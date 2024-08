Cette semaine, on écoute : Versatile, Antony Carle et Megan Thee Stallion

Alors que beaucoup d’entre nous se préparent pour un long week-end bien mérité et bien rempli, les nouvelles sorties n’arrêtent pas. Que vous alliez ou pas à Santa Teresa, au Metro Metro ou à Pouzza, on vous a quand même compilé de l’excellente nouvelle musique à vous mettre dans les oreilles et qui devrait vous aider à surmonter votre FOMO.

Préfontaine, de Versatile

Versatile est un duo dublinois, auquel le nom colle très bien, et il le montre sur cette chanson qui combine bangra, hip-hop et électro. Sur Préfontaine, une référence à un coureur américain des années 70, le groupe relate de manière amusante et parfois un peu vulgaire un petit road trip vers le PFK pour aller se chercher un repas de munchies.

Avec un style vestimentaire aussi coloré que sa musique, il ne fait aucun doute que le groupe ne tardera pas à se faire connaître de ce côté-ci de l’Atlantique.

Gran Turismo, de dope.gng

Les gars de dope.gng, un duo rosemontois de producteurs et rappeurs, charment par leur propension à prendre des risques et à expérimenter. Sur Gran Turismo, on sent une forte influence du trap du Sud des États-Unis, avec des sonorités qui rappellent autant Travis $cott que Playboi Carti, avec une bonne dose de lingo québ ajouté au mélange. Si le groupe reste encore assez peu connu au Québec, son travail acharné et son éthique DIY méritent d’être soulignés : ils font tout eux-mêmes dès le jour un, et n’ont pas moins de trois projets en trois ans à leur actif.

Around The Sun, de Remo Drive

Les frères Paulson forment le cœur de Remo Drive, un groupe aux tendances emo du Minnesota qui roule sa bosse depuis quelques années et connaît un nouvel élan depuis qu’il a signé un contrat avec Epitaph. Récemment, le jeune groupe a annoncé la parution d’un deuxième album studio, Natural Everyday Degradation, qui devrait sortir à la fin du mois de mai.

Bien que le son de Remo Drive ait évolué depuis son EP Pop Music, sorti à l’été 2018, prenant un côté un peu moins mélodique et plus brut, il y a quelque chose de facilement identifiable dans sa musique. De l’autodérision d’Erik Paulson à son timbre de voix nasillard et à ses voix de tête mélodiques, tout est parfaitement cohésif sur ce single, que le groupe qualifie d’ode à la vie de tournée.

Top Floor, d’Antony Carle

Antony Carle est un des chanteurs pop montréalais les plus innovants de la scène en ce moment. Certains l’auront connu pour son projet Nouvel Âge, en collaboration avec le réputé producteur Pomo. Maintenant qu’il a signé un contrat en solo avec Bonsound, Antony fait aujourd’hui paraître The Moment, son premier album studio.

https://www.youtube.com/watch?v=XHyTPgWHNHk

Top Floor est un des morceaux les plus intéressants de l’album, et permet au chanteur de montrer sa portée vocale et ses talents d’écriture. L’instru minimale aux percussions bien travaillées et définies sert d’accompagnement idéal pour cette chanson pop moderne, sans compromis et magnifiquement queer, parfaitement à l’image d’Antony Carle.

Cash Shit, de Megan Thee Stallion avec DaBaby

J’avais inclus un featuring de Megan Thee Stallion il y a quelques semaines, sur un morceau de Bhad Bhabie. Elle sort aujourd’hui son excellent premier album studio et a un été prometteur devant elle, avec plusieurs prestations prévues dans de grands festivals.

Sur Cash Shit, une des meilleures chansons de l’album, la rappeuse texane renverse les rôles de genre et assume avec fierté le fait que sortir avec elle vous coûtera la palette. DaBaby ajoute son brag rap typique, sur un beat de Lil Ju aux basses tonitruantes, fait sur mesure pour un système de son de voiture.

Billy Eff est sur internet ici et là.