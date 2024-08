Cette semaine, on écoute: Christian Coiffure, Luidji, et Lizzo

La sélection de cette semaine a un côté beaucoup plus festif que d’habitude, ce qui est parfait pour le long week end qui s’en vient et qui sera sans doute bien arrosé (et enfumé de weed pour le 4/20). Des nouveautés de Michael Sparks, La Fine Équipe et Lizzo, idéales pour se mettre dans l’ambiance de party. Pour ceux qui chercheraient plutôt la sérénité et la plénitude, n’hésitez pas à aller écouter notre playlist 4/20, soigneusement sélectionnée par nos amis musiciens locaux et internationaux.

La Fine Équipe- Typical Boy (feat. Zéfire)

Videos by VICE

L’équipe française de beatmaking La Fine Équipe sort aujourd’hui son nouvel album, sur sa propre étiquette, Nowadays Records. Pour Typical Boy, les gars ont demandé de l’aide au chanteur montréalais ZéFire.

Christian Coiffure- Archives Compromettantes

Ce nouveau morceau du DJ et producteur lyonnais Christian Coiffure est une belle surprise. Je ne sais pas grand chose sur lui, et peu d’information est disponible sur Internet, mais c’est certain que je continuerai cette recherche.

Luidji- Tu le mérites

Luidji c’est un de mes rappeurs préfs, du côté de la France. Je le suis depuis un moment, et chacun de ses projets a été incroyable, avec des productions toujours intéressantes et des paroles personnelles et honnêtes, sans être lourdes.

Lizzo- Exactly How I Feel

Le public commence tranquillement à connaître la chanteuse américaine Lizzo, surtout parce qu’elle a l’air d’être une des personnes les plus cool au monde. Hyper confiante et talentueuse, Lizzo rappe, chante, produit et joue de la flûte traversière comme un ange.

Heart Attack Man- Blood Blister

Je suis content que Heart Attack Man commence à devenir de plus en plus gros dans la scène emo/punk-rock. Les gars de Cleveland roulent leur bosse depuis un moment, et tous ces efforts se concrétisent sur Fake Blood, leur nouvel album qui sort aujourd’hui chez Triple Crown Records.

Michael Sparks- Cash Out

On vous a parlé à quelques reprises du DJ et producteur montréalais Michael Sparks, qui connaît un fou succès partout dans le monde avec son mélange d’EDM et de dubstep fortement inspiré par son amour pour le métal et la musique gabber.

Billy Eff est sur internet ici et là.