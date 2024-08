Cette semaine, on écoute J.u.D., Claire Ridgely et Robert Nelson

On entre dans la saison du zodiaque des Poissons, ce qui veut dire selon les fans d’astrologie que le mois le plus émotionnel de l’année est enfin arrivé. Heureusement, on a été très choyés cette semaine côté musique locale, avec des chansons parfaites pour soit plonger tête première dans ses sentiments, soit au contraire s’ankyloser et oublier qu’on a un cœur.

Fade (feat. Paris Jones), J.u.D.

Ça faisait un bon moment qu’on n’avait pas eu de nouveau matériel du producteur lavallois J.u.D. Membre du collectif Alaiz (Dr Mad, Kaytra, High Klassified), Judrick Saint-Fleur s’est forgé une belle réputation en tant que DJ dans la scène montréalaise, où le trap flirte avec l’électro.

‘Til the Morning, de Claire Ridgely

La chanteuse chill-pop Claire Ridgely s’est fait connaître du grand public en 2017 par sa collaboration avec Robotaki pour le titre Ghostboy, qui a accumulé plusieurs millions d’écoutes.

Après avoir sorti son excellent single California en novembre dernier, Ridgely, la jeune Montréalaise d’adoption originaire de Seattle, vient tout juste de présenter sa plus récente production, ‘Til the Morning. Cette chanson langoureuse et instantanément catchy, produite par Poolboy, semble avoir été créée précisément pour un dimanche matin ensoleillé de début de printemps.

Jacques Plante, Robert Nelson

Le premier président du Bas-Canada strikes back! Il semble que, malgré son emploi du temps chargé, entre sa carrière avec Alaclair Ensemble et son projet collaboratif Rednext Level, Robert Nelson a trouvé le temps de plancher sur un tout nouvel album, Nul n’est roé en son royaume, qui sort le 12 avril prochain.

Le premier single explosif, Jacques Plante, hommage au légendaire gardien de but des Canadiens, premier à avoir porté un masque de protection. Avec dérision et un flow incisif, le vétéran du rap québ vous invite à vous demander comment vous ferez pour nourrir votre famille en hiver, avec votre manque de hustle.

Bonus : Every Wave To Ever Rise (feat. Liz Powell), American Football

Bon, ce n’est pas à proprement parler local, vu que les membres d’American Football sont de fiers représentants de Chicago et de sa banlieue. Mais Liz Powell, de Land of Talk et Broken Social Scene, l’est.

Ce nouvel extrait provient du troisième LP auto-intitulé du légendaire groupe emo, qui sort le 22 mars prochain. Pour Every Wave to Ever Rise, les gars d’American Football ont décidé de faire appel à la douce voix de Powell, pour une épique chanson triste et méditative. Si ça, ce n’est pas une combinaison parfaite pour la saison des Poissons, je ne sais pas ce qui l’est. La chanteuse montréalaise chante même en français : « J’ai mal au cœur, c’est la faute de l’amour. »

