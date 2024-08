Comment bloquer les pubs et accélérer sa connexion grâce à un Pi-hole

Internet est un espace bien différent lorsqu’il n’est pas saturé de publicités. Depuis la semaine dernière, je peux passer d’un site à l’autre sans avoir à me coltiner des bannières et des pop-ups. J’y parviens grâce à un Pi-hole, un petit ordinateur connecté à mon réseau qui bloque les publicités directement au niveau des DNS. Il agit comme un pare-feu, il rend la navigation plus agréable, et en plus, il est bon marché et très simple à fabriquer.

Comment fabriquer un Pi-hole

Il y a de fortes chances

Videos by VICE

que vous utilisiez déjà une sorte de bloqueur de publicité

sur un navigateur ou un appareil. Chaque téléphone a sa propre application, chaque navigateur son propre plug-in, et de plus en plus souvent, ils ne fonctionnent pas de manière optimale. Nous avons tous déjà dû désactiver Adblock ou une extension équivalente pour accéder à un site que nous voulions voir. Le Pi-hole permet de tout bloquer au niveau du réseau et ce pour l’ensemble des appareils connectés à ce réseau. Dans la famille des bloqueurs de publicité, le Pi-hole est l’option nucléaire

Pour commencer, vous aurez besoin d’un Raspberry Pi, une sorte de micro PC qui peut être utilisé pour divers projets DIY : il peut être transformé en un appareil photo de 12 mégapixels, une tour de téléphonie mobile miniature ou encore une machine qui bloque les publicités. Le modèle de base, le Raspberry Pi 4, ne coûte qu’une trentaine d’euros, mais il n’est pas livré avec tous les accessoires dont vous aurez besoin.

Photo : Matthew Gault

Parce que le blocage des publicités est un travail difficile qui va surchauffer le minuscule ordinateur, prévoyez des dissipateurs thermiques et un ventilateur. Un boîtier pour le protéger est conseillé, mais pas nécessaire. Vous aurez également besoin d’un câble micro HDMI pour connecter un écran, d’un câble d’alimentation pour le faire fonctionner, d’une carte SD pour charger un système d’exploitation, et enfin d’une souris et d’un clavier pour opérer quelques réglages.

Il se peut que vous ayez quelques-unes de ces pièces qui traînent chez vous et d’autres qui peuvent sembler intimidantes à construire. Je vous promets que c’est facile et si vous ne savez pas quoi acheter, le site de Raspberry Pi propose des liens vers plusieurs magasins qui vendent des kits pour vous faciliter la tâche. J’ai utilisé ce kit de démarrage ainsi qu’une souris et un clavier que j’avais déjà en ma possession.

Une fois que vous avez les différentes pièces, la première chose à faire est de fixer les dissipateurs de chaleur. Un kit contient trois dissipateurs en aluminium de différentes tailles, fournis avec un adhésif thermique. Les deux plus gros sont les plus importants et doivent être placés sur le processeur et la mémoire vive qui se trouvent au milieu de la carte du Raspberry Pi. Pressez-les fermement mais sans trop forcer, vous ne voulez pas casser la carte.

Si vous disposez d’un boîtier, glissez le Pi dans celui-ci après avoir placé les dissipateurs. Dans tous les cas, il s’agit de brancher le Pi à un écran et un clavier et d’installer le logiciel. Il existe plusieurs systèmes d’exploitation différents pour le Raspberry Pi et la plupart d’entre eux fonctionnent avec le Pi-hole. Le plus facile à installer est le système Raspbian. Certains des kits disponibles en ligne sont livrés avec une carte SD préchargée avec le système d’exploitation. Si vous devez fabriquer votre propre carte SD, suivez ces instructions simples pour installer le système Raspberian.

Insérez la carte SD dans la fente du Pi, branchez-le à un écran, connectez une souris et un clavier, et branchez l’appareil à une prise de courant. Lorsque le Pi démarre pour la première fois, il va lire la carte SD et vous guider dans l’installation du Raspberry Pi. Une fois que c’est fait, un bureau similaire à celui de Windows ou de Mac OS va apparaître. Lors de la configuration, l’assistant d’installation devrait connecter le Pi à votre Wi-Fi. Le Pi-hole fonctionnera sur votre réseau sans fil, mais il fonctionne un peu plus vite lorsqu’il est branché directement sur le routeur. Si vous disposez de l’espace nécessaire et du câble Ethernet, branchez l’appareil directement sur votre routeur.

Comment installer le logiciel

On en vient à la partie la plus délicate du processus.

Assurez-vous que le Pi est connecté à Internet.

Dans le coin supérieur gauche de votre écran, sur la barre d’outils, vous verrez une fenêtre noire affichant « >_ ». Cliquez dessus.

Tapez « curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash. » Cela va lancer l’installation.

L’installateur du Pi-hole vous guidera à travers une installation similaire à celle du système d’exploitation. Autant que possible, choisissez les options par défaut. Si quelque chose ne va pas plus tard, il sera plus facile de dépanner le Pi-hole ou de réinstaller le système complètement à partir de zéro.

Au début de l’installation, il vous sera demandé de choisir un fournisseur de DNS. Le Pi-hole fonctionne en tenant à jour une liste d’adresses IP et de domaines qui diffusent des publicités et des contenus malveillants. Lorsqu’il vérifie sa liste et trouve une machine sur votre réseau Internet qui essaie d’accéder à un élément de sa liste, il détourne le trafic vers le fournisseur de DNS de votre choix. Pour ma part, j’ai utilisé CloudFlare.

Après avoir sélectionné un fournisseur de DNS, le Pi-Hole va générer une adresse IP et vous demander si vous souhaitez utiliser vos paramètres réseau actuels comme adresse statique. Notez ces chiffres, car vous en aurez peut-être besoin plus tard, mais cliquez sur « oui ». L’installation va se poursuivre, vous invitant parfois à cliquer sur « oui ». En cas de doute, utilisez le paramètre par défaut.

Image : Matthew Gault

Le Pi-hole va ensuite vous fournir une adresse IPv4, une adresse IPv6, une adresse de site web et un mot de passe. Le site web et le mot de passe sont ceux que vous utiliserez pour vous connecter à votre Pi-hole via un navigateur web. L’IPv4 et l’IPv6 sont des numéros dont vous aurez peut-être besoin pour configurer votre routeur.

Une fois l’installation terminée, vous pouvez débrancher l’écran, le clavier et la souris du Pi-hole. L’appareil fonctionne du moment qu’il est branché à une source d’alimentation. Redémarrez un appareil sur votre réseau, consultez un site web lourdement chargé en publicités et voyez si quelque chose a changé. Si vous n’êtes toujours pas sûr, consultez cette page et voyez si elle est remplie de publicités.

Si cela ne fonctionne toujours pas, vous devez changer l’adresse IP de votre routeur pour qu’il utilise le Pi-hole comme serveur DNS. C’est facile à faire si vous connaissez l’adresse IP de votre routeur, mais elle varie d’un appareil à l’autre. Le plus simple est peut-être de trouver le nom de votre routeur et de le rechercher sur Google avec la mention « modifier les paramètres du serveur DNS ». Une fois dans les paramètres de votre routeur, modifiez les serveurs DNS primaire et secondaire en fonction des adresses IP que vous avez notées précédemment. Sauvegardez les paramètres, redémarrez n’importe quel ordinateur du réseau et le Pi-hole devrait être opérationnel.

Image: Matthew Gault

Une fois qu’il est en marche, rendez-vous sur pi.hole/admin pour accéder au tableau de bord en ligne. De là, vous pouvez voir le volume de trafic que le Pi-hole bloque et gérer les exceptions. Si un site ne fonctionne pas correctement, vous pouvez toujours l’ajouter à une liste blanche dans vos paramètres pour le laisser passer. Vous pouvez même demander au Pi-hole d’autoriser certains appareils à contourner son service.

Les résultats ont été spectaculaires pour moi. Non seulement ma navigation sur Internet est désormais largement exempte de publicité, mais cela a également accéléré tout ce que je fais en ligne. Pendant une journée de forte utilisation, le Pi-hole bloque environ 25 % de toutes les demandes de trafic sur mon réseau. Avant, quand je téléchargeais quelque chose, je n’atteignais jamais ma vitesse maximale de débit. Maintenant, je l’atteins à chaque fois. Ce n’est pas un changement énorme, mais il est perceptible.

VICE France est sur Twitter, Instagram, Facebook et sur Flipboard.