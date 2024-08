Les centres culturels bruxellois et flamands deviennent des clubs de foot en signe de protestation

Les événements culturels dans la province d’Anvers ont été annulés jusqu’à la fin du mois d’août, y compris ceux en plein air. Par contre, il est toujours possible pour les supporters de football d’assister à un match au cinéma et le secteur culturel l’a un peu en travers de la gorge. En réaction, plusieurs centres culturels flamands et bruxellois se sont transformés en clubs de football pour former la Cultural Pro League sur leurs réseaux sociaux.

Royal Footballclub Arenberg, FC Onder Stroom, Brussels Ancienne Belgique, Royal Botanique et KV KVS… Si vous suivez les centres culturels de Flandre et de Bruxelles sur les réseaux sociaux, vous avez vu leurs logos se transformer en écusson du football. Le Botanique, De Roma, De Serre, De Studio, Het Bos, KVS, Lotto Arena, NTGent, OLT Rivierenhof, Rataplan, Sportpaleis, Forest Nationaal et Vooruit ont déjà rejoint la Cultural Pro League, et d’autres suivront sans doute.

Videos by VICE

À gauche : Arenberg. À droite : Het Bos.

L’initiative vient de Onder Stroom à Anvers, qui avait prévu de nombreux événements culturels en plein air cet été, mais qui a dû les annuler en raison des mesures plus strictes contre le Covid dans la province. Frederik Van den Bril, résident et fondateur de Stroom, est indigné : « Nos événements culturels étaient parfaitement safes en plein air, mais ont été annulés. Alors pourquoi est-il possible de s’enfermer ensemble dans un cinéma pour regarder un match de football ? »

« On n’a rien contre le football, mais la culture est tout aussi importante et amusante, non ? On a le sentiment qu’il y a deux poids, deux mesures. »

Le secteur a du mal à encaisser le fait que les cinémas de la province d’Anvers soient restés ouverts à l’inverse des théâtres et autres salles culturelles. La gouverneure de la Province d’Anvers Cathy Berx a répondu que « les amateur·ices de théâtre ont tendance à rester discuter après une représentation, ce qui augmente les risques. » Une déclaration qui n’a pas fait l’unanimité.

À gauche : Forest National. À droite : KVS.

Le ministre flamand des Sports Ben Weyts a également irrité le secteur culturel. Lorsqu’il a décidé que le football professionnel pouvait continuer dans la province d’Anvers, il a déclaré qu’il ne fallait pas interdire tout ce qui est amusant. Jasper Declercq, co-initiateur de la Cultural Pro League, répond : « On n’a rien contre le football, mais la culture est tout aussi importante et amusante, non ? On a le sentiment qu’il y a deux poids, deux mesures. »

Pour clarifier : seul le football professionnel est actuellement autorisé dans la province d’Anvers. Assister à un match de football en plein air ne l’est pas, mais les cinémas restent ouverts, donc on peut regarder un match de football en direct au cinéma.

À gauche : Olt Rivieren Hof. À droite : NTGent.

Pour encourager d’autres centres culturels à rejoindre l’idée de la Cultural Pro League, une équipe de designers dirigée par Onder Stroom et Jasper Declercq a conçu des logos de football gratuitement, dans leur propre style. Au moment de la rédaction de cet article, 17 maisons culturelles ont déjà répondu positivement à l’initiative et ont publié leur logo de football personnel sur leurs réseaux sociaux, souvent accompagné d’un texte qui se moque du monde du football. Voici l’exemple du Vooruit :

« Hey hey !

À partir de maintenant, nous sommes le KV Vooruit et participerons à la Cultural Pro League à partir de demain. Après les activités de notre programme d’été, nous célébrerons notre victoire, mais sans papoter. Rendez-vous à la cantine Vooruit ? Le port du masque et la distanciation sociale sont obligatoires dans notre Théâtre/tribune et salle de concert/arena.

Des amateur·ices aux pros, notre culture est de classe mondiale. C’est pourquoi nous nous unissons dans la Cultural Pro League. »

À gauche : Lotto Arena. À droite : De Roma.

Onder Stroom a lancé un autre appel. D’autres centres culturels peuvent également s’inscrire pour obtenir un logo de football dans leur style. Selon les initiateurs, il y a déjà beaucoup de demandes. « Les gens réagissent en masse sur réseaux sociaux et on reçoit même des demandes des centres de jeunesse », a répondu Van den Bril hier soir. Découvrez tous les logos de la Cultural Pro League ici.

Suivez VICE Belgique sur Instagram.