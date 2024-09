Co-working et co-living : la vie alternative en kit qui dupe la classe moyenne

Je l’attends depuis un moment. On m’a pourtant envoyé un e-mail de confirmation concernant ma visite, accompagné d’une photo de mon guide, tout sourire. Heureusement, je le reconnais de loin, dans le hall, en conversation avec quelqu’un. Je suis enfoncé dans un fauteuil en velours, éclairé par une multitude d’ampoules accrochées au plafond. Un grand piano se tient tout près, mais la musique qui me parvient aux oreilles doit venir d’une enceinte, tapie dans la pièce. L’homme qui se tient derrière l’accueil a l’air de s’ennuyer ferme. Derrière lui se dévoile un immense panneau sur lequel est écrit : « Co-Living Old Oak – Welcome Home ! »

Le mec que je suis censé rencontrer s’approche de moi et me tend la main avant de me questionner : « Alors, qu’est-ce qui vous intéresse dans le Co-Living ? » Pas grand-chose. Pour être honnête, je ne suis pas un expert en vie coopérative. En revanche, j’ai très envie de savoir comment elle se déroule ici, dans ce bloc résidentiel construit par certains développeurs de start-up à la pointe qui se rangent sous le nom The Collective et se targuent d’avoir fondé, au pied de la station Willesden Junction, la « première communauté de vie coopérative londonienne ».

Videos by VICE

Avec plus de 500 chambres, un spa, un cinéma, un bar et un restaurant, une salle de jeux et un toit terrasse, cet espace propose une alternative à la crise immobilière de Londres. C’est une grande maison pour les gens de tout âge, fatigués de passer de taudis en taudis et de propriétaires véreux en propriétaires véreux. C’est une nouvelle manière de vivre : pour 1 000£ le mois (près de 1 130 euros), le logement, le linge, les taxes et le wifi sont pris en charge. Une nouvelle utopie sociale pour les jeunes actifs. À mi-chemin entre la résidence universitaire et la Warehouse.

Je suis mon guide qui s’engouffre dans le hall, passe l’entrée du Common (le bar) et m’engage avec lui dans l’ascenseur. Mon guide vit ici et partage son loyer avec quelques locataires d’un jour ou d’une nuit. Il dit aimer ça. Les gens sont cool. « La plupart travaillent dans le marketing digital », m’explique-t-il. « Cool », je réponds.

Lire la suite sur i-D.