CNRS) et membre fondateur de la Quadrature du Net, l’association de protection des libertés virtuelles de référence en France.

Motherboard – Début janvier, Emmanuel Macron annonçait un projet de loi sur les fake news. Faut-il s’inquiéter d’une éventuelle censure ?

Félix Tréguer – Le projet d’Emmanuel Macron reste assez flou à ce stade, mais les mesures envisagées semblent cibler l’utilisation des systèmes de contenus sponsorisés sur les plateformes et seraient limitées aux seules périodes électorales.

Elles suscitent des interrogations et des craintes légitimes. Faire la transparence sur l’identité des financeurs et les montants investis dans ces contenus sponsorisés serait tout à fait raisonnable. Mais Macron envisage également la possibilité de saisir le juge en référé pour censurer un site ou bannir un utilisateur qui aurait diffusé des fausses nouvelles. Cela pose un risque évident en terme de libertés publiques : un juge peut-il décemment juger en urgence du caractère délibérément mensonger et frauduleux d’une information qui circule sur les réseaux ? Question embarrassante à laquelle pour l’heure, l’Élysée n’apporte pas l’ombre d’une réponse…surtout que l’approche reste extrêmement étroite.

Le débat sur les « fake news » n’est qu’un des nombreux fronts où se dessine un nouveau rapport d’équilibre dans la régulation des moyens de communication.

Quelle serait la bonne approche ?

Après le lancement de RT France – la chaîne internationale russe – sur le câble et le satellite, Macron prend comme seul modèle de menace le risque d’ingérence russe dans le processus électoral. Mais le débat sur la qualité de l’information et son rôle dans le débat démocratique mériterait une approche plus ouverte.

Par exemple, que faire contre la remise en cause du pluralisme face à la concentration historique des médias en France, sous l’égide d’une poignée de milliardaires ? Comment protéger la qualité de l’information et l’importance du journalisme en démocratie, alors que les sapes budgétaires dans les rédactions empêchent nombre de journalistes de faire correctement leur travail ? Comment lutter contre les modèles économiques des grandes firmes du numérique, fondés sur la surveillance des utilisateurs à grand renfort d’outils Big Data, modèles qui encouragent les contenus clivants, caricaturaux ou tout simplement mensongers pour générer un maximum de clics, et donc de traces à revendre aux annonceurs ? Et enfin, comment lutter contre l’appropriation par les partis politiques de ces mêmes profils utilisateurs à des fins de ciblage des électeurs, comme l’a fait la campagne de Trump aux États-Unis avec l’aide de l’entreprise Cambridge Analytica ?

Les formes de propagande à l’ère numérique complexifient des logiques qui travaillent nos régimes politiques depuis bien longtemps. Il y a là de vraies questions politiques que, manifestement, les États et les grandes entreprises préfèrent esquiver.

On assiste à l’éternel retour de propositions visant à extra-judiciariser la censure.

Cette tentative de réduire la liberté sur Internet n’est pas nouvelle….

Au fond, le débat sur les « fake news » n’est qu’un des nombreux fronts où se dessine un nouveau rapport d’équilibre dans la régulation des moyens de communication. Il s’agit pour les États et les médias dominants de trouver les termes d’un compromis acceptable avec les grandes firmes du numérique dans le gouvernement de l’espace public numérique.

Ce processus est ancien, presque autant qu’Internet antérieur à l’apparition de Google ou de Facebook. Dès 1996, un jeune secrétaire d’État délégué aux postes et télécommunications, un certain François Fillon, proposait de confier à un comité annexé au CSA le rôle de fixer des « règles déontologiques » et d’évaluer le respect de ces règles par les éditeurs de sites. Tout avis négatif aurait valu censure du site en question par ceux qu’on appellera plus tard les « intermédiaires techniques » de l’Internet, notamment les opérateurs télécoms et les hébergeurs. À l’époque, les premières mobilisations citoyennes organisées par les pionniers de l’activisme numérique avaient permis de battre en brèche ces propositions et d’obtenir la mise en place d’un cadre juridique protecteur de la liberté d’expression sur Internet, sous l’égide du juge judiciaire.

Mais depuis 2001, on assiste à l’éternel retour de propositions visant à extra-judiciariser la censure (c’est-à-dire qu’elle ne de dépend plus des juges ou des tribunaux, NDLR). Certains projets sont restés lettre morte, mais petit à petit, cette extra-judiciarisation est devenue une réalité.

Pourriez-vous nous citer un exemple précis de ce phénomène ?

Par exemple, la régulation d’Internet par le CSA reste pour l’essentiel un projet avorté. Fin novembre, Macron a cru opportun d’invoquer la défense du droit des femmes pour proposer une nouvelle fois d’étendre les compétences du CSA à Internet. Comme l’avait fait le gouvernement Raffarin en 2004 ; comme Sarkzoy en son temps, et comme sous la présidence Hollande, le sujet revient sur la table. Mais l’idée même de confier à une autorité administrative comme le CSA un pouvoir de censure sur l’expression publique de tout citoyen rompt avec une longue tradition démocratique de protection judiciaire de la liberté d’expression, consacrée en France avec la loi de 1881 sur la liberté de la presse.

Dans le même temps, cette censure administrative est devenue une réalité pour certaines catégories de contenu. Ainsi, la loi LOPPSI de 2011 pour les contenus à caractère pédopornographiques puis, de manière encore plus problématique, la loi antiterroriste de novembre 2014 pour ce qui concerne l’apologie du terrorisme, ont toutes deux consacré le pouvoir du ministère de l’Intérieur pour obtenir le déréférencement, le retrait de contenu, ou le blocage de l’accès à des sites entiers, sans nul contrôle d’un juge. Le dispositif inauguré en 2015 monte rapidement en puissance. Dès la deuxième année, le nombre de contenus retirés par les hébergeurs a doublé. Celui des sites bloqués par les fournisseurs d’accès, presque triplé.

En septembre dernier, ce régime a pris un tour nouveau avec une injonction envoyée à deux instances locales du site d’information militante Indymedia. Le gouvernement les a forcées à retirer une tribune publiée par un auteur anonyme qui revendiquait l’incendie d’un hangar de gendarmerie, et ce alors même que ce texte avait déjà été repris par la presse locale qui elle n’a pas été inquiétée. Après l’affaire Tarnac, c’est une nouvelle illustration de la volonté de certains hauts responsables policiers de mobiliser l’arsenal de la lutte anti-terroriste contre des groupes d’extrême gauche. Mais l’affaire est passé presque inaperçue.

Pour l’essentiel de la population qui ne se donnera pas la peine de contourner le blocage des fournisseurs d’accès, une censure d’Internet, même partielle, permettra d’invisibiliser l’information.

Même dans le cas des sites terroristes, on constate que les contenus sont facilement accessibles à ceux qui maitrisent un tant soit peu l’outil numérique. Le gouvernement a-t-il vraiment les moyens de censurer concrètement Internet ?

Ce ne sera jamais une censure totale. La personne censurée par son hébergeur pourra toujours republier son contenu ailleurs sur Internet, et ceux qui veulent y accéder ont les moyens techniques de contourner le blocage opéré par leur fournisseur d’accès. Mais pour l’essentiel de la population qui ne se donnera pas la peine de jouer à ce jeu-là, une censure même partielle permettra d’invisibiliser l’information. Et puis l’existence même du dispositif installe des formes d’autocensure. Pour reprendre l’exemple d’Indymedia, après cette affaire, un média contributif risque d’y réfléchir à deux fois avant de publier un écrit revendiquant un acte incendiaire. La censure n’a pas besoin d’être totale pour produire les effets politiques escomptés par le pouvoir.

Qu’en est-il du rôle des grandes plateformes dans ces nouvelles formes de censure ?

C’est la deuxième grande tendance à l’œuvre dans le mouvement d’extra-judiciarisation : le développement fulgurant de la « censure privée », opérée par les grandes multinationales américaines du numérique. Là encore, c’est un débat ancien, qui date des années 1990. Mais ces dernières années, le phénomène a pris une toute autre ampleur. Il a deux ressorts principaux.

D’une part, il y a la volonté des plateformes d’éviter les contenus jugés sensibles, par exemple ceux ayant trait à la sexualité ou à même à certaines causes politiques. Pour elles, la motivation principale est de proposer une environnement médiatique aseptisé conforme aux attentes des annonceurs publicitaires. C’est le cas par exemple quand Facebook juge opportun de censurer le tableau de Courbet, L’Origine du monde, ou qu’il sanctionne des utilisateurs engagés dans la lutte anti-raciste. Cette censure est souvent justifiée juridiquement par les « conditions d’utilisation » de la plateforme, qui définissent en des termes très vagues des catégories de contenu proscrites sur leurs services.

D’autre part, les États font pression sur ces acteurs privés pour qu’ils se fassent auxiliaires de police et de justice, là encore sur la base de droit privé que constituent leurs « conditions d’utilisation ». Le gouvernement britannique, l’agence EUROPOL et la France sont les fers de lance de ce mouvement. Cela conduit à une augmentation exponentielle du nombre des contenus censurés. Non seulement le juge judiciaire est court-circuité, mais ces décisions de censure relèvent de plus en plus des scans automatiques qui vont repérer certains éléments et, sur cette base, censurer des vidéos, des images, du texte. Le tout sans réelle transparence.

Face à ces évolutions, on assiste à une levée de boucliers de la part d’organisations comme la Quadrature, mais aussi de professionnels du droit ou des médias. Pourtant, cela n’a que peu d’effets sur l’opinion publique et les lois passent de manière quasi-systématique.

Aujourd’hui, certaines des mobilisations les plus dynamiques contre les techniques de contrôle social viennent « d’en bas », de prises de conscience individuelles et collectives qui sont d’ordre sensible et non directement des analyses de militants professionnels ou de chercheurs.

Comment agir dans le climat sécuritaire ambiant ?

Nos régimes politiques sont sur une pente post-démocratique. Nos représentants politiques sont légitimés, l’État de droit attaqué par des dispositifs liberticides, et notre système médiatique est toujours en crise. Malgré son potentiel, Internet n’aura pas permis la révolution démocratique que certains espéraient à ses débuts. Dans ces conditions, travailler au respect des droits est effectivement une tâche ardue, et force est de constater que, collectivement, nous n’avons pas réussi à enrayer ces tendances.

Il faut bien sûr se remettre en question. Peut-être nous sommes nous enfermés dans un discours inefficace pour dénoncer les tendances sécuritaires, comme celles que je viens de décrire. Michel Foucault le disait déjà dans les années 1970, à une époque où étaient posées les bases d’un ordre politique néo-libéral, mêlant dérive sécuritaire, consumérisme, informatisation et dérégulation économique. Foucault appelait alors à faire « confiance à la conscience politique des gens ». Plutôt que de s’en prendre à « l’État fasciste », il disait qu’il fallait partir de leur « l’expérience réelle », de « ce rapport inquiet, anxieux qu’ils ont avec les mécanismes de sécurité ». De fait, aujourd’hui, certaines des mobilisations les plus dynamiques contre les techniques de contrôle social viennent « d’en bas », de prises de conscience individuelles et collectives qui sont d’ordre sensible et non directement des analyses de militants professionnels ou de chercheurs. Un bon exemple de cela est le mouvement populaire d’opposition aux compteurs électriques connectés.

Par ailleurs, une partie de l’activisme numérique a peut-être également pêché par une foi aveugle dans les vertus émancipatrices de la technique, avec cette idée qu’Internet était un outil de libération et un défi insurmontable lancé aux États. Paradoxalement, cela a pu donner raison à ceux qui, à l’image de Nicolas Sarkozy, en appelaient à « civiliser Internet » et à résorber cette supposée « zone de non droit », au détriment de la protection des libertés. Or, ce qu’on voit aujourd’hui, c’est que les États réussissent en fait très bien à domestiquer cet espace de communications transfrontières qu’est Internet. Comme pour l’imprimerie aux XVIème et XVIIème siècle, ils construisent des alliances avec ceux qui maitrisent les moyens de communication, et ce dans le but de rétablir un système efficace de censure et de surveillance. Aujourd’hui, ce ne sont plus les imprimeurs-libraires, mais les grandes entreprises du numérique, notamment celles issues de la Silicon Valley. Ce sont elles qui détiennent les clés de ce nouveau macro-système technique associé à l’ère numérique. C’est pourquoi les États cherchent à les coopter, au gré d’un jeu donnant-donnant, fait de contraintes et d’influences réciproques.

C’est dans ce mouvement historique qu’il faut replacer les propositions récentes sur les « fake news », ou encore les projets macroniens de « Startup Nation » ou d’« État plateforme ». Il s’agit d’installer ces mêmes entreprises et leur modèle de gouvernance au coeur de nos économies, au coeur de l’État et des politiques publiques.

Pour autant, il me semble que de plus en plus de personnes font la désagréable expérience de cette nouvelle figure du pouvoir qui émerge sous nos yeux, et s’organisent politiquement pour y résister. Des liens se tissent aussi avec ceux qui construisent des services et des infrastructures alternatives, libres et décentralisées, pour faire advenir un monde numérique fidèle aux valeurs d’autonomie et d’émancipation. Malgré les tendances dystopiques qui travaillent le monde numérique, il n’y a pas de fatalité. L’histoire est pleine de surprise.

*Dans les faits, une bonne partie de l’interview s’est finalement déroulée par mail.

Clément Pouré n’a jamais été censuré malgré ce qu’il écrit sur Twitter.