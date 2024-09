Cet outil analyse les disparités entre sexes dans les dialogues de films

Dans notre climat social actuel, où règnent la misogynie, la transphobie, l’homophobie, le racisme, et j’en passe, il est plus important que jamais de dénoncer l’inégalité quand on la voit.

Pour que le message d’équité soit bien relayé, il faudra bien évidemment la collaboration des médias et de la culture populaire. Depuis quelque temps déjà, Hollywood est sous la loupe de différents groupes activistes et est critiqué pour son manque de représentation et de diversité dans les films à grand budget.

Trente-deux ans après la création du test de Bechdel, la plupart des films échouent encore. Il était presque inévitable, donc, que quelqu’un prenne l’inititiative de créer une base de données pour souligner la disproportion entre les dialogues masculins et féminins dans les films hollywoodiens.

Grâce à The Pudding , un journal d’essais visuels du Polygraph, on peut maintenant taper le nom d’un film dans le champ de recherche et voir le pourcentage de dialogue accordé à des femmes dans notre film préféré. On y apprend donc que, de façon surprenante, dans Mulan, même Mushu, le dragon qui l’accompagne, a 50 % plus de mots dans le dialogue que l’héroïne elle-même.

Autre trouvaille surprenante : on apprend aussi que plus un personnage féminin vieillit, moins on lui accorde de temps de parole, alors que le phénomène est tout à fait l’inverse pour les personnages masculins.

Je suis hyper déçu d’apprendre que la plupart de mes films préférés échouent lamentablement au jeu de l’égalité.

Si vous aussi vous avez envie de vous sentir mal à propos de vos préférences cinématographiques et voulez vous consterner devant le fait que vous n’aviez probablement même pas remarqué l’absence de dialogue féminin dans les longs métrages les plus populaires aux Oscars, les données sont aussi compilées dans un Google Doc.

Ce sont des heures de plaisir mêlées à de la frustration.

