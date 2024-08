Cinq questions à propos du combat Booba-Kaaris au Palais 12 à Bruxelles

« Cinq questions à propos de …» est une série dans laquelle nous nous posons cinq questions extrêmement urgentes sur des informations extrêmement importantes. On ne pourrait pas l’expliquer plus clairement.

Booba approche de la retraite et il s’ennuie, c’est certain. Hier soir, le duc de 42 ans (42 ans !) a laissé entendre sur son Instagram que lui et son meilleur ennemi, Kaaris, 38 ans (38 ans !) allaient s’affronter lors d’un combat au Palais 12 à Bruxelles, le 5 avril prochain. Ça fait quelques temps que les deux zozos s’amusent avec l’idée de ce clash primitif, mais il n’avait encore jamais été question de Bruxelles comme lieu de prédilection. D’après la RTBF, l’échevin des Sports de Bruxelles, Benoit Hellings, n’en veut pas. Il précise que si cet événement est confirmé, il ne le soutiendra pas : « Le Palais 12 n’est pas un cirque ». La direction du Palais 12 confirme quant à elle avoir reçu une demande, dont elle étudie en ce moment la faisabilité. Tout n’est pas perdu.

Du coup, on s’est posé cinq questions légitimes auxquelles nous tentons d’apporter des réponses sérieuses.

1. Bruxelles est-il le nouvel Orly ?

Tout le monde le sait, Bruxelles est le Las Vegas de l’Europe. Bruxelles est belle. Bruxelles arrive. Et Bruxelles vole la vedette à Paris, où aux dernières nouvelles le combat devait être organisé. Belle revanche si on pense à la Coupe du Monde, sorry les bleus. Peut-être Kaaris mourrait-t-il envie d’aller flâner à Mini-Europe, de sortir une punchline sur les boules de l’Atomium et de prendre la ligne 6 ? Toutefois, il semblerait que les deux vétérans du rap français aient réfléchi plus loin que le bout de leur nez et pensé législation avant tout. Parce que la prison, c’est sympa, mais bon, déjà fait. Les combats de MMA étant interdits France, il fallait se délocaliser. Mais pas trop loin, juste à deux coups d’accélérateur de Lambo. D’ailleurs, si ce combat prendra réellement place au Palais 12, il ne pourra en principe pas être retransmis sur une chaîne française. À vos smartphones, il y a des lovés à se faire.



2. Faudra-t-il envoyer des nudes pour rentrer ?

C’est une question importante. Car si la réponse s’avère être positive, vous feriez bien de surveiller ce que fait votre petite soeur dans la salle de bain. D’après les stories de B2O, une belle paire pourrait vous assurer un ticket d’entrée. Mais ça veut dire quoi ? Que le Palais 12, avec sa capacité de 15.000 personnes, ne sera envahi que par des clones de Kim K. ? Que 50.000 nudes auront été envoyés, et seulement 15.000 validés par le rappeur ? Si ce dernier passe son temps à zieuter les photos cochonnes de ses MPs, quand va-t-il trouver le temps de s’entraîner ? Va-t-il PERDRE ? Les moches pourront-elles rentrer ? Les hommes devront-ils sauter le pas et finalement révéler la femme qui est en eux ? Un avenir brillant s’annonce pour les chirurgiens plastiques.

3. Angèle fera-t-elle un warm-up sur Dirrty de Christina Aguilera ?

Qui dit combat dit animation. L’évènement Facebook déjà créé annonce le bien aimé Cyril Hanouna comme présentateur. Oh, chouette. Si il pouvait prendre un kick au passage, on n’est pas contre. Mais personnellement, on aurait préféré une touche locale, avec par exemple Maureen Louys, qui sait mettre l’énergie et l’enthousiasme nécessaire pour présenter des causes perdues. Ensuite, quid du show ? Dans l’imaginaire collectif, un combat de boxe, c’est avant tout l’ambiance, la sueur, la foule en délire, les grosses basses. Et X-tina en micro-bikini et pantalon cuissarde sur MTV. Comme elle est maintenant un peu trop vieille mais cela dit toujours hors budget, quid d’Angèle ? L’illusion pourrait fonctionner. Surtout pour ceux qui seront assis au fond. Image à l’appui.

capture d’écran Vevo. Bisou Angèle.

4. B2O est-til mythomane ?

La question se pose, effectivement. Son post Instagram spécifie une capacité de 18.000 personnes. Hors, le Palais 12 peut accueillir 15.000 têtes, comme le spécifie leur site web. Le Duc de Boulogne nous aurait donc floué de 3.000 places. Ce qui veut dire 3.000 nudes gratuits, cfr question deux. Si il n’a aucun scrupule à mentir sur le nombre de spectateurs, qui nous dit que cette info n’est pas de la pure intox ? Où va s’arrêter le mensonge ? Va-t-il affronter Soprano à la place de Kaaris ? Assistera-t-on à un combat d’escrime rigolo entre Cabellero et Jean Jass ? La somme à gagner est-elle de 300 euros et non de 300.000 ? Nous ne savons plus quoi penser. Nous sommes perdus. La vérité doit triompher.

5. Quelles sont les chances que le Palais 12 accepte la demande ?

Le Palais 12 n’est pas un cirque, d’accord Benoît, mais apparement tu n’as pas vraiment grand-chose à dire. Cet événement tient-il du musical, du sportif, ou du stupide ? On ne sait pas trop, en tout cas il s’insère plutôt bien entre le spectacle Jackson Live et le concert de Big Flo et Oli.



Sans vouloir faire retomber l’excitation, partez plutôt dans l’optique que cette potentialité est déjà morte. Premièrement, faut-il vous rappeler ces deux épisodes ou le mariage rap/sport a tenté de faire des remous en Belgique ? Un certain rappeur Benlabel, un certain boulevard Lemonnier ? Un certain Damso, une certaine coupe du monde ? D’ailleurs, où diable est donc la pétition NON AU COMBAT KAARIS-BOOBA A BXL !!! ? Internet, tu dors ?



Ensuite, réfléchissez deux minutes : a-t-on vraiment envie de voir 10.000 ados français hystériques débarquer à Bruxelles ? NON. Enfin, on n’a malheureusement pas réussi à mettre la main sur la demande officielle de Booba à la direction du Palais 12, mais rien qu’à l’imaginer, on doute que sa prose puisse faire pencher la balance en sa faveur. Note que le directeur du pôle entertainment a bossé chez Deezer et PIAS, et a plutôt une tête à kiffer le MMA. D’un autre côté, ses derniers tweets sont des lives de Bénabar. On vous laisse décider.

