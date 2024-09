C’est qui ça, Sean Penn ? — Les textos entre El Chapo et son actrice préférée ont fuité

Des textos échangés entre les téléphones de Joaquín “El Chapo” Guzmán et l’actrice mexicaine Kate del Castillo, prennent des allures de drague. Ils révèlent surtout que le baron de la drogue, alors en fuite, ne faisait pas très attention à sa sécurité, et n’était pas franchement au fait de la hiérarchie hollywoodienne.

Ces messages datent d’avant la capture rocambolesque et sanglante d’El Chapo. Une capture qui a mis fin à une cavale de six mois.

Les textos s’étalent sur une période de plusieurs semaines. Ils commencent quelques jours avant la rencontre désormais célèbre de Sean Penn, l’actrice et El Chapo. Rencontre qui a eu lieu en octobre de l’année dernière et qui a donc été arrangée par l’actrice Kate del Castillo. L’entretien a fait l’objet d’un article controversé, publié dans le Rolling Stone magazine.

Un officiel mexicain a confirmé l’authenticité des messages qui ont tout d’abord fuité dans le journal mexicain Milenio.

On réalise à la lecture de ces échanges que le célèbre baron de la drogue était moins intéressé par l’acteur récompensé par un Oscar — il ne semblait jamais avoir entendu parler de Sean Penn — que par l’idée de rencontrer Del Castillo en chair et en os.

“J’ai vraiment envie de te rencontrer et que l’on devienne de très bons amis. Tu es la meilleure chose au monde”, écrit-il dans un message daté de septembre. Il utilise alors le pseudonyme de “Papa”.

El Chapo presse l’actrice de lui rendre visite dans sa planque qui se trouve dans les collines de Sinaloa, moins de trois mois après son évasion d’une prison de sécurité maximale. C’était sa deuxième évasion.

“Sois sûre que tu y seras à ton aise”, peut-on lire. “Je vais tenir à toi comme à la prunelle de mes yeux.”

L’actrice qui, tout comme Penn, s’est retrouvée de façon surréaliste mêlée à la traque d’El Chapo, répond qu’elle se sent “protégée pour la première fois”.

“Je suis très touchée que tu dises que tu vas prendre soin de moi. Personne ne me l’a jamais dit,” écrit-elle dans la conversation du 25 septembre. “Merci ! Je suis libre le week-end prochain !”

Et le vendredi suivant, c’était le 2 octobre, elle et Penn se dirigent vers une planque dans le Sinaloa, pour rencontrer El Chapo. Le voyage est décrit en long en large et en travers dans l’article de Rolling Stone, long de 11 000 mots. Le texte a été publié dimanche dernier, le lendemain de la capture d’El Chapo dans la ville côtière de Los Mochis.

L’avocat du baron, Andrés Granados, et son client ont discuté de l’idée de trouver pour l’actrice un téléphone spécial pour ses communications avec le trafiquant de drogue.

Dans les messages, El Chapo et l’avocat échangent pour savoir quel téléphone acheter — “Le plus joli à regarder” et au meilleur prix.

Ils se mettent d’accord sur un Blackberry. Mais le baron de la drogue — qui a insisté sur le fait qu’il voulait un téléphone “dans une couleur féminine” — est déçu quand son avocat lui explique à plusieurs reprises qu’ils n’en font pas en rose.

Dans la même conversation, on comprend que Guzmán n’est pas vraiment certain de savoir qui est Sean Penn. Del Castillo lui dit que l’acteur a “un message très important qu’il veut te donner en personne”.

L’avocat informe le baron de la drogue que “Cet acteur, c’est marrant, est le plus connu des États-Unis […] Il bave d’envie de venir ici.”

El Chapo demande à plusieurs reprises “C’est quoi le nom de cet acteur ? ” Et son avocat de répondre avec une liste de titres de films, de dates de sorties. Rien ne semble faire tilt.

“Fais en sorte qu’elle amène l’acteur”, ordonne El Chapo. “Si elle a besoin d’amener d’autres personnes, qu’elles viennent. C’est comme elle veut.”

Sean Penn a écrit que lors de la première rencontre, lui et Del Castillo avaient convenu d’une nouvelle rencontre avec El Chapo huit jours plus tard, pour une interview plus formelle. Mais le plan a capoté, la navy menant un raid dans le Sinaloa quelques jours après la rencontre.

Le 6 octobre, El Chapo réussi à s’enfuir lors d’une descente des autorités sur un hameau de montagne.

Les échanges entre Del Castillo et El Chapo Guzmán reproduits dans Milenio reprennent le 10 octobre, après 11 jours d’interruption.

“Bonjour, mon amie” écrit le baron de la drogue. “Désolé, j’étais en train de dormir.”

Après des semaines de messages envoyés, le ton d’El Chapo change et est moins retenu. Il l’appelle la “femme la plus chaude et la plus belle du monde” dans un message fin octobre. “Ma mère veut te rencontrer”, dit-il dans un autre message. “Je lui ai parlé de toi.”

Ces textos ont été suivis d’autres fuites dans la presse. Dans l’édition de lundi d’El Universal, on voit des photographies de ce qui est présenté comme un rendez-vous de Del Castillo avec les avocats d’El Chapo. Elle recevrait un téléphone portable de leur part, le 26 septembre. On voit aussi sur ces photos l’actrice et Sean Penn arrivant à l’aéroport de Guadalajara le 2 octobre, leur rencontre avec El Chapo survient ce soir-là.

Le dernier message publié vient de Del Castillo, le 9 novembre.

“[Sean Penn] a déjà écrit l’article, et il garantit la couverture dont nous avons parlé”, dit le message. “Maintenant, il faut juste que tu l’approuves avant que ce soit publié ! “

Del Castillo a publié sa première réaction après les événements de la semaine, c’était ce mercredi soir.

“Merci pour votre soutien de ces derniers jours”, dit-elle dans un tweet en anglais (un autre est publié en espagnol). “Ce n’est pas surprenant, beaucoup ont décidé de fabriquer des choses qui feront de bonnes histoires d’après eux, et qui ne sont pas exactes. J’ai hate de partager mon histoire avec vous.”

