Cette semaine on écoute : Eli Rose, Vampire Weekend et Nathan Micay

Il y a des semaines plus difficiles que d’autres, en ce qui a trait aux nouveautés musicales. Il y en a où je dois aller chercher dans les moindres recoins de l’internet pour trouver la perle rare, et d’autres où elles me tombent dessus à un rythme effréné. Cette semaine, ç’a été hyper facile, surtout côté local, avec Eli Rose et Loud qui ont tous deux lâché de la grosse chaleur, alors que, côté international, les gars de Vampire Weekend ont (enfin) sortis leur très attendu quatrième album, Father of the Bride.

Il y a tout un tas d’autres chansons incroyables qui n’ont pas pu se retrouver sur cette courte liste, mais voici un petit défrichage de cette semaine en musique.

Ecstasy Is On Maple Mountain, de Nathan Micay

Akira est un phénomène mondial. Le célèbre manga connaît en ce moment une nouvelle heure de gloire, pour pas mal de raisons, mais on peut aussi s’imaginer que Nathan Micay y est pour quelque chose. Autrefois mieux connu sous le nom de Bwana, le producteur américain avait signé il y a quelques années une adaptation d’Akira, qui prend aujourd’hui la forme d’un album, Blue Spring. Les morceaux de l’album ne sont pas des reprises ou des réinterprétations des chansons originales du film de 1988, mais bien un genre de continuation de la bande originale.

Ecstasy Is On Maple Mountain, l’excellent troisième morceau, est probablement celui qui se rapproche le plus de ce que Micay fait d’habitude, avec un côté éthéré, mixé à des percussions qui filent à toute allure sur une autoroute de grosses basses teintées d’acid.

Bestie, de Bhad Bhabie (avec Megan Thee Stallion)

Personne ne me croit quand je dis ça, mais j’adore Bhad Bhabie, passionnément, sans deuxième degré. Je la trouve incroyable, chaque chanson est un tube.

Mais j’étais hyper triste de la voir collaborer avec Kodak Black, que je boycotte pour un tas de raisons, et je n’ai donc jamais entendu la version originale de cette chanson. Heureusement, elle présente maintenant cette version, mais avec, à la place de Kodak, un verset de la très en vogue Megan Thee Stallion. Si ce n’est pas le genre de bombes que je m’attends habituellement à recevoir de Bhad Bhabie, Bestie reste un excellent morceau, irrévérencieux et in your face, comme d’hab.



Carrousel, d’Eli Rose

Bien qu’elle soit encore relativement inconnue du grand public, la chanteuse montréalaise Eli Rose prouve avec son nouveau single, Carrousel, qu’elle joue dans la cour des grands.

Coécrite par Rose avec Banx & Ranx et Mike Clay, la chanson a ce truc indescriptible et uniquement propre à un tube d’été. Elle vous entre dans l’oreille, elle vous susurre un million de belles choses sur le soleil, la mer et les journées chaudes, et elle ne quitte pas votre cerveau avant un bon moment. Des paroles à la production, tout dans cette chanson est unique et agréable.

Fallait y aller, Loud

Je crois qu’on peut tous s’accorder pour dire que Loud ne fait pas les choses à moitié. Après avoir annoncé un nouvel album et une deuxième prestation au Centre Bell il y a quelques semaines, le roi du rap québ revient à la charge avec Fallait y aller, le deuxième single de Tout ça pour ça.

Bien qu’il ait dû reporter des concerts en Europe après une blessure subie en tournée, Loud nous prouve qu’il reste en forme, avec ce nouveau morceau produit par Ruffsound, Banx & Ranx, Ajust et Realmind.



P.S. – Regardez la vidéo jusqu’à la toute fin pour entendre un teaser d’une nouvelle chanson!

Bambina, de Vampire Weekend

J’attendais ce nouvel album de Vampire Weekend depuis 2013, lorsque le groupe new-yorkais a sorti Modern Vampires of the City. Je confirme, ça valait les six ans d’attente. Comme à chaque nouvel opus, Ezra Koenig fait de son mieux pour complètement réinventer le son du groupe. Sur Father of the Bride, on est décidément très loin des débuts gracelandiens du groupe sur son album éponyme. Avec des morceaux comme We Belong Together, en collaboration avec Danielle Haim, on retrouve de fortes influences des années 80, rappelant ce que faisait à l’époque Quincy Jones, le légendaire producteur (et beau-père de Koenig).

Si Sympathy est de loin le morceau le plus différent de l’œuvre de Vampire Weekend, c’est plutôt Bambina que j’écoute en boucle depuis hier. Bien qu’elle serve surtout d’interlude, elle est infectieuse et ingénieuse dans sa manière d’aborder des thèmes religieux, faisant des allusions à l’album précédent du groupe.

Billy Eff est sur internet ici et là.