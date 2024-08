Cette semaine, on écoute : Makala, The Dirty Nil et Aaricia

On ne s’y attendait plus, tant les intervalles entre ses nouvelles sorties sont longs, mais MF Doom nous livre cette semaine un nouveau couplet, en collaboration sur un morceau à connotation politique d’Open Mike Eagle. Les stars du rock’n’roll torontois The Dirty Nil reviennent aussi avec une reprise de Culture Abuse, et la Montréalaise Aaricia nous chante les complications des relations Montréal-Los Angeles.

Big Boy Mak, de Makala

Makala est d’après moi un des rappeurs francophones les plus innovateurs en ce moment. Le Suisse de 25 ans a fait un tabac l’été dernier en sortant le morceau Youjizz, un single entraînant et atypique avec des paroles très inspirées du rap conscient, tout en restant amusantes.

Avec Big Boy Mak, le rappeur se laisse aller sur une production incroyable qui semble taillée sur mesure pour lui. Ça part dans tous les sens, pour se recentrer après quelques lignes, avant de repartir en couille. Inutile de le dire, j’ai très hâte à un nouvel album de Makala.



Police Myself, d’Open Mike Eagle (avec MF Doom)

Je ne sais pas si l’on aura bientôt droit à un nouvel album de MF Doom, mais, en attendant, on a ce morceau à se mettre sous la dent. Avec le rappeur et humoriste de Chicago Open Mike Eagle, il offre un couplet sur le single Police Myself, pour la bande-son de la nouvelle émission de ce premier.

Les deux rappeurs afro-américains mettent en lumière, avec une touche d’humour, le défi quotidien avec lequel doivent composer plusieurs Noirs : devoir faire constamment attention à nos faits et gestes pour éviter de se faire coller par la police.

The1, de Ryan Playground

Étoile brillante de la scène locale, la productrice et chanteuse Ryan Playground nous dévoile par surprise aujourd’hui le titre The1, avec une touchante vidéo réalisée par Laurent Malo.

So Busted, de The Dirty Nil

Si vous ne connaissez pas déjà The Dirty Nil, je vous conseille fortement de vous familiariser avec le groupe. Le trio de Dundas, en Ontario, roule déjà sa bosse depuis pas mal d’années, et enflamme les scènes avec son rock’n’roll infusé de punk et de glam. Il y a deux ans, les gars ont joué en première partie de The Who, leur groupe préféré, devant 50 000 personnes au Festival d’été de Québec. Et ils ne s’arrêtent toujours pas.

(424)-620-****, d’Aaricia

On dira ce qu’on voudra de Los Angeles, mais c’est la ville où tout se trouve et tout est possible. Bien sûr, il y a aussi parfois de petites embrouilles.

