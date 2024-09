Laissons ce court film d’animation nous en apprendre un peu plus sur le clitoris

Trois minutes drôles d’animation pour en apprendre plus sur le clitoris. L’aspect sexuel, certes, scientifique, évidement, mais aussi son histoire à travers les âges et sa place dans les différentes cultures. Tout cela est réalisé et narré — accent inclut — par la Montréalaise Lori Malepart-Traversy et force est de constater qu’on a rarement eu l’occasion d’en apprendre autant sur cet organe malheureusement méconnu.

En revenant sur l’histoire du clito, on découvre l’évolution des pratiques, des morales et des us et coutumes via des anecdotes aux positions différentes. Ainsi en Grèce antique, les docteurs encourageaient la masturbation pour développer la fertilité. Même l’Église catholique du XIXe approuvait l’exercice afin de calmer les tensions. Bon, on passe aussi par des périodes moins amusantes où les débuts de la psychanalyse se vautrent tout entier dans ce que Lori Malepart-Traversy appelle « l’obscurantisme clitoridien » en clamant des conneries comme « une femme mature ne doit trouver le plaisir seulement par la pénétration ».

Videos by VICE

Lori a passé huit mois à dessiner et animer Le Clitoris dans le cadre de son diplôme à la Concordia University. Elle explique avoir cherché à faire simple et efficace, utilisant une animation basique pour qu’on puisse se concentrer sur le message. « L’humour permet de baisser la pression sur le spectateur… sur ce qu’il doit penser ou dire. Faire rire et un bon moyen de rentrer dans le sujet », dit-elle dans une interview à Cartoon Brew.



En imaginant un personnage pour le clitoris, Lori espère que les gens vont commencer à voir l’organe comme « quelque chose de plus vivant que ce qu’on en montre d’ordinaire : une vulve, un trou ou un vagin ». Le Clitoris a fait la tournée de tous les festivals d’animations l’an dernier, récoltant aux passages trop de prix pour qu’on les cite tous ici. Il est désormais en visionnage libre et on vous l’a mis ci-dessous :

Tout ce qu’il faut savoir sur le clitoris et dans la vidéo ci-dessus, tout ce qu’il faut savoir sur Le Clitoris est à voir sur ce lien et tous les travaux de Lori Malepart-Traversy sont disponibles sur son site.