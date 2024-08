Comment aider ses potes endettés jusqu’au cou

Ask VICE est une série dans laquelle les lecteurs demandent à VICE de les aider à résoudre leurs problèmes, que ce soit se remettre d’un amour non réciproque ou gérer des colocataires chiants. Aujourd’hui, on espère aider un lecteur qui craint que sa pote ne tombe dans une spirale d’endettement.

Bonjour VICE,

Je m’inquiète pour une pote, appelons-la Esmée. Elle fait comme si de rien n’était, mais je crois qu’elle est très endettée et qu’elle fait l’autruche. Je crains qu’elle ne perde son appart, mais je ne sais pas comment l’aider.

Pour autant que je sache, Esmée a eu une enfance normale. Ses parents sont sympas et l’ont toujours laissée libre d’être elle-même. Quand elle n’a pas voulu aller à la fac, ça n’a pas posé de problème, tant qu’elle faisait quelque chose qui la rendait heureuse.

Elle a eu différents boulots, mais je ne pense pas qu’elle ait trouvé ce qu’elle veut faire de sa vie. Elle vit depuis des années dans un appartement tout petit, mais mignon, dans la ville de Groningue. Et elle a une hygiène de vie complètement chaotique : c’est un oiseau de nuit qui est très spontané. Ce sont des qualités que j’ai toujours appréciées chez elle, mais j’ai peur que ça ne la détruise.

Il y a quelque temps, Esmée a été déclarée inapte au travail, à cause d’un burnout. Depuis, elle touche des indemnités. De temps en temps, elle tente un petit boulot, mais elle finit toujours par démissionner au bout de quelques semaines. Sa vie a perdu toute structure.

Parfois, elle reste au lit toute la journée et regarde la télévision toute la nuit. Elle ne cuisine pas et commande régulièrement des repas à emporter. Une fois, quand j’ai passé la nuit chez elle, elle a voulu commander à bouffer trois fois dans la même journée, plutôt que de se déplacer pour faire les courses. Elle paie aussi quelqu’un pour faire son ménage et achète régulièrement des cadeaux hors de prix pour le bébé de son frère. Chaque semaine, elle s’offre de nouveaux habits en ligne. Son appart est plein de ces commandes. Elle fait don de quelques articles à des œuvres de charité chaque mois, mais je n’ai aucune idée de comment arrive à payer tout ça.

Il y a quelques semaines, j’étais chez elle pour nourrir ses poissons pendant son absence et j’ai trouvé quelques enveloppes non ouvertes de Klarna, le service de crédit en ligne. Il y avait aussi des avis de retard de paiement. Certaines des lettres non ouvertes dataient de quelques mois.

J’ai demandé à Esmée si tout allait bien et si elle avait besoin d’aide – j’ai même parlé de « soutien financier » – mais elle a répondu que tout allait bien. Apparemment, je « parlais comme sa mère ».

Comment puis-je ouvrir une vraie conversation sur ses problèmes ?

Merci,

M.

Bonjour M.,

Avec l’augmentation du coût de la vie et une flambée sans précédent des troubles de la santé mentale, de nombreux jeunes n’arrivent plus à garder la tête hors de l’eau. Si votre amie est vraiment endettée, elle n’est certainement pas seule. Si cela peut passer inaperçu, de nombreuses personnes sont secrètement confrontées à des difficultés financières. Mais l’argent est un sujet sensible. Comment aborder ces questions utilement ?

Annemiek den Held est une assistante sociale basée à Amsterdam qui aide les gens à régler leurs dettes auprès de leurs propriétaires ou des compagnies d’assurance maladie. Annemiek Den Held pense que c’est une bonne chose que vous ayez détecté ces signaux et que vous vous investissiez pour soutenir votre amie. Elle pense également que ce que vous avez mentionné pourrait bien être le signe de problèmes financiers.

« Je pense que les rappels et les avis de retard de paiement sont un bon point de départ pour engager la conversation », conseille Den Held. « C’est clairement un signe qu’Esmée a du mal à respecter ses échéances administratives. Cela ne signifie pas nécessairement qu’elle a des difficultés financières, mais il y de grandes chances qu’elle oublie certains paiements. »

Den Held explique que les personnes endettées trouvent souvent du réconfort dans le fait de consommer. D’autant plus que, de nos jours, de nombreux services proposent des services de paiement différé, et il est plus facile que jamais de dépenser de l’argent que l’on n’a pas.

« Les effets du stress sur le cerveau sont légion », explique Den Held. « Cela peut compromettre votre capacité à prendre des décisions à long terme, qu profit de choses qui vous font du bien à court terme. » Cela pourrait expliquer les achats fréquents d’Esmée et les livraisons quotidiennes de repas – une solution à court terme pour des problèmes réels et urgents.

« Il peut être tentant de lui dire qu’elle a pris de mauvaises décisions ou d’exprimer votre perplexité face à la gravité de la situation, mais ça ne sert à rien » – Annemiek den Held.

« Les dettes sont souvent le fruit d’une série d’accumulation », souligne Den Held. « Vous êtes capable de régler une seule facture d’énergie élevée, mais lorsque vous manquez plusieurs paiements, la spirale peut rapidement s’emballer. Si en plus vous n’allez pas bien, il peut être difficile de s’attaquer aux problèmes à temps ; c’est un peu comme un effet domino. »

Selon Den Held, vous devriez aborder cette discussion lorsque vous n’êtes que tous les deux, et que vous avez suffisamment de temps pour vous y consacrer. « Il peut être tentant de lui dire qu’elle a pris de mauvaises décisions ou d’exprimer votre perplexité face à la gravité de la situation, mais ça ne sert à rien », explique-t-elle. « Il ne faut pas qu’Esmée ait l’impression que vous essayez de lui faire la morale, mais il faut lui dire que vous êtes à son écoute, que vous êtes son amie. »

La meilleure façon de gérer une dette varie d’une personne à l’autre, explique den Held, il est donc très important de ne pas juger. Essayez plutôt de comprendre ce dont elle a réellement besoin. Esmée a-t-elle besoin de conseils financiers ? A-t-elle surtout besoin de vider son sac ? Cela l’aiderait-il d’avoir quelqu’un à ses côtés pendant qu’elle ouvre les avis de retard de paiement ?

Vous pouvez également donner un coup de main à Esmée dans les tâches quotidiennes. Vous pouvez aller au supermarché avec elle pour faire les courses de la semaine ou acheter une bouteille de vin et organiser une soirée à la maison, au lieu de sortir. « Ce qui n’aidera probablement pas Esmée en revanche, c’est de lui donner de l’argent », précise den Held. « Avant de prendre une telle mesure, il est important d’avoir une vue d’ensemble. Sinon, vous courez le risque de verser de l’argent dans un puits sans fond. »

Demander de l’aide est la première étape pour s’assurer qu’aucun autre domino ne se renverse. Ensuite, il faut examiner la situation dans son ensemble. L’endettement est souvent le symptôme d’un problème plus profond. Peut-être Esmée est-elle en proie à une dépression. Peut-être que la routine lui manque, maintenant qu’elle est au chômage.

Il est également important de bien s’informer avant d’aborder le sujet, afin de pouvoir donner des conseils pratiques. Vous pouvez la soutenir en la mettant en contact avec des organismes de désendettement, des organisations de défense des droits des locataires ou des thérapeutes spécialisés dans le burnout ou les achats compulsifs. Ces types de professionnels pourront assurément l’aider, elle aussi.

En conclusion, il ne faut jamais perdre de vue que « n’importe qui peut se retrouver endetté », déclare den Held. « Mais avec le soutien adéquat, tout le monde peut aussi s’en sortir ».

