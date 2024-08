Comment baiser lorsqu’on est seul et confiné

Que vous soyez célibataire, en couple mais loin de l’être aimé, ou simplement fatigué de votre partenaire, une chose est universellement reconnue à propos de la quarantaine : notre vie sexuelle n’est plus ce qu’elle était. Alors que de nombreux ménages explorent les parties de jambes en l’air numériques, les célibataires qui n’ont pas de plan cul régulier sont obligés d’être beaucoup plus créatifs lorsqu’il s’agit de prendre leur pied.

La distanciation sociale a peut-être mis fin aux méthodes traditionnelles de séduction, à savoir se bourrer la gueule et repartir avec quelqu’un « au hasard » ou swiper le catalogue du marché à viande jusqu’à trouver quelqu’un qui convienne. Ainsi, pour ceux qui vivent seuls et qui n’ont pas de colocataire ou de voisin à se mettre sous la dent, il peut être particulièrement ardu de trouver une solution en ces temps difficiles.

Mais comme dirait Ronan Keating, chanteur de Boyzone et bellâtre irlandais, dans Life Is a Rollercoaster : « La vie est une montagne russe, il faut juste se laisser emporter ». Et malgré le coronavirus, elle offre encore aujourd’hui un océan de possibilités sexuelles. Dans cette optique, voici quelques pistes à explorer en tant que célibataire pendant le confinement.

Les sex-toys

Photo : Emily Bowler

Avant le confinement, les gens se sont divisés en deux camps : a) les excités, et b) les angoissés du papier toilette. Ce n’est pas à moi de juger quel plan de survie est le plus solide, ou quel groupe est le plus peuplé. Je vais plutôt laisser les chiffres parler d’eux-mêmes. Tinder a enregistré le plus grand nombre de swipes de son histoire après quelques semaines de confinement, tandis que les marques de sex-toys ont vu leurs ventes grimper en flèche (selon un communiqué de presse, la société JeJoue a vu le nombre de visiteurs de son site augmenter de 70 % par rapport à la même période de l’année précédente). Si vous envisagez d’investir dans un sex-toy, sachez que vous ne serez jamais aussi bien accompagné.

Bonne nouvelle, la sex-tech a fait l’objet de nombreuses innovations au cours de la dernière décennie. Concrètement, cela signifie, pour les personnes désireuses de baiser en solo, que les options disponibles sont plus nombreuses que jamais. Quel que soit votre penchant sexuel, il y a un jouet pour vous. Pour ceux qui seraient confinés dans un endroit différent de leur partenaire, que diriez-vous d’un combo Fleshlight et gode virtuellement connecté pour un chat Zoom scabreux ? Vous pouvez également envoyer à votre partenaire la télécommande de votre vibromasseur afin qu’il puisse contrôler vos orgasmes à distance.

Si vous êtes un peu à sec niveau thunes – qui ne l’est pas ? – l’heure est probablement venue de passer à ce bon vieux système D synonyme de brosse à dents électrique, d’huile de noix de coco et, pourquoi pas, de ce faux collier de perle qui traîne dans un tiroir. De toute façon, à ce niveau, il n’y a plus de mauvaises idées.

Le bon vieux sexe par téléphone

Photo : Emily Bowler

Pour ce qui est du sexe en solo, l’humanité n’a encore rien inventé de mieux que le téléphone. Qu’il s’agisse de gémissements sur une ligne feutrée ou d’emojis aubergine par sms, nous devons beaucoup à Alexander Bell. Et depuis l’avénement des smartphones, les moyens de fricoter avec quelqu’un à distance sont beaucoup plus divers : chat vidéo, notes vocales, vidéos, selfies, autoportraits érotiques, longues descriptions textuelles et le favori de tous, Houseparty (assurez-vous cependant de fermer la porte à clé).

Tout cela vous semble peut-être un peu compliqué. Dans ce cas, restez simple : rien ne vaut une bonne vieille partie de jambes en l’air par téléphone. Et avec les différentes plateformes d’appels gratuits, la géographie n’est plus un problème.

La fiction ou le dessin érotique

Vous êtes un peu fantaisiste dans l’âme non ? En plus il semblerait que vous ayez beaucoup, beaucoup de temps libre en ce moment. Alors pourquoi ne pas utiliser vos pulsions primaires pour développer vos compétences artistiques, comme Michel-Ange avant vous ? Pour les plus aventureux qui ont un plan cul régulier, il est même possible d’aller plus loin en envoyant vos créations sexy par la poste. Il est important de souligner ici que vous devez toujours demander le consentement de la personne qui recevra le « colis » avant d’adopter ce genre de comportement. Et évidemment, pour le bien des héros qui risquent leur vie en livrant votre courrier, ne négligez pas l’emballage discret.

J’imagine que vous pourriez aussi vous contenter d’envoyer un nude, mais c’est tellement pré-Covid. Sortez des sentiers battus pour une fois.

L’abstinence

Non merci.

La patience

Photo : Emily Bowler

La vie moderne nous a tous rendus impatients, n’est-ce pas ? Mais dans le domaine du sexe, peut-être plus que dans tout autre, la valeur de la lenteur ne peut être sous-estimée. Les possibilités de vivre votre grand moment à la Roméo et Juliette pendant cette pandémie sont infinies. Peut-être avez-vous croisé une jolie voisine que vous n’aviez jamais vue en descendant les poubelles. Peut-être avez-vous téléchargé Hinge et échangé avec une personne géniale qui s’isole de l’autre côté de la ville. Peut-être avez-vous assisté à une fête sur Houseparty et repéré un inconnu canon en haut à droite. Ou peut-être demandez-vous à tous vos potes s’ils connaissent des gens célibataires en quarantaine qui seraient prêts à faire des rencards vidéo, en bonne personne désespérée que vous êtes.

Quelle que soit votre méthode préférée, il est fort probable que vous soyez moins occupé que d’habitude : quel meilleur cadre pour que la romance se développe et se construise ? Pour rappel : vous n’avez littéralement RIEN D’AUTRE À FOUTRE.

