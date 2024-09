Le secret derrière les dialogues géniaux des frères Coen

On va pas vous faire l’offense de vous expliquer ce qu’est un champ et un contre-champ au cinéma. Disons simplement que c’est la technique la plus simple pour — entre autres — filmer un dialogue. Une technique pas très complexe mais qui — comme tout processus élémentaire — devient véritablement un art chez les génies du genre. C’est quelque chose qui se voit tout de suite par exemple chez certains réalisateurs et surtout chez les frères Coen. Dans la vidéo Joel & Ethan Coen – Shot | Reverse Shot, l’émission web Every Frame a Painting et son animateur, le cinéphile Tony Zhou reviennent sur ce détail qui fait tout le génial des dialogues de films comme The Big Lebowski, Barton Fink, Raising Arizona ou No Country for Old Men.

Dans ces exemples, les Coen et leur partenaire de toujours Roger Deakins arrivent à caler des dizaines d’informations en seulement quelques plans et très peu de temps. Le tout, en gardant une narration complètement intelligible. On voit la différence avec un film comme Ladykillers qu’ils ont écrit mais pas dirigé, « les gens pensent que le rythme vient du dialogue, mais le rythme c’est le montage qui le créé. » Nous explique Zhou.

Découvrez la vidéo ci-dessous :

