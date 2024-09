Balayez les foules d’un revers de la main

C’est quelque chose que la part sombre de mon inconscient putride laisse remonter en surface par vague bribes. Des milliers de personnes balayées par ma main gigantesque, un peu comme s’il s’agissait d’un immense moulin à confiture. La foule comme un coulis, grouillante et de plus en plus liquide. Comme ce monde est ainsi fait, je réprime autant que possible ces inquiétantes pulsions, quitte à les voir revenir dans mes nuits les plus sombres.

Heureusement pour vous pauvres mortels, il existe désormais une vidéo qui me permet d’assouvir mes désirs d’anéantir l’humanité sans passer à l’action : I’ve Fallen, and I can’t get up ! Un travail d’animation 3D impressionnant de réalisme et de détails, oeuvre de Dave Fothergill du studio RealtimeUK. Sans trop d’explication une barre en métal tournoie et fauche des quidams apeurés. Réalisé sur le logiciel Maya, I’ve fallen, and I can’t get up! utilise un plugin nommé Miarmy. Fothergill décrit sa vidéo comme “un simple test de ce plugin.”

Si cela ne dur que 44 secondes, ce sont 44 secondes nécessaires au bon fonctionnement de l’humanité. Merci Dave Fothergill. Retrouvez ci-dessous quelques GIFs du projet à utiliser à bon escient.

