C’est quoi le problème d’Hollywood avec l’hygiène ?

Si, comme moi, vous avez la malchance d’être actif sur Twitter, vous êtes sûrement déjà tombé sur ces insupportables débats autour de l’hygiène corporelle. Moi-même, je ne peux plus me laver les jambes sans penser au jour où j’ai appris que certaines personnes… ne se les lavaient pas.

Plusieurs célébrités ont récemment annoncé qu’elles ne se douchaient que rarement. Dans une interview accordée à Vanity Fair, Jake Gyllenhaal a révélé qu’il trouvait « de moins en moins nécessaire » de se laver. De leur côté, Ashton Kutcher et Mila Kunis ont annoncé dans un podcast qu’ils n’étaient pas fans de la douche quotidienne. Toute cette histoire a poussé un journaliste à interroger Jason Momoa au sujet de ses habitudes en matière d’hygiène, ce à quoi il a répondu : « Bien sûr que je me lave. Je suis Aquaman. Je suis toujours dans cette putain d’eau. »

Comment en est-on arrivé là ? Face à cette nouvelle réalité maudite, dans laquelle les gens les plus riches du monde ont apparemment renoncé à l’hygiène personnelle, j’ai décidé de contacter Adam Friedmann, dermatologue consultant à Stratum Dermatology Clinics, pour lui poser quelques questions importantes.

VICE : Du point de vue scientifique, est-il mauvais de ne pas se doucher ? Adam Friedmann : Je suppose que l’odeur est le principal inconvénient, et la plupart des gens vont commencer à sentir la sueur s’ils ne se lavent pas dans les 24 heures. Mais avec tous les antitranspirants, les déodorants et les parfums actuels, il est facile de le masquer. En ce qui concerne la peau elle-même, elle est autonettoyante et autorégulée, donc ce n’est pas très inquiétant. Si vous êtes en télétravail et que vous n’avez pas besoin de vous rendre au bureau, il n’y a rien de mal à sauter une douche de temps en temps.

**Ne risque-t-on pas de développer des boutons ou des éruptions cutanées ?

**Si vous ne vous lavez littéralement jamais, vous commencez à accumuler un excès de kératine – votre peau devient un peu plus écailleuse et rugueuse et commence à ramasser la saleté, ce qui vous donne un aspect crasseux au fil du temps. Vous pouvez attraper des poux plus facilement. L’acné en soi n’est pas un problème d’hygiène mais d’hormones. La sueur, en revanche, peut causer des irritations et de l’eczéma au niveau des aisselles ou tout autre endroit où vous ne vous lavez pas. Mais il faudrait du temps avant d’atteindre ce stade.

**Combien de temps ?

**Je dirais minimum une semaine.

**Qu’est-ce qui alimente le mouvement anti-douche d’Hollywood, selon vous ?

**Pour autant que je sache, ils disent seulement qu’ils passent quelques jours sans se laver s’ils n’en ressentent pas le besoin.

**Jake Gyllenhaal estime qu’il est inutile de se laver tous les jours et que l’humain est naturellement autonettoyant. Je suppose qu’il pense qu’il ne sent pas mauvais.

**Peut-être qu’il aime sa propre odeur ? Je ne connais pas la réponse à cette question. Les acteurs sont un groupe ésotérique ; ils ont souvent des avis intéressants sur la vie. Le hippie pieds nus et pas lavé est une réalité… Peut-être que c’est ce dont nous parlons avec certains acteurs d’Hollywood.

**Est-ce qu’au bout d’un moment, on cesse de remarquer sa propre odeur ?

**Si vous êtes entouré d’une certaine odeur pendant une longue période, vos nerfs nasaux finissent par être désensibilisés à cette odeur, donc oui, je pense que c’est tout à fait possible.

**D’autres acteurs, comme Ashton Kutcher et Mila Kunis, mais aussi Kristen Bell et son mari, ne lavent leurs enfants que lorsqu’ils sentent mauvais ou qu’ils sont couverts de saleté. Les choses sont-elles différentes pour les enfants ?

**Les enfants sont beaucoup plus propres que les adultes. Ils se salissent davantage, mais ils ne transpirent pas avant la puberté. Les bébés sont en fait extrêmement propres – ils n’ont pas besoin d’être lavés particulièrement souvent, tous les trois ou quatre jours, ça suffit.

**À l’autre bout du spectre, il y a The Rock qui se douche trois fois par jour : une douche froide le matin pour se réveiller, une douche chaude après son entraînement et une douche bouillante le soir avant de se coucher. Est-il mauvais de se doucher trop souvent ?

**La combinaison d’eau chaude et de savon peut irriter la peau. Mais tout le monde est différent. Avec trois douches par jour, la plupart des gens auront la peau qui tiraille car, ironiquement, l’eau assèche.

**Est-ce que dans notre culture, on se douche trop souvent ?

**On se douche sûrement plus que nécessaire, mais du moment que ça ne fait pas de mal, est-ce un problème ?

