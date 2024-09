Combien de temps de jeu faut-il à un footeux pour se payer sa voiture ?

De la Kangoo très père de famille de Jérémy Morel au Hummer trop grand pour lui et au coupé cabriolet si précieux de Mathieu Valbuena, les footeux ont des goûts éclectiques niveau caisses. Si la tendance générale va à la voiture de sport clinquante et ronflante, le site anglais Carspring s’est intéressé de plus près aux goûts et aux couleurs des joueurs de foot célèbres. L’idée de cette étude : comparer les salaires de plus de 250 joueurs parmi les plus connus de la planète à la valeur marchande de leur véhicule.

Les résultats font apparaître des disparités énormes entre les footeux. Certains, très bien payés et aux goûts plutôt modestes comme Jesus Navas ou N’Golo Kanté, n’ont besoin que de quelques minutes de présence sur le terrain pour se payer leur voiture. Ainsi, l’ailier espagnol de Manchester City, propriétaire d’une simple Nissan Micra, a gagné de quoi se l’offrir en 11 minutes et 17 secondes de jeu seulement. Pour le milieu international français, c’est à peine plus : 12 minutes 58 secondes pour avoir sa Mini Cooper SD au garage.



De l’autre côté du spectre, on retrouve des joueurs aux goûts beaucoup plus extravagants, et aux salaires moins mirobolants, comme Tom Heaton, le gardien de Burnley. Le portier aura eu besoin de jouer plus de 22 heures pour financer l’achat de son Range Rover Sport, un des SUV les plus onéreux du marché. Dans le ventre mou de ce classement figurent les plus grandes stars comme Messi, à qui il n’a fallu que 50 minutes de jeu pour payer sa Ferrari F430 Spider.

L’étude révèle également des tendances générales, ligne par ligne. Selon que les joueurs occupent un poste offensif ou défensif, les goûts et les couleurs varient. Les attaquants et les milieux ont tendance à privilégier les voitures de sport, basses et rapides, tandis que les défenseurs et les gardiens ont une préférence pour les SUV.

Ce que l’étude ne prend pas en compte en revanche, c’est le taux d’usure de ces voitures, certains joueurs comme Balotelli ou Benzema ayant déjà envoyé à la casse quelques-uns de leurs plus beaux bolides.