Cette semaine, on écoute : Telethon, KNLO, et Charly Bliss

Un autre vendredi bien rempli avec des nouveautés d’Ed Sheeran avec Justin Bieber, de Madonna et de Blink-182. On ne les a pas inclus, vu que le but de nos listes du vendredi est de vous faire découvrir de nouveaux trucs. Ne vous inquiétez pas, on estime avoir fait une assez bonne job de défrichage pour que vous ne vous ennuyiez pas des tubes radio.

Amadit, de KNLO

Le tonton du rap jeu québ est de retour avec une nouvelle toune solo. Si vous vous attendiez au KNLO d’Alaclair Ensemble, préparez-vous à être surpris, parce qu’on a ici droit à Craq’Nuques version afro-caribéenne. Comme il est incapable de faire une mauvaise toune, vous vous imaginez bien que c’est un banger.

How Long Do I Let This Go For, de Telethon

Une autre belle découverte. Telethon est un band de powerpop du Wisconsin, formé en 2014, qui a sorti en 2017 un impressionnant opéra rock de 30 (!!!) chansons, intitulé The Grand Spontanean.

How Long Do I Let This Go For est un beau petit morceau qui combine parfaitement l’emo de quatrième vague et de la pop hyper énergétique. Influencé aussi bien par les Barenaked Ladies que par Motion City Soundtrack, Telethon arrive à distiller toute la tristesse autodérisoire que j’adore dans ce genre, avec des mélodies et des structures de chanson recherchées.

Peace and Love, de Sharda

Si je devais résumer la musique de Sharda en un seul mot, ce serait efficace. J’avais déjà parlé de lui l’an dernier, alors qu’il sortait son premier morceau officiel, Chin Up, et il continue depuis d’accumuler les exploits, avec son indubitablement savant mélange de speed garage et de piano house.

Mieux connu pour son travail sous le nom de Murlo, Sharda offre aujourd’hui Peace and Love, un tube aux basses grasses et pétillantes qui font qu’il est impossible de ne pas vouloir, au moins, se trémousser lascivement sur sa chaise.

Young Enough, de Charly Bliss

Il y a probablement deux ans, alors que j’avais une playlist Spotify quelconque en mode aléatoire, une chanson de Charly Bliss s’est mise à jouer. Je n’ai pas fait attention sur le coup, mais le lendemain, j’ai essayé de la retrouver, et je n’ai pas réussi avant plusieurs mois plus tard. Mon obsession a duré si longtemps, et c’est justement ce qui fait la force de Charly Bliss : sa musique est contagieuse.

Le groupe brooklynois fait aujourd’hui paraître Young Enough, son deuxième album studio. Beaucoup plus poli et léché que les sorties précédentes du groupe. Bien que Metric serait la comparaison la plus facile, cet album a quelque chose qui me rappelle la première fois que j’ai écouté Hot Fuzz, le premier album de The Killers. Ça a un côté cinématique, majestueux, mais aussi profondément vulnérable et sincère.

Drunk on Saturday, d’ILOVEMAKONNEN

Ça faisait un bout qu’on n’avait pas vraiment eu de nouvelles d’ILOVEMAKONNEN, qui avait connu une période tumultueuse après avoir dénoncé Drake et quitté son label, pour ensuite faire son coming-out et se faire insulter par Migos. Il a par la suite pris une sorte de pause, mais n’a pas quitté l’imaginaire collectif, comme en témoigne la cohorte de nouveaux rappeurs qui se sont librement inspirés de son œuvre, et plus récemment on a entendu des allusions à ses chansons sur le nouvel album de Vampire Weekend.

Il annonce maintenant la sortie prochaine de M3, troisième EP de la série, son premier projet complet depuis 2017, dont Drunk on Saturday est le deuxième single, après Spendin’ (avec Gucci Mane). Moins adapté pour le club que certains de ses autres morceaux, Drunk on Saturday reste une excellente chanson qui prouve que non seulement ILOVEMAKONNEN est encore au sommet de son art, mais aussi qu’il continue constamment d’innover dans son style unique.

Billy Eff est sur internet ici et là.