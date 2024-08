Ces femmes jouissent trop vite, et ce n’est pas aussi cool que ça en a l’air

Ne ratez plus jamais rien : inscrivez-vous à notre newsletter hebdomadaire.

Quand vers ses seize ans, Sara Radin, une écrivaine de Brooklyn âgée de 29 ans, a commencé à avoir une vie sexuelle, elle avait un lourd secret : elle jouissait dès les préliminaires et quand la pénétration commençait, elle n’éprouvait plus vraiment d’intérêt à continuer la chose. Malheureusement, elle ne se sentait pas assez à l’aise pour expliquer à ses partenaires qu’elle avait déjà joui. La majorité de ses relations se sont terminées lorsque ses partenaires ont remarqué son manque d’enthousiasme, tandis que d’autres se sont poursuivies sans grand plaisir.

Videos by VICE

Bien que l’orgasme prématuré soit un phénomène dont on entend le plus souvent parler chez les hommes (on parle alors d’éjaculation précoce), une étude réalisée en 2011 dans Sexologies en a fait état chez les femmes. L’enquête portait sur 510 femmes portugaises âgées de 18 à 45 ans, et la majorité d’entre elles ont joui plus rapidement qu’elles ne l’auraient pensé. Plus de 3% de ces femmes ont si souvent rencontré cette situation qu’elles répondaient alors aux critères de l’orgasme prématuré féminin : jouir très souvent, ou en tout cas toujours avant de le vouloir, un manque de contrôle de l’orgasme, un sentiment de détresse et des problèmes relationnels conséquents. En outre, l’enquête nationale sur la santé et la vie sociale menée en 2005 par l’Université de Chicago a révélé que 10% des femmes déclaraient avoir un orgasme trop rapidement. Une autre étude publiée en 2016 par le Journal of Adolescent Health a révélé que 3,9% des femmes âgées de 16 à 21 ans avaient eu des problèmes d’orgasme prématuré au cours de l’année écoulée.

Serafim Carvalho, psychiatre, sexologue et principal auteur de l’étude portugaise, me dit qu’un cas typique d’orgasme prématuré féminin chronique implique des orgasmes non désirés, des sentiments négatifs et l’arrêt de toute activité sexuelle. La décision de mettre fin à une relation sexuelle en raison d’un orgasme prématuré peut être due à un désarroi mental ou à un malaise physique.

« Le clitoris devient super sensible lors de l’orgasme. Si les relations sexuelles continuent par après, ça peut devenir très douloureux. » explique la sexologue Carol Queen.

« J’avais presque toujours un orgasme dans les deux ou trois minutes qui suivaient la pénétration vaginale avec stimulation clitoridienne. Après, j’étais trop excitée pour continuer. »

Elizabeth, une artiste qui a demandé à garder son nom de famille confidentiel, a souffert de ces problèmes d’orgasme prématuré. « J’avais presque toujours un orgasme dans les deux ou trois minutes qui suivaient la pénétration vaginale avec stimulation clitoridienne », se souvient-elle. « Après, j’étais trop excitée pour continuer. L’orgasme en lui-même était toujours satisfaisant physiquement, mais je me sentais coupable quand mon partenaire n’avait pas le temps de jouir. »

Bien que continuer à avoir des relations sexuelles après avoir joui ne lui faisait aucun bien, l’ex-petit ami d’Elizabeth faisait pression sur elle pour qu’elle continue. « Il se fâchait et me disait que ce n’était pas juste, que je lui devais bien ça, en quelque sorte. Pourtant, s’il jouissait en premier, on arrêtait juste après. »

Layla *, une écrivaine londonienne âgée de 35 ans qui a demandé à utiliser un pseudonyme, a subi une pression similaire. Ses orgasmes prématurés la faisaient se sentir « inadaptée et incertaine » et venaient amplifier sa peur du rejet. Pour elle, c’est toujours douloureux de continuer à baiser après l’orgasme, mais elle le fait malgré encore souvent, parfois en simulant un orgasme un peu plus tard.

« Mon clitoris est tellement hypersensible après un orgasme, même après un micro-orgasme, qu’il n’a plus envie d’être touché pendant un bon bout de temps », déclare Cyndy Etler, coach de vie âgé de 47 ans en Caroline du Nord. Etler considère ses orgasmes prématurés comme étant « 8 fois plus faibles » que ceux qui prennent plus longtemps à se déclarer. Elle se retrouve donc frustrée par le fait de ne pas avoir la possibilité de jouir une deuxième fois.

Bien qu’il n’y ait pas encore eu de recherche sur le traitement de l’orgasme prématuré chez la femme, Carvalho utilise les traitements généralement recommandés aux hommes, y compris la sexothérapie et un certain type d’antidépresseurs appelés inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS), qui aident à prévenir l’éjaculation précoce. Il y a quelques mois, Radin a eu recours à des ISRS pour d’autres raisons. Depuis, elle n’a plus eu d’orgasme prématuré. Elizabeth a également arrêté de souffrir d’orgasmes prématurés depuis qu’elle est sous Effexor, un médicament similaire aux ISRS.

Vanessa Marin, thérapeute sexuelle, recommande la masturbation : « Cela permet de mieux connaître vos schémas d’excitation et ce qui se passe dans votre corps dans les moments qui précèdent l’orgasme ». Si vous utilisez un vibromasseur, elle suggère de le mettre sur un mode plus faible. Par contre, si vous utilisez vos mains, allez-y plus lentement afin de suivre votre processus d’excitation et apprendre à identifier les signaux qui précèdent l’orgasme. Pour Elizabeth, cette technique l’a aidée à mieux gérer ses orgasmes.

Amy Baldwin, coach pour l’application de bien-être Juicebox, éducatrice sexuelle certifiée et fondatrice du podcast Shameless Sex, recommande de se masturber à la limite de l’orgasme et de s’arrêter aussi longtemps que possible, pour ensuite montrer à son partenaire comment faire.

Queen conseille de déterminer si une certaine position déclenche des orgasmes prématurés et de l’éviter si vous souhaitez tenir plus longtemps. Layla a récemment eu le courage de dire à son partenaire de ralentir et d’être plus doux, ce qui l’a aidée à retarder l’orgasme.

« Nous n’avons pas toujours un contrôle parfait sur notre timing orgasmique. Ce n’est que le corps humain, en aucun cas un dysfonctionnement. »

Si vous atteignez l’orgasme plus tôt que prévu, il existe également des moyens pour rendre la poursuite de vos activités sexuelles plus agréable. Marin recommande de poser votre main sur celle de votre partenaire qui se trouve sur votre clitoris, ou de mettre toutes les stimulations en pause jusqu’à ce que vous vous sentiez à nouveau à l’aise.

Marin craint qu’étiqueter l’orgasme prématuré chez la femme comme étant dysfonctionnel puisse donner aux femmes une raison de plus d’avoir honte de leur sexualité. « Nous n’avons pas toujours un contrôle parfait sur notre timing orgasmique », dit-elle. « Ce n’est que le corps humain, en aucun cas un dysfonctionnement. »

Justin Lehmiller, chercheuse au Kinsey Institute et auteur de Tell Me What You Want, assume que l’orgasme prématuré ne devrait pas être défini par « un nombre précis de minutes ou de secondes » mais bien par son impact émotionnel. « La question clé est de savoir si c’est pénible pour la personne », dit-il. « Lorsque certains éprouvent de la peine suite à un orgasme prématuré et que cela interfère avec leur satisfaction sexuelle et / ou relationnelle, alors le problème devient cliniquement significatif et mérite l’attention. »

Les orgasmes prématurés ne sont généralement pas considérés comme un dysfonctionnement chez les femmes, alors qu’ils le sont bien souvent chez les hommes, ce qui soulève des questions sur la manière dont le comportement sexuel doit être médicalisé. La différence dans le traitement de l’orgasme prématuré masculin et féminin peut provenir de l’idée culturelle selon laquelle le sexe est terminé une fois qu’un homme a terminé, explique Queen. « C’est lié au fait qu’on considère comme ‘sexe’ le moment où l’homme a une érection », explique-t-elle. « Franchement, je ne pense pas que tous les hommes qui jouissent rapidement ont nécessairement un problème de santé. On en fait vite un problème pour les hommes, mais pas pour les femmes, en raison de la définition hétéronormative du sexe comme activité reproductive. »

Selon Queen, la détresse provoquée par des orgasmes prématurés peut nécessiter un ajustement de ses attentes sexuelles. Par exemple, il n’est pas nécessaire de viser des orgasmes simultanés, et après que l’un des partenaires ait joui, il peut continuer à faire plaisir à son partenaire avec ses mains ou sa bouche. Une étude publiée dans le Journal of Sexual Medicine a révélé que la principale plainte des femmes dont le partenaire avait éjaculé prématurément n’était pas liée au manque d’endurance, mais plutôt au manque d’attention portée à leurs besoins en tant que femmes.

« Pour celles ou ceux qui souffrent de ces orgasmes “rapides”, il est également important de ne pas se focaliser sur les sentiments de leurs partenaires à ce sujet », explique Baldwin. Une de ses clientes se sentait mal à l’aise face à ses orgasmes uniquement parce que son partenaire se sentait exclu. « La plus grande question, à la fois pour les femmes et pour les hommes, est la suivante : si c’est prématuré, quelles pourraient en être les raisons ? La personne qui jouit trop vite, son ou sa partenaire, ou bien la société ? »

Queen recommande avant tout d’accepter le fait que vous avez joui plus tôt que ce que vous désiriez, et de ne pas en faire une montagne. « Pour la plupart des gens, les relations sexuelles pourraient être meilleures et plus satisfaisantes. Tout ce qui pourrait rendre l’expérience plus agréable vaut la peine d’être examiné – non pas comme un problème, mais comme une opportunité de dissiper des hypothèses et d’explorer différemment. »

Suivez VICE Belgique sur Instagram.

Cet article a été initialement publié sur Broadly US.