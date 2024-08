On a demandé à un expert combien de temps vous pouvez retenir un pet en toute sécurité

À l’exception de ces quelques humains bizarres qui aiment les lâcher publiquement, on a tous été dans l’obligation de retenir un prout pendant une période plus ou moins longue – putain d’ailleurs, certains d’entre vous sont probablement en train de serrer les fesses pour verrouiller la porte de sortie.

Que ce soit parce que vous êtes à un rendez-vous galant, en compagnie d’un groupe de personnes « bien élevées », que vous êtes en train de faire des courses ou du sport, que vous êtes au travail et que vous ne voulez pas vous lever avant d’avoir clôturé ce dossier, vous avez certainement déjà ressenti ce ballonnement inconfortable et parfois douloureux. Cette sensation horrible et assez embarrassante va durer jusqu’à ce que… eh bien, vous vous en occupiez proprement aux toilettes. Mais est-ce mauvais pour la santé ?

Il s’avère que la plupart d’entre nous ne savent pas vraiment.

C’est une question que Clare Collins, professeur de nutrition et de diététique à la School of Health Sciences de l’Université de Newcastle, en Australie, s’est également posée. Collins a confié à VICE qu’elle s’était penchée pour la première fois sur les effets d’une rétention de pet après avoir donné une interview à la radio où un journaliste l’avait interrogée à ce sujet. Elle a mené des recherches, a trouvé la réponse et a dit l’avoir trouvée tellement intéressante qu’elle « trouvait que le monde entier avait besoin de savoir. ». Cette envie de partager ses connaissances du côlon a donné lieu à un article sur Theconversation.com intitulé : Bilan de santé: que se passe-t-il quand vous retenez un pet.

Dans cet article, Collins explore tout ce que vous voudriez potentiellement savoir sur le phénomène qui transforme votre trou du cul en trompette. Quelle est la quantité de pets considérée comme normale ? 705 ml de gaz en 24 heures. Allez-vous péter davantage en avion ? Oui. Un régime riche en fibres entraîne-t-il plus de pets ? Non, mais le « régime riche en fibres de psyllium conduit à une rétention plus longue du gaz, tandis que le volume reste le même, ce qui signifie donc moins de pets mais des plus gros. »

Chez VICE, on a décidé d’entrer en contact avec Collins et d’apprendre tout ce qu’on pouvait sur les pets afin de vous le transmettre, loyal lecteur, car nous prenons l’état de santé de votre sphincter à cœur. Voici ce que nous avons appris.

VICE : Quelle est la croyance la plus répandue sur la retention de pets ?

Clare Collins : Les gens pensent, à tort, qu’ils peuvent les retenir à 100%. Et que personne d’autre à l’exception d’eux-même n’a jamais dû se retenir de péter.

Quel conseil donneriez-vous à quelqu’un qui a un rendez-vous important et qui ne peut absolument pas prendre le risque de lâcher une caisse ?

Ne pas manger une ou deux heures avant ce rendez-vous. Vous êtes toujours plus enclin à lâcher des gaz environ une heure après avoir mangé. Ne marchez pas jusqu’au rendez-vous car cela augmentait également le mouvement des gaz intestinaux.

Peut-on retenir un pet pour une durée illimitée où y a t-il un temps de rétention qu’il ne faut pas dépasser ?

C’est encore incertain. Je pense qu’il y a beaucoup de variables, par exemple la quantité de gaz à l’intérieur du corps, la force de votre sphincter anal et celle de vos muscles fessiers.



Peut-il y avoir des effets nocifs sur le corps lorsque l’on se retient ?

C’est là que les résultats sont les plus flous : on ne sait pas vraiment si ça peut mener à la diverticulite (anomalie du colon, ndlr) ou si ça n’a pas d’impact. Mais attention, certains des gaz sont réabsorbés dans votre organisme puis exhalés dans votre souffle. Je ne suggèrerais donc pas que vous en fassiez une « performance artistique », ou vous aurez tout simplement très mauvaise haleine.

Vous avez parlé de diverticulite, qu’est-ce que c’est ?

Il s’agit de petites poches qui se développent dans la paroi de l’intestin lorsqu’elle est sous pression. Celles-ci peuvent s’enflammer ou s’infecter.

Vous venez de dire que le gaz était réabsorbé dans le système et que vous pouviez expirer…un pet. Comment ça marche ?

Le gaz traverse la paroi intestinale pour arriver dans les vaisseaux sanguins et lorsque le sang retourne dans les poumons pour évacuer le dioxyde de carbone et obtenir de l’oxygène, il évacue les gaz qu’il a recueillis dans votre côlon. Puis vous les expirez.

Est-ce qu’il sentira comme un pet typique qui sort de l’autre côté ?

Sans aucun doute.

Trouvez-vous que c’est une question importante à étudier ?

Je pense qu’il est utile d’étudier certaines de ces questions fondamentales. La recherche a permis d’identifier la quantité de gaz considérée comme normale ainsi que la place de ces gaz dans notre santé physique ou leur rôle dans certaines maladies.

Cette interview a été modifiée pour sa longueur et sa clarté. Vous pouvez lire l’article complet de Collins sur les prouts ici.

