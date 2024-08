Là où les mascottes se cachent pour mourir

Cet article a été initialement publié sur VICE Espagne.

Les Espagnols nés à Séville à la fin des années 1980 ou au début des années 1990 ont tous grandi avec Curro – un grand oiseau sympathique doté d’un bec multicolore. Il était la mascotte de l’Exposition universelle de 1992 à Séville, organisée autour du thème « L’Ère des Découvertes ». Curro symbolisait l’espoir en un brillant avenir et était visible partout dans la ville, que ce soit avant, pendant et après l’exposition – son image était imprimée sur des t-shirts, des serviettes, des autocollants et des affiches, en plus d’être physiquement présent sur le site de l’Expo.

L’Exposition universelle avait lieu à Séville cette année-là afin de célébrer le 500e anniversaire de la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb. Avec un coût dépassant un milliard d’euros, l’Expo s’étendait sur 215 hectares sur l’île de la Cartuja, depuis laquelle Colomb aurait planifié ses expéditions. Le site abritait une grande métropole futuriste, pleine de pavillons colorés présentant le meilleur de l’architecture, de la culture et de l’innovation en design du monde entier. En l’espace de six mois – du 12 avril au 12 octobre – plus de 41 millions de visiteurs ont visité les lieux en monorail ou en téléphérique.

Selon mes parents, l’Expo était l’événement le plus important de Séville depuis bien longtemps – du point de vue social comme économique. Toujours selon eux, les gens pensaient que l’expo diviserait l’histoire de Séville en deux époques : la pré-expo et la post-expo. « C’était la porte vers un nouveau monde, m’ont expliqué mes parents. C’était un avant-goût de l’art moderne, de la technologie et de la culture ».

25 ans plus tard, le site de l’Expo ressemble plus à une ville post-apocalyptique qu’au tableau de bord d’un avenir brillant. Au cours des années qui ont suivi, rien n’a été fait pour maintenir la zone en état – et malgré les protestations, de nombreux pavillons et jardins ont été démolis. Les téléphériques et le monorail ont été démantelés, leurs pièces empilées les unes sur les autres et abandonnées dans un coin du site, qui est maintenant devenu un parc commercial.

Les rêves d’avenir qu’entretenait Séville pendant l’Exposition universelle sont tellement morts et enterrés que sa mascotte repose désormais dans un cimetière en bordure de la ville. Un magasin d’antiquités local a rassemblé des centaines de Curro et a ouvert ce que les locaux appellent le « cimetière Curro ». Le mémorial est destiné à préserver la mascotte et le rêve pour les générations futures, mais pour l’instant, il est plus effrayant qu’autre chose. J’ai récemment pris mon appareil photo et ai passé quelques heures avec Curro.

