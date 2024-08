Cinq questions à propos du dj-set solitaire de Steve Aoki dans un Tomorrowland désert

« Cinq questions à propos de …» est une série dans laquelle nous nous posons cinq questions extrêmement urgentes sur des informations extrêmement importantes. On ne pourrait pas l’expliquer plus clairement.

Avec un plan filmé au drone pris dans la région de Rupel, un remix de « Right Here, Right Now » et une voix féminine robotique qui lance un « One World Radio » tout droit sorti de ses entrailles métalliques, Tomorrowland a lancé hier sa station de radio temporaire sur Facebook. Certains penseront qu’en voilà un bien chouette cadeau pour les People of Tomorrow, d’autres (ceux qui vivent dans l’ici et maintenant) essayeront de l’ignorer discrètement. Mais c’était sans compter sur le surprise act. Spécialement venu pour mixer, l’organisation n’avait booké pas moins que le DJ américain, multimillionnaire et entarteur professionnel Steve Aoki. En regardant le livestream, je pense même qu’il l’ont fait venir en montgolfière.

En tant que pseudo journaliste musical et grand amateur de tendances, je me suis donc assis lors de mon lunch avec des dizaines de milliers de fans à travers le monde pour assister au tout premier set de la One World Radio. Je me tenais sur mes gardes et j’étais prêt pour une expérience climax-sur-climax, à la Tomorrowland. L’image d’un Steve Aoki seul-tout dans un champs désert, cependant, a rapidement soulevé quelques questions. À savoir celles-ci.

1. La terre de Tomorrowland est-elle une terre sacrée ?

Derrière un comptoir qui semble avoir été volé chez un fleuriste, le présentateur Adam K, qui m’était jusqu’alors inconnu, prononça les mots magiques : « Welcome people of tomorrow. We’re live from the holy grounds of Tomorrowland. We’re in Boom, in Belgium. » Discours d’ouverture dans lequel ‘Boom’ a été prononcé, je vous le donne en mille, comme la boum de Sophie Marceau.

Ce fut une première déception. Quand en été, des milliers de festivaliers déguisés arpentent le terrain de contes de fées pendant que des feux d’artifice et des symphonies contemporaines retentissent, je veux bien avaler l’histoire de « This is sacred ground ». Mais quand on regarde un DJ dans un champs vide un lundi de février, c’est difficile d’oublier qu’il est planté dans la zone de loisirs De Schorre, où j’ai joué à J’ai perdu Mon Mouchoir avec les scouts.

Non, ce n’est pas une terre sacrée.

2. Pourquoi y a t-il une montgolfière ?

L’organisation s’est également rendu compte qu’en hiver, le terrain de son festival ne ressemblait pas au septième ciel mais plutôt à ce qu’il était, c’est-à-dire un pré flamand. Pour remédier à la situation, ils ont commandé une montgolfière en forme de logo Tomorrowland. Cette montgolfière était suspendue derrière la platine de Steve Aoki pour servir d’arrière-plan monumental. Afin de ne pas perturber cette scénographie, les techniciens préposés ballon étaient accroupis dans la nacelle blanche. Incognito. Lorsque la caméra a fait un bref zoom arrière, vous avez pu les voir surgir avec leur brûleur à gaz pour insuffler un peu plus d’air chaud.

A droite sur l’image : à fond les gaz !

Le drone s’est envolé un plus loin. Devant le DJ-booth d’Aoki – qui ressemblait comme deux gouttes d’eau à la tombe d’un homme d’État récemment décédé -, une plaque d’égout est devenu visible et, à l’arrière-plan, une pelleteuse du service de jardinage provincial passait tranquillement. La montgolfière devait agir comme un fournisseur de magie, mais personnellement, je n’ai rien pu faire d’autre que d’imaginer les coups de téléphones, les e-mails et les préparatifs de la compagnie de location qui avait tout mis en place. Tout, c’est peut-être un grand mot. Dans une interview avec VTM News, Steve a déclaré qu’il s’était envolé pour venir ici dès qu’il avait reçu l’appel de Tomorrowland. Malheureusement, il n’a pas précisé si c’était avec la montgolfière ou non.

3. Est-ce que Steve Aoki mixait vraiment ?

Depuis que j’ai totalement lâché prise dans un club Viennois sur un de ses sets en 2008, je tiens à offrir le bénéfice du doute à Steve. Même s’il est difficile d’oublier cette vidéo embarrassante de 2014 dans laquelle il fait semblant de mixer tout du long. Steve Aoki mixe comme moi et mes cousins lors de notre show annuel de playback sur The Sound of Music. Pas du tout, donc.

La vraie question est : est-ce vraiment important ? Est-ce que vous dansez plus intensément parce que cent mètres plus loin, un type sur une scène tourne réellement un bouton ? Vous êtes là pour le public, pour le show, pour l’énergie… Malheureusement, tout ce qui manquait lors du lancement de la One World Radio. Ce qui m’amène à la question suivante.

4. Est-ce que c’était le dj-set le plus solitaire jamais vu ?

Yep.

Bon ok, si à seize ans, vous étiez assis dans votre grenier un samedi soir, un Fanta Pomelo à la main, en train de mixer ‘Summer Jam’ et ‘In Da Club’ sur votre ordinateur portable extrêmement lent, et qu’aucun de vos camarades de classe n’était en ligne sur MSN, et que vous entendiez vos parents vous crier dans les escaliers de venir regarder L’Age de Glace avec votre petite pisseuse de sœur, alors oui, il a sans doute existé un dj-set plus solitaire. Mais juste parce que des dizaines de milliers de personnes sur Facebook ont été témoin de ce Steve Aoki jouant dans ce champs désertique, j’ai vraiment eu l’impression d’assister au set le plus triste et esseulé de tous les temps. Surtout quand les présentateurs Valerie Wynants de NRJ, Camille Pollie de la VRT et ce – toujours inconnu – Adam K ont pris la folle décision de se placer à trente mètres de là pour danser collé-serré comme s’ils étaient en pleine fête d’entreprise dans une boîte à sardine. Alors là, oui, je vous l’accorde, ils ont fait paraître Steve Aoki, le Roi des DJ, terriblement seul.

5. One World Radio est-elle la meilleure radio du moment ?

Depuis que Pure FM a décidé de ne passer qu’un seul artiste qui s’appelle Angèlomepalaffut, la concurrence est bien sûr très rude. Pourtant, je dirais que oui, One World Radio est bien la meilleure radio du moment. Ce n’est pas parce que Steve Aoki s’est tapé un vol de douze heures pour jouer quinze minutes, ni à cause des interviews de Armin Van Buuren et Charlotte De Witte, ni grâce au nouveau mix de Lost Frequencies (tout ça lors du premier jour), et bien sûr, pas non plus pour la présence de ce fameux Adam K – mais qui est cet homme, bon dieu ? – mais bien à cause de son nom : One World Radio. Je ne sais pas vous, mais j’ai besoin d’une connexion avec les gens du monde entier. Déjà lors de la vidéo en direct sur Facebook, il était clair que les fans des quatre coins du monde ne ressentaient que de l’amour pour cette chaîne. Vous savez qu’à vos côtés, quelque part sur notre planète, une comptable brésilienne, un prof de fitness indonésien et un caissier en Afrique du Sud écoutent la même chanson.

Dans un monde aussi divisé que le nôtre, je suis typiquement le genre de personne qui a besoin de ces liens forts. Et s’ils surgissent grâce à l’EDM et Steve Aoki, alors, je ne peux que l’accepter.

