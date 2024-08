Comment affronter l’hiver en temps de pandémie

Il paraît que l’automne et l’hiver à venir pourraient être bien pires que le printemps et l’été ne l’ont été. Robert Redfield, directeur des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), l’a dit en avril et de nouveau en juillet ; plusieurs experts en santé publique s’en sont fait l’écho dans The Atlantic en août ; et nous avons tous vu les graphiques de la pandémie de 1918. Dans quelques mois, la saison de la grippe aura commencé, les rassemblements en plein air seront assez irréalistes ou tout simplement impossibles dans une grande partie du monde, et les dommages directs et collatéraux du chômage de masse se seront aggravés. En d’autres termes, mieux vaut espérer le meilleur et se préparer au pire.

Bien que tout cela soit assez sombre, une chose me donne de l’espoir : cette fois-ci, les choses seront différentes, à la fois parce que nous ne serons pas pris au dépourvu et parce que nous en savons maintenant beaucoup plus sur le coronavirus. Nous pourrons nous dire : « Dans quatre mois, qu’est-ce que je regretterais de ne pas avoir fait quand j’en avais l’occasion ? » et « Quelles sont les petites choses que je n’ai pas pu faire en janvier 2020 et que je peux faire maintenant ? »

Et je dis bien « petites choses ». Il ne faut pas voir trop grand. Évidemment, il aurait été formidable de savoir, par exemple, qu’il ne fallait pas réserver ce voyage non remboursable en Grèce en avril, ou que vous alliez être soudainement licencié en mars, mais là n’est pas le problème. Pensez plutôt à votre confort, à vos habitudes et à votre santé au quotidien. Quels étaient ou sont les points négatifs ? Qu’est-ce qui pourrait être aggravé par le froid, le fait d’être enfermé à l’intérieur ou une catastrophe imprévue (comme une perte d’emploi ou une maladie) ? Et que pourriez-vous faire (ou prévoyez-vous de faire) pour vous sentir un peu moins mal en janvier ?

Si l’hiver qui s’annonce vous fait peur, voici quelques points à prendre en compte. Mais avant de commencer, voici deux conseils :

En y réfléchissant bien, vous voudrez peut-être dresser une méga liste de toutes les choses qui pourraient vous être utiles… mais faites ensuite un second tri et choisissez les 3 à 5 choses qui vous semblent les plus prioritaires. Vous pourrez toujours revoir la liste dans un mois environ et en choisir quelques autres sur lesquelles travailler. Mais essayez de résister à l’envie de tout faire en même temps ; il est trop facile de se laisser déborder et d’abandonner.

2. Si votre trésorerie et vos ressources sont limitées pour le moment, il peut être utile de réfléchir à tout cela dès maintenant. Surveillez les bonnes affaires, essayez d’économiser un peu d’argent ici et là, faites le tour des friperies et épluchez les annonces du Bon Coin.

Que faire dans les prochaines semaines pour améliorer au maximum votre santé physique et mentale ?

Faites-vous vacciner contre la grippe

Occupez-vous d’un problème que vous remettez à plus tard depuis trop longtemps : vos allergies, votre contraception, vos lentilles de contact, votre mal de dents, etc.

Trouvez un thérapeute et commencez des séances ; reprenez une thérapie si vous aviez arrêté ; et/ou rejoignez un groupe de soutien

Procurez-vous un thermomètre, des médicaments contre le rhume, des pastilles contre la toux, de l’ibuprofène, des mouchoirs, etc.

Trouvez un style de masque qui vous convient vraiment – confortable, bien ajusté, protecteur, facile à laver/stériliser, etc.

Fixez des limites avec vos amis, collègues et famille

Apprenez à préparer des repas simples qui vous donnent le sentiment d’être bien nourri

Mettez en place une routine d’entraînement ou élaborez un plan pour vous déplacer d’une manière ou d’une autre régulièrement



Que faire dans les deux prochaines semaines pour résoudre un problème récurrent dans votre vie ?

Si votre temps, votre argent et votre énergie sont super limités et que vous ne pouvez pas faire grand-chose d’ici décembre, cherchez une source de frustration apparemment petite mais extrêmement irritante dans votre vie : une poubelle trop petite, une absence de stores ou de rideaux, ou des chaussettes qui glissent toujours vers le bas.

Comment faire face au froid et à l’humidité, d’un point de vue pratique ?

Même si beaucoup de gens pleurent la fin de l’été et ses conséquences, je pense que les sorties masquées vont continuer à se faire dans les parcs dans les mois à venir. Comme on dit en Norvège : « Il n’y a pas de mauvais temps, seulement de mauvais vêtements. » Si le mauvais temps existe bel et bien, ce proverbe n’en reste pas moins pertinent. Alors : avez-vous besoin d’un bon manteau d’hiver, de gants chauds, de bottes imperméables ou d’une de ces chaufferettes de poche ? Si vous avez la chance d’avoir un patio ou un jardin, est-ce qu’un chauffage d’extérieur ou des lampes de jardin feraient une différence dans votre vie ? Réfléchissez-y et commencez à étudier les options qui s’offrent à vous.

Si vous travaillez ou étudiez à domicile, quels changements pouvez-vous apporter chez vous pour vous aider à vous concentrer ou à vous sentir bien ?

Si vous vous sentez souvent comme une limace à la fin de la journée, il est peut-être temps de repenser votre installation. Cela peut consister à empiler des livres pour créer des pieds de bureau, à acheter un écran d’occasion à bas prix, à se procurer un bureau portable qui changera votre vie professionnelle, à déplacer votre bureau près d’une fenêtre ou à télécharger une application à bruit blanc et à fermer votre porte de chambre pour mieux couvrir les appels de votre colocataire. Ou encore, il pourrait simplement s’agir de trouver enfin un déjeuner, mon némésis, une fois et pour tous. Ou encore, il peut s’agir de trouver enfin un bon endroit pour le déjeuner, mon ennemi juré.

Que faire pour maintenir votre vie sociale ?

Je pense que beaucoup de gens redoutent, à juste titre, de se sentir très seuls et isolés cet hiver. Bien que vous ne puissiez pas vous faire facilement de nouveaux amis IRL ou, disons, aller à des fêtes en appartement, pleines de gens en sueur, il y a peut-être d’autres options qui pourraient vous aider.

Une suggestion : si vous avez quelques connaissances avec qui vous accrochez vraiment et à qui vous pourriez consacrer un peu plus de temps et d’attention, il peut être plus facile de suivre cette voie que d’essayer de se faire de nouveaux amis ou de rester en contact avec tous ceux que vous avez déjà. De plus, si les services de visioconférence que vous fréquentiez au printemps dernier sont tombés en désuétude, remettez-les au programme dès que possible. C’est peut-être aussi le bon moment pour trouver un correspondant à l’étranger, faire connaissance avec vos voisins ou reprendre l’habitude d’appeler les gens au téléphone.

Que faire pour vous sentir plus à l’aise et plus vous-même ?

Peut-être vous épanouirez-vous dans un survêtement monochrome qui vous donnera l’impression d’avoir au moins essayé, ou dans des chaussettes douillettes qui vous tiendront chaud aux pieds, ou encore dans quelques bonnets colorés qui ont l’air stylé sur une webcam. Et si vous n’avez pas encore trouvé de coupe de cheveux, il est peut-être temps de commencer à regarder des tutos sur YouTube.

Quand la monotonie s’installe et que vous vous ennuyez à mourir, vers quoi vous tourner pour vous divertir ?

Les hobbies, c’est super et tout, mais si vous savez au fond de vous que vous ne vous lancerez jamais dans le tricot, ce n’est pas grave non plus. Pensez à des activités légèrement structurées ou répétables qui pourraient être amusantes à faire lorsque vous êtes coincé chez vous. Voici quelques idées pour vous aider à démarrer : regarder une série, lire un livre par mois, vendre des choses sur Vinted, apprendre à jouer à un jeu de table ou de cartes, faire des mots croisés tous les jours, assister à des festivals de cinéma virtuels, garder une plante en vie.

Quelles sont les petites choses qui peuvent vous apporter régulièrement d’énormes quantités de plaisir, de joie et/ou de bonheur ?

Pensez-y : un plaid moelleux, des draps dans votre couleur préférée, un nouveau sex-toy, une jolie tasse, quelques bonnes playlists, ou des photos de vos proches imprimées et collées sur vos murs.

Comment illuminer littéralement les jours sombres ?

Si vous résistez à l’idée d’acheter des guirlandes lumineuses pour des raisons un peu snobs, je vous en supplie : achetez ces fichues guirlandes lumineuses ! Elles sont tellement utiles quand il fait nuit à 16 heures !!! Je suis également fan de ces chandelles, de cette lampe IKEA à 12,99 euros et de cet anneau de lumière à clipser pour les appels vidéo.

Comment ne pas céder à l’anxiété ?

Cette fois-ci, nous n’allons pas nous laisser aller à la peur collective et stocker des tonnes de papier toilette… mais ce n’est certainement pas une mauvaise idée d’ajouter quelques produits surgelés, séchés ou en conserve à votre liste de courses chaque semaine, afin d’avoir une petite réserve de nourriture d’urgence, tout en évitant de laisser les étagères vides pour les autres. Et si vous avez remis à plus tard la rédaction de votre testament, la visite à votre famille, l’achat d’une imprimante, votre inscription sur les listes électorales, faites-le au plus vite.

