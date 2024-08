Ces photos pourraves capturent parfaitement le Fuse du début des années 2000

Lorsque Peter Decuypere et Thierry Coppens ont fondé le Fuse en 1994, la techno était encore pour beaucoup la musique que le fils un peu chelou des voisins mettait à fond pendant les week-ends. « Le premier semestre, on affichait une perte de 2500 euros chaque week-end. On organisait une soirée avec des DJ étrangers tous les samedis soirs. Pour être honnête, on était vraiment des pionniers dans ce domaine. Je pense non seulement en Belgique, mais aussi en Europe. Pour ne pas dire le monde entier. » Ce commentaire aurait pu paraître un peu arrogant, si ce n’était pas vrai. Mais ça l’était, et après ces six premiers mois, le Fuse a vraiment gagné ses gallons. Le succès de ces premières années a coïncidé avec la préhistoire de la photographie numérique. Si au début des années 2000, les photos ont énormément augmenté en quantité, la qualité n’était pas encore au rendez-vous. En tout cas, ces images ont parfaitement capturé l’atmosphère des premiers jours du Fuse.

Afin de mieux comprendre ces vestiges photo, on a demandé quelques explications supplémentaire à Peter, l’un des fondateurs. Il nous a livré sa recette du succès, raconté le soir où Daft Punk a joué gratuitement et pourquoi il a voulu virer Aphex Twin de la scène.

VICE : Salut Peter, le Fuse est maintenant une valeur sûre, mais ça n’a pas toujours été le cas, c’est bien ça ?

Peter : C’est vrai qu’au premier semestre, nous affichions des pertes de 2500 euros. Par semaine. On ne pouvait pas continuer comme ça. Thierry et moi nous sommes alors dit: « D’accord, on a essayé. Ça n’a pas marché. Levons un verre et trinquons quand même. » Ensuite, on est descendus; il y avait tout à coup beaucoup plus de monde dans la salle, près de 400 personnes. On s’est regardés en se demandant ce qu’il se passait. Après ça, on a décidé de tester pendant encore quatre semaines. Sans ça, nous ne serions pas ici maintenant, à fêter les 25 ans du Fuse.

« Tous les jeudis soirs, je me rendais là où Laurent Garnier jouait à Paris, et je lui demandais : “Laurent, tu ne veux pas venir au Fuse ?” Ce à quoi il répondait: “Jamais de la vie.” »

Quand le Fuse a-t-il vraiment décollé ?

C’est un peu grâce à Laurent Garnier. Au départ, il ne voulait plus jouer en Belgique parce qu’apparemment je lui aurais dit que sa musique ne marcherait jamais ici. Peut-être bien qu’un soir où j’étais avec une nana au bras, je lui ai dit quelque chose de stupide, du style « Ta musique, ça ne va jamais marcher en Belgique. » Je n’en suis plus sûr. Mais je le voulais vraiment dans mon club. Du coup, tous les jeudis soirs, je me rendais là où il jouait à Paris, et je lui demandais : « Laurent, tu ne veux pas venir au Fuse ? » Ce à quoi il répondait: « Jamais de la vie. »

Ça a continué pendant quelques semaines, le temps que le Fuse devienne plus connu. Il a fallu attendre qu’il entende par d’autres DJs que ça en valait la peine. Il a enfin accepté et c’était la première fois que nous avions 800 personnes sur la piste de danse. Depuis lors, ça n’a pas cessé. C’était aussi important que Garnier voie des femmes sur la piste de danse. Si vous avez une bonne installation musicale, de la bonne musique et des femmes qui s’éclatent, vous avez une vraie boîte.

« Quand Daft Punk, inconnu à l’époque, est venu jouer, je me suis dit : mais putain, c’est couillu de commencer un set dans un club de techno avec des notes de guitare. »

Qu’est-ce que vous n’oublierez jamais?

Quand Daft Punk a joué au Fuse pour la première fois, gratuitement. Laurent Garnier les avait pris comme nouveau talent français, donc personne n’en avait entendu parler. Ils ont commencé avec un sample de guitare, puis un beat disco et un peu d’acid. Je me suis dit : mais putain, c’est courageux de commencer un set dans un club de techno avec des notes de guitare. Il faut avoir des couilles ! Et ce « duo français inconnu » a eu le Fuse à ses pieds au bout de trois morceaux.

Un souvenir beaucoup moins agréable, c’était avec Aphex Twin. Le Fuse était complètement sold-out et il a commencé à jouer des trucs sur lesquels il était impossible de danser, et il n’en avait rien à faire du public. Les dix premières minutes étaient catastrophiques. Je voulais le jeter hors de scène. Mais comment voulez-vous faire quelque chose comme ça devant une salle complète? Pour ça aussi, il faut avoir des couilles.

« C’est étrange à dire mais il est possible que la techno soit devenue trop importante pour se cantonner uniquement au Fuse. »

Pensez-vous que le Fuse restera encore longtemps ouvert ?

Mon Dieu, la vie nocturne est un peu sous pression. Ces derniers mois, beaucoup de clubs ont été abandonnés : La Rocca a fermé ses portes, le Café d’Anvers… Je pense que la marque Fuse continuera d’exister d’une manière ou d’une autre, mais pas nécessairement en tant que boîte. Dans les cinq ans à venir, il est possible que le Fuse organise toujours une fête mensuelle au Palais 12. Le seul problème que peut avoir notre boîte, c’est qu’elle est un peu entre deux instances. C’est étrange à dire mais il est possible que la techno soit devenue trop importante pour se cantonner uniquement au Fuse.

Un jeune Dave Clark au Fuse.