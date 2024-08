Comment Bam Margera a surmonté la boulimie et l’alcoolisme

Cet article a initialement été publié par Munchies.



Bam Margera est passé de prodige du skate à vedette de Jackass et de leader de groupe rock à célébrité en à peine plus d’une décennie. Mais en 2003, lorsqu’il a eu sa propre émission Viva La Bam à MTV, son ascension fulgurante commençait déjà à s’étioler dans la noirceur, loin du skate. Si Bam a vécu de nombreux défis connus du public, dont le décès en 2011 de son meilleur ami Ryan Dunn dans un accident de voiture, il est moins répandu qu’il luttait également contre un trouble alimentaire et une consommation abusive d’alcool lorsqu’il était encore sur le party.



Lorsque VICELAND a fait la chronique de son retour au skate dans un épisode d’ Epicly Later’d , il était clair que ces démons avaient joué un rôle dans les hauts et les bas de sa santé, de ses relations et de sa capacité à faire du skate. Pendant longtemps, les choses n’allaient pas bien pour Bam, qui a passé des années en deuil de son ami seul dans son sous-sol, avec un régime quotidien consistant presque uniquement de vodka et de Gatorade mauve.



Heureusement, il semble que l’histoire de Bam ne finira pas de la même manière tragique que pour certains de ses amis proches et plusieurs musiciens qu’il idolâtre. On a discuté avec Bam des défis auxquels il a fait face en lien avec la nourriture et l’alcool, et des pouvoirs incroyables du soda gingembre.

MUNCHIES : Salut Bam, comment vas-tu?

Bam Margera : Bien. Je me prépare pour mon anniversaire. C’était censé être une surprise, mais je l’ai découvert, alors je fais le ménage dans mon manoir de Pennsylvanie.



Dans l’épisode d’ Epicly Later’d , tu parles de ton régime qui se limitait presque entièrement à l’alcool. À quoi ressemble ton régime aujourd’hui?

Ça va mieux ces jours-ci. Je ne bois pas d’alcool. Aujourd’hui, j’ai mangé trois petits tacos avec du poulet, de la guacamole et de la salsa, donc c’est pas si mal. Des tacos avec de l’eau gazéifiée au melon d’eau – c’est tout.



Qu’est-ce que tu mangeais dans les pires moments?

Dans les pires moments, je me réveillais vers 11 h et je me mettais tout de suite à boire de la vodka et du Gatorade mauve. À la fin de la soirée, j’en avais probablement bu dix pintes. C’était vraiment débile. C’est bizarre parce qu’à certains moments, je partais sur une dérape pendant trois jours, puis je ne buvais pas pendant cinq jours. Et après ces cinq jours-là, je retombais dans l’alcool pendant deux jours.



Avais-tu un alcool de prédilection?

Non, ça pouvait être du vin rouge, de la vodka, de la bière, du Jack avec du Coke. Je n’ai pas vraiment de boisson préférée. J’aimais juste ça me saouler. Je n’ai jamais trouvé que la bière avait bon goût, tu vois ce que je veux dire?

À quoi ressemblait ton alimentation pendant cette période?

C’était pas mal la pire diète au monde. J’allais chercher mes calories dans l’alcool toute la journée, puis en fin de soirée, lorsque j’étais au point de m’affaisser, j’ouvrais le réfrigérateur et je me bourrais la face. Une fois, j’ai mangé une pizza surgelée. J’avais tellement faim que je ne l’ai même pas fait cuire, je l’ai juste mangée surgelée. Je l’ai tellement regretté le lendemain, parce que les calories de la pizza et du fromage auraient dû au moins goûter bon, mais c’était juste un bloc de pizza sans saveur.



Est-ce que le fait de bien manger t’a aidé à recommencer le skate?

Ouais. Je vais te dire quelque chose que je ne dis pas souvent, parce que je n’aime pas en parler. Je ne portais pas attention à mon poids pendant cette période. Je n’ai pas mis les pieds sur une balance pendant un an, et lorsque je l’ai fait, je pesais 230 livres. Je croyais qu’elle était brisée. C’est à ce moment-là que j’ai décidé d’aller en Estonie pour faire du vélo, de la randonnée et tout. Je ne voulais même pas essayer de faire du skate parce que même si j’avais pu faire des tricks, j’aurais juste eu l’air d’une boulette suintante sur un skate avec mes 230 livres.



Quand as-tu recommencé à faire du skate?

Je suis descendu à 200 livres, puis je suis allé à Barcelone pour filmer des tricks avec Thomas Winkle. Il a oublié de mettre le disque dur avec les séquences de Barcelone dans mon sac, alors j’attends actuellement qu’il me l’envoie par messagerie. Avec un peu de chance, le film pourra paraître sous peu.





Comment t’es-tu retrouvé à Barcelone?

Recommencer le skate était vraiment frustrant. Mais je me suis dit que les gens me reconnaîtraient moins en Europe. C’était ça le plus dur – je voulais faire du skate, mais je ne voulais pas que mes fans me voient être mauvais. Je voulais skater avec des amis, mais j’étais intimidé par les pros. C’était difficile de me tirer de ça, mais le temps que j’ai passé à Barcelone m’a aidé.



Barcelone ne doit pas être la ville la plus facile quand tu as un problème d’alcool.

Je pouvais passer sept à dix jours sans boire et juste faire du skate, puis, au dixième jour, je me disais : « Je suis en Espagne et je veux du putain de vin rouge. » Le vin rouge était la seule chose dont j’avais envie, j’en buvais quelques verres, mais généralement pas plus que ça. J’étais tanné de perdre conscience et de ne pas me rappeler avoir uriné partout sur les fenêtres d’un pub. Je sais que les trucs de Jackass du genre sont drôles, mais à 38 ans, tu réalises que tu n’es plus un jeune universitaire sur le party.



On entend rarement parler de la boulimie dans une perspective masculine. As-tu des conseils pour des jeunes hommes qui commenceraient à voir se développer un cycle malsain d’ingestion et de purgation?

Ce qui est arrivé dans mon cas, c’est que j’étais en tournée avec Steve-O et on avait une cascade à faire qui s’appelait « le cascadeur à la tequila ». Tu renifles une ligne de sel, tu t’envoies de la lime dans l’œil, tu prends une tequila, puis tu vomis le tout ensuite. On se produisait devant des publics de 5000 personnes à l’époque, alors il a fallu que j’apprenne à vomir instantanément. Une fois que j’ai réussi à faire ça, c’en était fini pour moi, parce que dès que je sentais que j’avais trop mangé ou trop bu, je pouvais vomir à volonté sans même avoir à me mettre un doigt au fond de la gorge. Si c’était du pain, je n’étais pas capable, mais si c’était du spaghetti, aucun problème. C’est vraiment facile de vomir du spaghetti. De la pizza ou un sous-marin, c’est moins évident.

Ta mère a mentionné que tu as vu ton père et ton oncle lutter contre des problèmes de poids, ce qui pourrait être à l’origine de ton trouble alimentaire.

Les gens sur Internet disaient toujours : « Quand Bam va être plus vieux, il va être gros comme son père. » Je n’ai jamais cru aux gènes, ou au fait que l’obésité serait liée aux gènes. Phil mange des sous-marins et des cheesesteaks toute la journée, et c’est pour ça qu’il est obèse. Si je mange de la salade, je ne vais pas être gros comme Phil juste parce que c’est dans mes gènes! Ça me faisait chier. Je pense que la raison pour laquelle j’ai commencé à vomir, c’est que j’avais appris à le faire, et à la fin de la soirée, j’avais toujours trop bu, et quand j’ai trop bu, je me bourre la face de spaghetti. J’en mangeais, je vomissais, et j’étais comme : « Je suis rassasié. » Mais c’était surtout à cause de l’alcool.



D’après ce qu’on peut voir dans l’épisode d’ Epicly Later’d , il semble que ton désir d’être une rock star a influencé ta consommation d’alcool.

Lorsque je me blessais en skate, au lieu de me reposer et de laisser la blessure guérir, je sirotais des cocktails. Puis, je suis parti en tournée et je me suis retrouvé dans un autobus avec une gang de rockeurs. Ça fonctionne avec le rock, parce que tu peux chanter, jouer de la guitare ou de la batterie quand tu es saoul, mais tu ne peux pas faire ça avec le skate. J’ai fini par tomber dans ce cycle infernal. Tu te réveilles, tu te sens démoli, mais tu sais que si tu prends un shooter de Jack Daniel’s, tu vas te sentir mieux instantanément. Mais à long terme, tu te détruis.



Il semble aussi que tu veux éviter d’avoir l’air d’une rock star vieillissante.

Les gens que j’idolâtrais quand j’étais jeune, à part Tony Hawk et Danny Way, c’étaient des rockeurs alcoolos comme Andy McCoy. J’aimais l’image que je projetais quand j’étais saoul, mais à mon âge, ça n’a plus l’air aussi cool. Quand tu vois Motley Crüe à leur apogée, dans la vingtaine, avec des filles dans une limousine et du Jack Daniel’s, ça a l’air le fun. Genre : « Je veux me promener en limousine! » Mais s’ils faisaient encore ça à cinquante ans, ça serait vraiment triste et pathétique. Il faut vieillir à un moment donné. Nikki Sixx est toujours une star, et il n’a pas bu une goutte depuis des lustres.

Capture d’écran tirée d’Epicly Later’d.

Regrettes-tu d’avoir fêté autant?



Il y a beaucoup de gens qui disent : « Je ne regrette rien, si j’avais à le refaire, je ferais la même chose. » Non. J’ai bu tous les jours pendant trois ans et j’ai perdu beaucoup de temps. Je serais probablement un meilleur skateur si je n’avais pas fait ça. Ça m’a pris un an pour réapprendre tous mes tricks, alors que j’aurais pu en apprendre des nouveaux.



C’est comment, la sobriété?

C’est bien. Brandon Novak [un skateur qui prend régulièrement part à Viva La Bam] est sobre depuis trois ans, ce qui aide. J’ai été faire des prises de sang et le médecin m’a dit que j’avais des niveaux de sérotonine et de vitamine D très bas, et que je souffrais d’insomnie. Je prends un médicament qui annule l’envie de boire de l’alcool. J’avais peur de l’essayer au début, mais quand j’ai pris la pilule et que je me suis rendu au bar, je ne savais pas quoi commander. Je ne voulais pas de vin, de bière, de champagne, de whiskey ou de vodka. Alors j’ai commandé un soda gingembre. Je n’avais envie de rien d’autre qu’un putain de soda gingembre.



Joyeux anniversaire, Bam!

Merci, vieux.



