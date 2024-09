La vie d’un sapin de Noël est aussi déprimante que la vôtre

Chaque année, aux alentours du 5 janvier, les sapins de Noël sont jetés dans les rues, ruelles et autres bennes à ordures du monde occidental. À chaque fois, j’ai l’impression qu’un petit elfe rose à l’intérieur de moi s’éteint. C’est pourquoi, début décembre, j’ai décidé de découvrir d’où venaient ces arbres et ce qu’ils devaient endurer avant d’atterrir dans nos salons.

J’ai pris le train en direction d’une ferme du Cheshire ; j’avais entendu dire qu’il s’agissait du principal fournisseur en sapins de Londres. Lorsque je suis arrivé, j’ai été accueilli par plusieurs familles surexcitées par l’imminence de Noël et d’autres gars qui abattaient à la chaîne des sapins à l’aide d’une tronçonneuse. Les gens étaient venus pour acheter les arbres directement à la source et repartaient souriants, ayant dûment accroché l’honorable conifère au toit de leur voiture.

Videos by VICE

Les arbres qui ne sont pas achetés directement dans les fermes comme celle du Cheshire sont expédiés vers les différentes agglomérations de Grande-Bretagne, où ils sont vendus plus cher. On les classe par taille et âge, du plus petit au plus grand. Souvent, seuls les plus beaux sont choisis.

Ensuite, les sapins sont traînés dans les rues, transportés à la main, embarqués dans des monospaces ou fourrés dans les rames de métro les plus sordides. Ils sont accueillis dans de confortables maisons mitoyennes, des appartements tapissés et des centres commerciaux. Enfin, ils sont taillés, décorés et laissés là, à proximité des fenêtres et des balcons pour que le plus grand nombre puisse profiter de leur sagesse.

Ensuite, quelques jours après le Jour de l’an, vous commencez à les voir se faire jeter sur la chaussée froide et humide, et ce triomphe de l’être humain sur le règne végétal a quelque chose de sinistre. On leur retire alors leurs décorations, on les enferme dans des sacs à sapin couleur or. Parmi eux, quelques chanceux finiront dans un parc, « chez eux » en quelque sorte. Mais pour une majorité d’entre eux, la fin sera aussi horrible que celle qui nous attend.

Allez voir plus de photos de Toufic ici.