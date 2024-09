C’est qui le meilleur ? « Sgt. Pepper » ou les Red Hot Chili Peppers ?

50 ans après sa sortie, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band des Beatles est largement considéré comme l’un des meilleurs albums de tous les temps. Et même s’il ne fait aucun doute que cette pièce maîtresse de la musique a changé la face de la musique populaire pour l’éternité, ainsi que le cours de milliers d’existences à travers le monde, il est temps de répondre à cette question fatidique que se posent beaucoup de mélomanes : Sgt. Pepper est-il meilleur que les Red Hot Chili Peppers?

Sgt. Pepper vs. Chili Peppers. Le grand dilemme du rock. Bien sûr, Sgt. Pepper enchaîne les titres de légende et peut se targuer d’avoir innové dans un tas de domaines. Mais au long de leurs 34 années de carrière, les Red Hot Chili Peppers ont accompli des exploits qui égalent ceux des Beatles — quand ils ne sont pas carrément meilleurs.

Coupons court à ce débat une fois pour toutes et répondons une fois pour toute à LA question qui hante les mélomanes à travers le monde. Sgt. Pepper ? Ou les Red Hot Chili Peppers ? Voici les résultats objectifs de notre étude.





Les lignes-de-basse-qui-tuent

Quelqu’un peut-il me nommer le bassiste des Beatles ? Gary Machin ? À l’inverse, si vous tapez le mot « Flea » dans Google, le bassiste des Red Hot sera la première réponse que vous obtiendrez, devant l’insecte dont il tire son surnom (flea = puce en anglais). Peut-être que si Gary Trucmuche avait passé un peu plus de temps à slapper et un peu moins à faire du cosplay de pirate sur les pochettes de disque, il aurait un meilleur référencement.

Vainqueur : les Red Hot Chili Peppers





Les chansons

Voilà la tracklist de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band :

1. Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

2. With a Little Help from My Friends

3. Lucy in the Sky with Diamonds

4. Getting Better

5. Fixing a Hole

6. She’s Leaving Home

7. Being for the Benefit of Mr. Kite!

8. Within You Without You

9. When I’m Sixty-Four

10. Lovely Rita

11. Good Morning Good Morning

12. Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise)

13. A Day in the Life

Beaucoup de morceaux importants là-dedans, ok, mais comme vous pouvez le voir, il n’y en a que 13, et l’un d’entre eux est une reprise. Et ce n’est pas comme si les gens voulaient se taper 13 morceaux d’affilée à chaque fois qu’ils veulent écouter un album. Est-ce que quelqu’un peut honnêtement dire qu’avec 11 albums studio au total, les Red Hot Chili Peppers n’ont jamais réuni, disons, entre 11 et 13 meilleures chansons que celles-ci ? En voilà 13 qui nous sont venues en tête en moins d’une minute :

« By The Way »

« Scar Tissue »

« Under the Bridge »

« Dani California »

« Can’t Stop »

« Santeria »

« Higher Ground »

« Give It Away »

« The Zephyr Song »

…euh est-ce qu’on déjà cité « Give It Away » ? Ouais ? Eh bien on va la mettre deux fois vu que les Beatles l’ont fait aussi

Le single du nouvel album

« Californication »

Et puis probablement un morceau de Stadium Arcadium

Comme vous pouvez le voir, il n’y a pas vraiment de compétition.

Vainqueur : les Red Hot Chili Peppers





Les chansons qui parlent de traîner sous un pont

Comme on le sait tous, il peut vous arriver toutes sortes de dingueries si vous traînez sous un pont. Ces lieux sont des mines d’or pour tout bon parolier qui se respecte. Sur Sgt. Pepper, les Beatles consacraient la majeure partie de leur temps à parler de monter des marches et de réparer leur plafond, ce qui, d’un point de vue structurel, n’a rien à voir avec des putains de ponts. Alors qu’Anthony Kiedis, lui, déversait littéralement son âme dans « Under the Bridge », faisant couler des hectolitres de larmes de fans partout dans le monde, larmes qui ont ensuite formé une rivière qui s’est mise à couler sous un pont. La boucle est bouclée.

Vainqueur : les Red Hot Chili Peppers





L’influence

Réfléchissez un peu à tous les groupes légendaires qui ont été influencés par les Red Hot : Crazy Town, Silmarils, Sugar Ray. La liste est infinie. En revanche, avons-nous déjà entendu un autre groupe qui sonne comme les Beatles ? Jamais.

Vainqueur : les Red Hot Chili Peppers





Les membres

Sur Sgt. Pepper, les Beatles avaient décidé d’inventer un groupe fictif pour qu’ils n’aient pas à répondre aux attentes du public concernant leur son. Il est donc plutôt difficile de leur donner un point ici. Les Red Hot ont, eux, toujours répondu aux attentes de leur public sur leur son qui, de toute façon, tuait tout, tous le temps ! Que vous préfériez le line-up original, le quatuor révolutionnaire Kiedis/Flea/Smith/Frusciante, la période où Dave Navarro shreddait comme jamais ou encore l’ère Josh Klinghoffer, une chose est sûre : ces mecs ont été et sont toujours de putain de rock stars. Nommez-moi un Beatle capable de rapper. Et puisqu’on parle de rap, est-ce que le Wu-Tang Clan s’est tourné vers les Beatles quand ils ont eu besoin d’une mélodie pour « While My Guitar Gently Weeps » sur leur album 8 Diagrams ? Non. Ils ont fait appel au guitariste le plus ouf de tous les temps, John Frusciante. Finalement, il y a encore plus simple pour trancher entre les Beatles et les Red Hot sur ce point : bien que John Lennon ait un jour dit que les Beatles étaient plus connus que Jésus, ils n’ont jamais atteint le stade où les gens savent automatiquement qu’on parle d’eux quand on prononce leurs prénoms. Dites « John » et « Paul » à quelqu’un. Aucune idée de qui ça peut être. Dites « Flea » et vous verrez la différence.

Vainqueur : les Red Hot Chili Peppers





Les membres des membres

Soyons honnêtes : Comment être rock si vous n’avez pas la bite à l’air ? Les Beatles se sont rendus célèbres en se sapant comme d’immenses truffes lors de leurs concerts. Les Red Hot ? Ils sont surtout célèbres pour avoir jouer sur scène avec des chaussettes enveloppant leur sexe (couilles incluses) comme les putains de rockers tarés qu’ils sont.

On peut en conclure que les Beatles n’ont jamais fait ça parce qu’ils n’avaient pas grand-chose à sortir. Kiedis ? Gros gros membre. McCartney ? Petit membre invisible. Bien sûr, John Lennon a eu sa période naturiste, donc on peut lui accorder quelques points. Mais au final, il ne représente qu’un seul homme, face à des générations de Chili Peppers nus.

Vainqueur : les Red Hot Chili Peppers





Le taux de funk global

Vainqueur : les Red Hot Chili Peppers





L’utilisation de la cithare

Il n’y a aucune doute là-dessus, si Hillel Slovak jouait effectivement (et comment) de la cithare sur le titre « Behind the Sun » des Red Hot, George Harrison fut le premier à incorporer l’instrument dans la musique occidentale en 1967, sur l’album Sgt. Pepper. Ceci étant dit, c’est une catégorie piège parce que, comme nous le savons, n’importe quel groupe de rock non-indien peut toujours essayer de mettre autant de cithare qu’il veut dans sa musique, ça ressemblera le plus souvent à rien, ce qui donne fatalement de mauvais points aux Beatles. Et les Red Hot gagnent donc par défaut.

Vainqueur : les Red Hot Chili Peppers





Avoir une chanson qui est aussi le titre d’une série avec David Duchovny

« Californication » était tellement un putain de tube qu’ils en ont fait une série entière avec David Duchovny. Est-ce qu’il y a un morceau intitulé « X-Files » sur Sgt. Pepper ? Je ne crois pas, non.

Vainqueur : les Red Hot Chili Peppers





Le taux de nudité général

Regardez-moi ces Adonis. Ils sont à la fois beaux et menaçants. On pourrait insérer une photo des Beatles torses nus pour comparer, mais pourquoi embarrasser une fois de plus le Fab Four ? (ou plutôt le « Flab Four » devrions-nous dire…) Peu de groupes au monde pourraient rivaliser avec ces hommes-statues et leurs physiques à la fois rigides et ondulants. Et sûrement pas les Beatles

Vainqueur : les Red Hot Chili Peppers





Les paroles

Sgt. Pepper est régulièrement acclamé pour la finesse de son songwriting, et il est évident que des chansons comme « Lucy in the Sky With Diamonds » et « When I’m Sixty-Four » sont des entrées intemporelles dans le Grand Livre Universel des Chansons. Penchons-nous sur la prose romantique de « Lovely Rita » par exemple :

« Lovely Rita meter maid

May I inquire discreetly

When are you free to take some tea with me

Took her out and tried to win her

Had a laugh and over dinner

Told her I would really like to see her again »

Magnifique. Vraiment poétique. N’est pas touchant ? Est-ce que quelqu’un a déjà peint un portrait aussi évocateur d’une parade nuptiale ? Eh bien oui… évidemment ! « Suck My Kiss » des Red Hot Chili Peppers :

« K-i-s-s-i-n-g Chicka chicka dee

Do me like a banshee

Low brow is how

Swimming in the sound

Of bow wow wow

Oh baby do me now

Do me here I do allow

Hit me you can’t hurt me suck my kiss

Kiss me please pervert me stick with this

Is she talking dirty

Give to me sweet sacred bliss

Your mouth was made to suck my kiss »

On peut tous être d’accord pour dire que lorsqu’il s’agit de retranscrire la galoche parfaite, et de foncer droit au but, on a clairement un standard en la matière juste au-dessus.

Vainqueur : les Red Hot Chili Peppers





La production de George Clinton

George Clinton est le Dieu du funk, son approbation vaut tout le reste. Et c’est pour cette raison qu’il est très dommage que Sgt. Pepper n’ait pas été produit par George Clinton. Au lieu de ça, le groupe a pris un producteur au rabais… attendez qu’on wikipédie ça, c’était un certain… « George Martin ».

Les Red Hot n’ont pas commis cette monumentale erreur, et ont embarqué Clinton dès les sessions cocaïnées de leur deuxième album, Freaky Styley. Comme la légende le raconte, Clinton était un peu à sec et avait offert à son dealer un featuring sur le désormais classique « Yertle the Turtle » pour le rembourser. Les Beatles pourraient-ils en dire autant ? Non. Ils n’ont même pas un seul morceau inspiré par le célèbre livre du Dr. Seuss.

Vainqueur : les Red Hot Chili Peppers





La production de Rick Rubin

Une fois encore, les Beatles ont été complètement à côté de la plaque en choisissant George je-sais-plus-quoi au lieu du mec qui a produit Reign In Blood de Slayer et le Black Album de Jay-Z. Les Red Hot ont, eux, réalisé six albums – SIX ! – avec le magicien des studios Shangri-La.

Vainqueur : les Red Hot Chili Peppers





Qui l’a fait en premier ?

C’est une question qui arrive fatalement lorsqu’on compare deux pionniers de la musique : qui l’a fait en premier ? Blur ou Oasis ? Pearl Jam ou Nirvana ? Les Beatles ou les Red Hot Chili Peppers ? Les Beatles ont un net avantage sur ce point, ayant commencé leur carrière plus de 20 ans avant les Red Hot. En fait, ils ont même commencé deux ans avant qu’Anthony Kiedis ne naisse. Mais parmi les nombreuses choses que les Red Hot Chili Peppers ont appris au monde entier, il y a la nécessité d’élargir son esprit, mec. Qu’est ce que le temps, au fond ? Quiconque s’est déjà perdu dans les tréfonds d’un solo de John Frusciante sais que le temps n’est qu’une construction sociale utilisée pour diviser notre vérité commune. Donc, même si l’on peut imaginer que les Red Hot sont arrivés avant les Beatles dans un autre niveau d’existence, on suppose que les Liverpudliens battent techniquement les Californiens sur le calendrier grégorien.

Vainqueur : Sgt. Pepper (techniquement)





Le logo

Les Beatles ont une pomme en guise de logo. Même pas une coccinelle ! Ils échouent aussi dans la représentation de leur nom. Les Red Hot Chili Pepper n’ont pas de piment dans leur logo non plus, mais leur logo est juste meilleur. Comparez-les vous-mêmes :

Si vous tombez sur quelqu’un avec un tatouage du logo des Beatles, vous pourrez clairement le confondre avec un fan débile de Steve Jobs. Mais quand vous croiserez un mec avec le logo des Red Hot tatoué, il n’y aura pas une seule once de doute, ce mec est PTNM (Prêt à Tout Niquer, Mec).

Vainqueur : les Red Hot Chili Peppers





L’utilisation de la pédale wah-wah

Est-ce que les Beatles ont utilisé une pédale wah-wah sur Sgt. Pepper ? Peut-être. Si on se pose et qu’on écoute attentivement l’album en entier, on en décèlera peut-être une. Est-ce que les Red Hot ont déjà utilisé une pédale wah-wah ? Oh putain que oui ! Même pas besoin de preuve, le game est plié.

Wah-wah-vainqueur : les Red Hot Chili Peppers





Les performances live

Fun fact : Les Beatles ont écrit Sgt. Pepper parce qu’ils étaient trop chiants sur scène. Ils auraient pu, selon les mots de John Lennon, « envoyer quatre mannequins de cire… et la foule aurait été satisfaite. Les concerts des Beatles n’ont plus rien à voir avec la musique. » Et une chose est claire, les performances live des Red Hot Chili Peppers n’ont, elles, rien à voir avec celles de mannequins de cire. Des statues de marbre, à la rigueur, mais des mannequins de cire ? Jamais.

Vainqueur : les Red Hot Chili Peppers





Les Grammys

Sgt. Pepper a remporté six Grammy Awards. Impressionnant. Mais voyons voir combien les Red Hot en ont amassé durant leur longue et prestigieuse carrière. Ils en ont déjà gagné un pour « Give It Away » en 1992. Ensuite, ils en ont eu deux en 2006. Eh ouais, ça fait déjà trois, bébé. Ensuite… hum, on dirait que c’est tout. Sérieux ? Ils ont forcément dû en avoir un pour « Scar Tissue »… Non ? Et ils n’en ont pas eu non plus pour « Under the Bridge » ? Quelle connerie, qu’ils aillent se faire mettre. Laissez tomber cette catégorie, elle est merdique.

Vainqueur : Aucun





« But I Don’t Ever Wanna Feeeeeeeeel Like I Did That Day »

« Take me to the place I loooooooove »

Vainqueur : les Red Hot Chili Peppers





« Bee-bah-doo-bah-doo-bah »

Personne ne maîtrise le don de balancer des « bee-bah-doo-bah-doo-bah » tout au long d’un morceau comme Anthony Kiedis. Vous pensez vraiment que Paul McCartney pourrait choper le mic et faire « bee-bah-doo-bah-doo-bah » tout seul sur le rythme d’une basse funky ? J’en doute. Un point supplémentaire pour les Red Hot.

Vainqueur : les Red Hot Chili Peppers





Avoir un batteur qui ressemble exactement à Will Ferrell

Ringo Starr a accompli beaucoup de choses. Mais un truc dont il n’a jamais été capable c’est de se faire passer pour la star de Frangins malgré eux et Elf. Chad Smith, en revanche, ne ressemble pas seulement à Will Ferrell mais a carrément défié à la batterie l’acteur de Old School en personne ! En direct, à la télévision ! Et Flea a même fait une apparition ! Et tout le reste du groupe ! Et ils ont joué un morceau avec Will Ferrell ! Les Beatles peuvent-ils en dire autant ? Je ne crois pas.

Vainqueur : les Red Hot Chili Peppers





Les chaussettes sur la bite

Vainqueur : les Red Hot Chili Peppers





Total :

Red Hot Chili Peppers : 20 – Sgt. Pepper’s : 1





Conclusion

Les Beatles se sont bien battus, mais ce sont clairement les Red Hot Chili Peppers qui sortent vainqueurs de ce duel. Il n’y a aucune honte à avoir. Les Beatles peuvent garder la tête haute, sachant qu’ils ont perdu face aux meilleurs. Ça n’enlève rien à Sgt. Pepper, bien évidemment, qui reste toujours un petit disque sympa en comparaison de la grandiloquence funky, torse-poil et sexe couvert des Red Hot Chili Peppers.