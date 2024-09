Comment copuler discrètement chez vos parents à Noël

L’une des meilleures choses quand on déménage loin de chez soi, c’est de pouvoir baiser comme on veut, parce que, avouons-le, il n’y a rien de plus médiocre que le missionnaire silencieux qu’on entreprend à 16 ans dans sa chambre d’adolescent. Je me souviens très bien d’avoir taillé une pipe à un ex après le dîner du dimanche avec ma famille et d’avoir pensé, à genoux en train de sucer, que j’avais hâte de ne plus jamais faire ça. Je ne parle pas de la pipe, mais de la multitude de précautions qu’il faut prendre pour ne pas se faire choper.

Bien que je n’aie pas réintégré la cellule familiale à la fin de mes études universitaires, j’y ai certainement ramené des plans cul et j’ai eu du mal à me résoudre à baiser par peur absolue des oreilles indiscrètes. Alors, pour ne pas gâcher le réveillon de Noël de votre maman si, par malheur, elle vous surprend en plein acte, j’ai demandé autour de moi quelle était la meilleure façon de pratiquer le sexe festif.

DISTRAIRE LA FAMILLE

Au lieu d’attendre que votre famille parte ou s’endorme, organisez une activité de groupe dont vous pourrez vous extraire en cachette. « Proposez une soirée cinéma, par exemple. De préférence un film d’action, pour que votre père monte le volume à fond, explique mon amie Gina. Ensuite, pendant le film, faites semblant d’être fatigué et dites à la famille que votre partenaire et vous allez vous coucher. Là, vous pourrez vous défouler, car la télé devrait couvrir tous vos bruits sexuels. »

Si vous voulez pousser le bouchon encore plus loin, mettez Die Hard et, au moment d’aller au lit, posez en passant la question de savoir si ce classique de l’action avec Bruce Willis est maintenant un film de Noël ou non. Le débat entre votre mère et vos frères durera des heures.

RENDRE LE SILENCE SEXY

Georgina, 21 ans, vit encore chez ses parents et recommande de baisser volontairement le niveau sonore pendant les rapports sexuels. « Les sextoys m’aident beaucoup à faire moins de bruit et à être plus discrète. Le mieux, c’est bien sûr le bâillon, dit-elle. Non seulement ça m’excite, mais ça me permet aussi de me faire baiser sans faire trop de bruit. »

Et si vous n’avez pas envie d’acheter un bâillon pour l’emmener chez vos parents – imaginez qu’ils le trouvent –, une main posée sur la bouche fera tout aussi bien l’affaire.

OU FAIRE DU BRUIT

Si le silence n’est pas votre tasse de thé, noyer vos cris de plaisirs peut être la meilleure solution suivante. Il existe suffisamment de playlists qui ne laissent pas directement deviner ce que vous êtes en train de faire, mais qui ne tuent pas non plus l’ambiance. Il suffit d’en mettre une et de diriger les enceintes vers la porte de votre chambre.

Jodie, qui vit elle aussi chez ses parents, a constaté qu’un film ou une émission de télévision se prête encore mieux à une telle manœuvre de dissimulation, car l’ensemble est moins flagrant. « Et quand j’utilise mes vibromasseurs pendant l’amour, j’allume un ventilateur, dit-elle. En hiver, je l’oriente bien entendu à l’opposé du lit. »

POSER UNE ISOLATION ACOUSTIQUE DE FORTUNE

Cette option est la plus appréciée par ma joyeuse bande de chauds lapins de Noël. Jodie dit par exemple qu’il faut toujours éloigner le lit de quelques centimètres du mur et combler l’espace avec une couverture.

Soph, qui vit chez ses parents avec son copain depuis quelques mois, ajoute : « Si votre chambre est assez grande, posez le matelas par terre. Il n’y aura littéralement aucun bruit. »

BAISER AILLEURS, TOUT SIMPLEMENT

Le moyen le plus sûr d’éviter d’être pris en flagrant délit par vos parents lors des fêtes de Noël ? Tout simplement ne pas avoir de relations sexuelles chez eux. Rhiannon, par exemple, trouve que cette période est parfaite pour « essayer ou redécouvrir le sexe en voiture ».

« Pour moi, les parkings vides ou les petites rues sombres fonctionnent le mieux, dit Rhiannon. Souvent, ces escapades en plein air sont bien plus amusantes que le sexe en cachette dans une chambre d’enfant. Les cabanes de jardin ou les garages sont également des endroits assez sûrs pour un petit coup rapide. »

En fin de compte, si l’on est suffisamment déterminé, on trouve toujours un moyen de faire l’amour chez ses parents sans se faire remarquer. Espérons que ces conseils adouciront vos fêtes de Noël cette année. Et n’oubliez pas de jeter discrètement les mouchoirs tachés de sperme, de refaire le lit et de ranger soigneusement les sextoys dans la valise.

