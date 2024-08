Ces acteurs pornos se sont fiancés juste après avoir tourné un gang bang

L’amour est incroyable et peut être dégoulinant du sueur, et c’est sexy, et c’est parfois bizarre, et ça semble quand même être un concept assez différent pour chacun d’entre nous. Il suffit de demander à Brian Bonds, cette star du porno qui a récemment demandé son petit ami Mason Lear en fiançailles juste après avoir filmé une scène de gang bang avec huit autres types.

D’après Gay Star News, Brian se serait mis à genoux peu de temps après le clap de fin cette scène explicite et aurait dit à Mason : « Bon, c’est la fin de notre tournage et je peux dire que c’était probablement la meilleur journée que nous ayons passée ensemble. Et j’aimerais le faire encore et encore, mais j’aimerais bien qu’une seule chose change. Je veux que tu portes ça. »

Videos by VICE

Mason a dit oui tout de suite, et il va de soi que ces deux-là ont bien l’intention de garder leur relation ouverte après leur mariage.

https://twitter.com/BrianBondsXXX/status/1017493121515470848?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1017493121515470848&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.gaystarnews.com%2Farticle%2Fgay-porn-star-couple-get-engaged-right-after-filming-gang-bang-scene-together%2F

Brian a ensuite partagé la bonne nouvelle sur son compte Twitter et a très rapidement fermé le bec de toute personne ayant des objections concernant la façon dont il a fait surgir la demande. En une réponse, il a expliqué: « C’est comme cela que j’ai voulu demander mon futur mari en fiançailles, entouré de mes amis, dans un moment de plaisir et de folie à la fin d’un tournage d’un mois et demi. Je me contrefous de ce que les conservateurs (ou n’importe qui d’autre) puissent penser. Nous nous sommes battus pour nos droits d’aimer et d’épouser qui nous voulons. »

Dis comme ça, toutes les autres demande de fiançailles ont l’air complètement plan-plan. Il ne reste plus qu’à prier pour qu’ils fassent un live-stream du mariage.

Cet article a été initialement publié sur VICE AU.