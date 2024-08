Ces momies vieilles de 1 000 ans ont été brutalement assassinées

Des scientifiques ont révélé le meurtre brutal de deux hommes d’Amérique du Sud qui ont vécu il y a environ 1 000 ans en examinant leurs restes momifiés, rapporte une nouvelle étude.

Selon l’étude, publiée vendredi dans Frontiers of Medicine, des signes évidents de violence intentionnelle sont présents sur les momies masculines. Ces momies sont originaires du Chili et du Pérou, mais sont aujourd’hui conservées dans des musées européens. La recherche portait également sur une momie féminine du Pérou, dont il a été déterminé qu’elle était morte de causes naturelles.

Les chercheurs ont utilisé des tomodensitogrammes pour révéler que l’homme chilien a reçu un coup à la tête et un coup de couteau dans le dos, tandis que l’homme péruvien est mort d’un coup à la colonne cervicale, qui est la partie supérieure de la moelle épinière recouvrant le cou et reliée au crâne. Ces résultats permettent non seulement d’élucider le sort de ces hommes assassinés, mais aussi de montrer comment les corps momifiés peuvent contribuer à combler les lacunes dans notre connaissance des peuples anciens, contrairement aux ossements.

« Nous présentons ici un traumatisme mortel dans deux des trois momies sud-américaines que nous avons examinées à l’aide de la tomodensitométrie 3D », a indiqué dans un communiqué Andreas G. Nerlich, professeur au département de pathologie de la clinique de Munich Bogenhausen, en Allemagne, et co-auteur de l’étude. « Les types de traumatismes que nous avons trouvés n’auraient pas été détectables si ces restes humains avaient été de simples ossements. »

Alors que les os peuvent montrer des signes de traumatisme, et même d’interventions chirurgicales, les restes momifiés préservent les tissus mous tels que la peau et les organes, qui regorgent d’informations sur la vie et la mort des personnes qui ont vécu dans le passé.

Nerlich et ses collègues ont utilisé des techniques de balayage sophistiquées et non invasives pour percer certains des secrets de la momie chilienne, qui est conservée au « Museum Anatomicum » de l’université Philipps de Marburg en Allemagne, et des deux momies péruviennes, qui font partie de la collection du musée d’Art et d’histoire de Delémont en Suisse.

L’homme du musée de Marbourg vivait dans le nord du Chili et il semble que sa mort ait eu lieu alors qu’il était encore jeune, entre 20 et 25 ans. Il a été enterré avec des objets funéraires qui laissent penser qu’il a vécu dans une communauté de pêcheurs ; ses dents témoignent d’un régime riche en maïs et ses poumons portent les cicatrices d’une tuberculose sévère. La datation au radiocarbone suggère qu’il a été tué entre 996 et 1147 de notre ère.

Les momies du musée de Delémont proviendraient d’une région volcanique du sud-ouest du Pérou. L’homme a été tué entre 902 et 994 de notre ère et souffrait d’artériosclérose de son vivant, tandis que la femme est morte de cause naturelle entre 1224 et 1282 de notre ère. Les deux momies portaient des vêtements similaires en coton et en poils de lama, d’alpaga et de vizcacha.

De nombreux mystères subsistent quant aux circonstances de ces meurtres et, plus largement, quant à la vie de ces personnes. Les chercheurs espèrent que leur étude contribuera à stimuler la recherche sur ces questions et à inspirer de nouvelles analyses de momies dans le monde entier grâce au scanner CT.

« Il est important de noter que l’étude du matériel humain momifié peut révéler un taux de traumatisme, en particulier de traumatisme intentionnel, beaucoup plus élevé que l’étude des squelettes », a indiqué Nerlich. « Il existe des dizaines de momies sud-américaines qui pourraient bénéficier d’une enquête similaire à celle que nous avons menée ici. »

