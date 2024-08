Cette année, les nominations aux Oscars sont étonnamment queer, noires et féministes

Les nominations aux Oscars ont été annoncées début de semaine et on doit l’admettre : on est agréablement surpris. Il semblerait que l’Académie a finalement prêté attention aux soulèvement sur le web tels que #OscarsSoWhite et #BrownRibbonCampaign, qui soulignent le manque de diversité de longue date de la cérémonie. La catégorie Meilleur film est peut-être plus inclusive qu’elle ne l’a jamais été. Les nominations comprennent des films tels que Call Me By Your Name (sur une relation queer passionnée), Get Out (une satire raciale) et Lady Bird (une histoire de passage à l’âge adulte où le rôle de la femme est central). La catégorie Meilleur réalisateur ne se limite plus à une liste d’hommes hétérosexuels blancs. Le comité a peut-être pris note des commentaires de Natalie Portman sur les Golden Globes. Jordan Peele (Get Out) et Greta Gerwig (Lady Bird) ont tous deux également reçu des nominations bien méritées.

« En ce moment, je pense à tous ceux qui sont allés voir le film et en ont parlé autour d’eux », a tweeté Jordan Peele en réponse aux cinq nominations pour Get Out. « C’est grâce à vous, merci ». Il est la première personne à recevoir une triple nomination pour un premier film : meilleur film, réalisateur et scénario.

On pourrait facilement et à juste titre dire de Get Out qu’il est le film le plus sous-estimé de l’année. D’ailleurs, les fans avaient peur que le film soit largement négligé par l’Académie. Cette crainte a augmenté lorsque le film n’a reçu qu’une seule nominationpour la meilleure comédie aux Golden Globes (prix qui s’est vu finalement décerné à Lady Bird). Beaucoup de gens ont estimé que cette nomination un peu à côté de la plaque avait annihilé le propos sérieux du film sur la question de la race en Amérique. Le fait que Get Out possède de grandes chances de remporter de bons résultats cette année aux Oscars est une vraie victoire pour le Hollywood noir. Les films qui posent un regard critique en explorant le statut des noirs d’une manière nuancée, tels que Moonlight et Get Out, ont montré qu’Hollywood est enfin prêt à apprécier et à soutenir de nouveaux films noirs. Parce qu’il était temps d’aller au delà des films d’esclaves.

Parmi les autres nominations notables figurent Margot Robbie (I, Tonya) et Saoirse Ronan (Lady Bird) pour la meilleure actrice. Daniel Kaluuya (Get Out) et Timothée Chalamet (Call me by your Name) ont été quant à eux nominés pour le meilleur acteur. La scène des pêches a donc porté ses fruits, Timmy. Et Rachel Morrison (Mudbound) entre dans l’Histoire en devenant la première femme à recevoir une nomination pour la meilleure photographie.

Bien sûr, il sera important que les films et les créations qui remportent ces prix soient aussi diversifiés que les nominations. La nonantième cérémonie des Oscars aura lieu le 4 mars. Vous pouvez trouver la liste complète des nominations ici.

