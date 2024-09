Combien d’argent peut-on vraiment gagner grâce aux cryptomonnaies ?

Eddy Zillain avait 15 ans lorsqu’il a investi toutes ses économies, soit 12 000 dollars au total, dans des cryptomonnaies. Trois ans plus tard, il affirme qu’il avait gagné plus d’un million de dollars. Aujourd’hui âgé d’une vingtaine d’année, Zillain affiche sa vie de rêve sur Instagram, une vie remplie de Lamborghini étincelantes et de yachts luxueux qui semblent venir tout droit du Loup de Wall Street.

Dans le monde des cryptomonnaies, le parcours d’Eddy est loin d’être unique. Les réseaux sociaux regorgent de crypto-millionnaires autodidactes qui promettent que tout le monde peut gagner autant qu’eux. Mais derrière les threads et les façades virtuelles, combien gagnent réellement ces « crypto bros » ?

Ewan, 23 ans, raconte qu’il s’est lancé dans le trading de cryptomonnaie en mars de cette année. « Au départ, j’étais super excité. Je me renseignais beaucoup sur les crypto en général et je lisais beaucoup de white papers [un recueil d’informations techniques publié par le créateur d’une cryptomonnaie], se souvient-il. Maintenant, je ne fais plus rien de tout ça. »

Ewan dit avoir investi environ 1 200 euros dans les deux principales cryptomonnaies, le Bitcoin et l’Ethereum. Actuellement, son portefeuille se situe à environ 1 600 euros, ce qui signifie qu’il a réalisé un rendement de 35 % au cours de l’année écoulée. C’est bien, mais c’est loin du million.

Richard, 41 ans, décrit son expérience comme une véritable montagne russe. En 2013, après avoir investi ses 165 000 euros d’économies dans le Bitcoin, puis dans l’Ethereum, il dit être passé « de la misère à la richesse, puis de nouveau à la misère ». Aujourd’hui, il dit être à mi-chemin entre les deux. Après plusieurs hauts et bas entre 2014 et 2017, il s’est retrouvé avec 38 millions d’euros en Ethereum aux prix d’aujourd’hui. Mais pendant la pandémie, il a perdu la moitié de cette fortune en « shortant », c’est-à-dire en pariant contre les futures hausses de prix d’une cryptomonnaie.

D’après les influenceurs du secteur de la cryptomonnaie avec lesquels j’ai discuté, les énormes bénéfices initiaux de Richard sont proches du montant typique des investissements en cryptomonnaies.

Prenons le cas de Lea Thompson, qui compte environ 154 000 followers sur Twitter, où elle est connue sous le nom de @girlgone_crypto. Elle ne souhaite pas parler en détail de ce qu’elle a gagné personnellement, mais elle affirme que les gains réalisés grâce aux cryptomonnaies suffisent à « vraiment changer la vie » de certains investisseurs.

Bien sûr, étant donné la volatilité des prix, il n’est pas surprenant que les cryptomonnaies promettent des gains énormes (et de grosses pertes). Il suffit d’un tweet ou d’une apparition d’Elon Musk à la télévision pour que la valeur d’une devise explose ou s’effondre. Pour quelqu’un comme Filip, qui a investi dans le Dogecoin – la crypto basée sur un mème et dont la valeur a explosé en avril après quelques tweets de Musk – le risque est plus qu’intéressant.

« J’ai réalisé que, pour quelqu’un de mon âge, il vaut mieux parier sur une crypto que de placer de l’argent dans un plan de retraite, explique ce jeune homme de 25 ans qui travaille dans le secteur des services financiers. Puis, lentement, j’ai commencé à me passionner pour ce monde et pour la communauté qui l’entoure. » Il a fait un investissement initial d’environ 24 000 euros et affirme avoir gagné le triple en un peu moins d’un an.

John* dit avoir investi « 10 ou 20 euros » dans le Bitcoin en 2015, après avoir été influencé par l’économiste pro-crypto Max Keiser. « Puis, au cours des deux années suivantes, j’ai investi un peu plus à intervalles réguliers », explique-t-il. Bien qu’il ne souhaite pas dire exactement combien il a investi en tout, ni quels bénéfices il a réalisés à ce jour, il affirme que la marge est de « mille pour cent ».

Mais John se dit moins attiré par l’argent que par ce qu’il voit comme le pouvoir révolutionnaire de la blockchain : « Si vous voulez gagner de l’argent, les cryptomonnaies ne sont probablement pas le meilleur choix, parce qu’elles sont très volatiles et à ce moment-là, vous pourriez aussi bien investir dans le marché boursier. Mais si vous avez foi dans les cryptomonnaies et la technologie qui les sous-tend, investir est un bon moyen de soutenir une révolution financière. »

Entre les arnaques qui se multiplient chaque jour et les risques inhérents au secteur, on peut avoir l’impression que le système d’investissement en cryptomonnaies est conçu pour pénaliser les nouveaux venus, en particulier ceux qui s’appuient sur les conseils louches des influenceurs du secteur, parfois impliqués dans des opérations visant à gonfler le cours des devises à des fins lucratives.

« Les cryptomonnaies ne sont pas une matière que l’on enseigne à l’école. Et parce qu’elles sont si peu réglementées et que beaucoup de gens n’ont pas les informations nécessaires sur la façon d’investir, les faux gourous de la crypto en profitent », explique Poku Banks, qui poste souvent des vidéos sur les influenceurs douteux ainsi que des conseils financiers généraux à ses 344 000 followers sur TikTok. Ils profitent de ces personnes innocentes pour se faire de l’argent… Trouver le bon conseil, c’est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. »

Si vous parvenez à éviter les risques, les escroqueries, les faux conseils et le battage médiatique, le principe de base pour gagner de l’argent dans le monde des cryptomonnaies est de s’informer autant que possible et à l’avance. « Vous ne regretterez pas d’avoir pris le temps d’apprendre », dit Austin, moitié du duo derrière de la chaîne YouTube Altcoin Daily.

« Si vous êtes vraiment passionné par le sujet, cela ne peut que vous être bénéfique, déclare Aaron, autre moitié d’Altcoin Daily. Si vos investissements sont rentables, vous aurez envie de le dire à vos amis. Cela devient presque une seconde personnalité pour certaines personnes. »

*Le nom a été modifié.

