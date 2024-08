Chaudes photos de la Gay Haze x Spek de ce dimanche

On pourrait presque dire que Spek et Gay Haze sont les deux collectifs qui organisent les meilleures soirées d’Anvers et de Bruxelles. Ou du moins, les soirées où les corps sont les plus dénudés. Quand ils unissent leurs forces, une über soirée se crée. Comparez-la avec NKOTBSB, l’alliance génialissime entre les New Kids on the Block et les Backstreet Boys. Ou non, comparez-la avec Les Trois Ténors (Pavarotti! Domingo! Carreras!), car la fête de Pâques de la Gay Haze x Spek était aussi la soirée de clôture de Listen! Festival. C’est donc carrément devenu une überübersoirée.

On pourrait encore écrire jusqu’à la prochaine résurrection du Christ à quel point la Listen! x Gay Haze x Spek était bien. Si vous étiez en train d’engouffrer des oeufs de pâques à un rythme olympique, vous avez sans doute raté ça et c’est bien dommage pour vous. Heureusement, on a demandé au photographe Antoine Grenez de capturer ce qu’il s’était passé lors de ce dimanche de Pâques très chaud au Quay 01, juste en face du KANAL.

Le reportage d’Antoine montre une fois de plus qu’outre faire la fête, regarder des photos de gens qui font la fête est une chose très satisfaisante.

