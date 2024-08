Comment adapter les instruments de musique aux femmes?

La compagnie Midiplus, présumément après des heures et des heures de focus group avec des musiciennes, aurait vraisemblablement conclu que le manque de femmes en musique serait dû au fait que les instruments de musique sont la plupart du temps créés par et pour les hommes… À moins que ce soit l’idée de trois ou quatre dudes dans un bureau qui se sont demandé sur quoi ça tripe les bonnes femmes donc? Le maquillage! Bon, on va leur faire de quoi de mignon, elles vont capoter!

Capture d’écran: Gearnews

Je vous présente Mirror, un produit révolutionnaire, qui saura charmer toutes les petites DJettes de ce monde.

Enfin une interface audio qui vous ressemble, les femmes. Pourquoi mettre des knobs qui ressemblent à des knobs quand ils peuvent avoir l’air de différentes teintes d’ombres à paupières? Et pourquoi mettre un écran avec des trucs utiles dedans quand, dans le fond, on le sait que les femmes préfèrent un miroir pour se regarder!

J’ai ressenti un peu de jalousie en voyant le Mirror. Pas que je veuille m’en servir, je suis un dude so je suis all good avec les interfaces audio d’hommes. J’ai eu envie de donner la parole à quelques femmes afin de m’éclairer un peu sur ce qui manque à leurs instruments pour qu’elles puissent enfin en jouer comme des hommes.

Camille Poliquin, membre du très bon groupe (pour des filles) Milk & Bone.

« Sur chacun de mes instruments, j’aimerais avoir des petites lumières qui light up au moment exact où je dois appuyer/frapper sur une note ou un pad. Question de pouvoir me concentrer sur looking fierce but still sweet and fragile, dans un but ultime de remain avant tout un objet de désir. »

Illustration: Le Jeanbart

RrKelly, DJ dans ses soirées Rap Mommies.

« J’aimerais ça avoir un earpiece avec un dude qui me dit quelles chansons mettre pis comment les enchaîner quand je mixe. »

Illustration: Le Jeanbart

Cœur de Pirate, qui a beaucoup de succès parce qu’elle est cute et qu’elle a des tattoos.

« Idéalement, mon Nord [C’est un clavier, ça, les filles, NDLR] arrêterait de fonctionner automatiquement une semaine dans le mois. There’s no way que je peux faire de la musique de façon sensée si je vais avoir mes règles! »

Illustration: Le Jeanbart

Ariane Moffatt, qui roule sa bosse comme elle peut dans la communauté LGBTQ+.

« Ben t’sais, en tant que macho lesbo, avoir des knobs en nipples, ça serait cool! »

Illustration: Le Jeanbart

Devant les articles et les réactions plutôt négatives, la compagnie taïwanaise Midiplus s’est rétractée. Elle affirme maintenant, dans une précision sur la page du produit, que le public cible pour la console Mirror, c’est ceux qui s’enregistrent en chantant du karaoké, et elle a supprimé toutes les mentions du public cible original… soit les femmes qui aiment le maquillage et les beaux objets brillants.

