Chef’s Night Out : Le Khe-Yo à New-York

On a passé la soirée à bouffer et à boire dans les meilleurs endroits de New-York avec Phet Schwader, le chef et proprio du Khe-Yo, un restaurant d’inspiration laotienne en plein cœur de Manhattan. On a capté Marc Forgione et Nick Bradley, les associés de Phet, et leur amie Cassie Pallas, et on est monté dans le van direction le East Village et les bonnes pizzas du Motorino.

Après avoir descendu quelques pizzas et le double de bières, on n’a pas eu tellement d’efforts à faire puisque l’on s’est rendus juste au coin de la rue chez Jeepney, un genre de pub gastronomique tenu par des Philippins. Le Kamayan que l’on sert là-bas ne plaisante pas du tout : il est servi avec des ribs au ketchup et à la banane, du poisson vivaneau frit, de l’épaule de porc et des moules, le tout servi sur un lit de riz et avec l’obligation de manger avec les doigts. La petite équipe s’est ensuite rendue au Reade Street Pub & Kitchen pour boire un digestif constitué essentiellement de bières et de shots de whisky.

La soirée s’est prolongée au Khe-Yo, tard dans la nuit : Phet est retourné en cuisine pour cuisiner une tête de porc confite croustillante, quelques crabes à la sauce à l’ail et au haricots noirs et tout le monde a pu éponger sa cuite en composant et en croquant dans ses propres rouleaux de printemps.

