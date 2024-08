Cette semaine, on écoute : Félixe, JT Soul et Jacques

Jeudi soir, les Raptors ont marqué l’histoire en devenant la première équipe non américaine à remporter les finales de la NBA, et l’ont fait de manière spectaculaire. On aura droit un peu plus tard à du nouveau de Drake, mais en attendant, on a une playlist à 80 % canadienne. On n’a pas fait exprès, mais c’est une autre raison de célébrer. Du nouveau de Jacques, notre alien préféré, une jolie chanson du chanteur local Horus pour célébrer le mois de la Fierté, et un tube estival de JT Soul.

Moonlight, de Mundy’s Bay

Le groupe indie-rock montréalais Mundy’s Bay roule sa bosse depuis quelque temps, ayant sorti en 2016 un excellent maxi de deux chansons, Countless Roamings. Cette semaine, le groupe annonçait qu’il signait chez Pure Noise, un label plutôt connu pour ses groupes de hardcore. Si ça peut sembler étrange, ce l’est moins lorsqu’on apprend que la plupart des membres du groupe sont issus de la scène hardcore.

Videos by VICE

Pour célébrer ce nouveau contrat, le groupe nous fait cadeau de Control Room, un beau EP de trois chansons, dont la captivante Moonlight, une douce célébration de la beauté de l’amour, aux fortes influences 80’s.

Gossip, de JT Soul

Je vous avais parlé de JT Soul l’an dernier, quand je l’avais surnommé l’« espoir R’n’B de Saint-Léonard », et je n’avais pas tort. Le prodige de l’est de l’île récidive avec le EP Goodbye, Lightspeed, où il mêle habilement son flow rappé désinvolte et ses chants qui apaisent l’âme.

Gossip est, selon moi, le morceau phare de l’EP, avec ses rythmes caribéens et ses paroles sincères qui s’inscrivent instantanément dans la mémoire, ce qui en fera un tube de l’été.

Jardin , de Jacques et Agoria

Jacques est un producteur déjanté qui refuse de faire les choses de manière conventionnelle. Donnez-lui un sandwich, une montre et une paire de ciseaux, et il vous fera une chanson complète avec en quelques minutes. Il est donc complètement à l’opposé d’Agoria, bien connu de la scène techno française pour sa précision et son attention au détail en studio.

On ne se serait donc jamais attendu à une collaboration entre les deux, et pourtant c’est arrivé. Le résultat : un EP de deux chansons parfaites pour lancer le party. Jardin et Visit sont des chansons créées live par Jacques et retravaillées en studio avec Agoria. De la belle house efficace, franche et directe.

La vérité c’est que, de Félixe

Félixe, c’est une auteure-compositrice-interprète de Sherbrooke qui fait un indie-pop aux accents grunge très plaisants. Anciennement connue sous le nom de Veronica Winter, elle sortira à l’automne un premier album studio.

Sur La vérité, c’est que, Félixe aborde le thème des rencontres et des amitiés qui peuvent survenir plus tard dans la vie, et de la possibilité qu’elles durent réellement.

NOYD (Nature of Your Dreams), de Horus Rao

J’ai reçu cette chanson par hasard, dans mes mails, il y a quelques semaines, et j’ai tout de suite été saisi par la sensibilité d’Horus Rao. Originaire du Burundi, Horus est arrivé au Canada au début de son adolescence et entretient depuis longtemps le rêve de faire de la musique. Il est bien parti, comme en témoigne ce touchant single, inspiré en partie par une amie trans rencontrée au pays, qui l’a sensibilisé à la réalité d’être trans en Afrique. NOYD est le premier single d’un EP qui devrait paraître dans les prochaines semaines.

Billy Eff est sur internet ici et là.