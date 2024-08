Comment envoyer des nudes sans passer pour un con

Les sextos n’ont jamais été aussi essentiels qu’aujourd’hui. Alors que nous nous préparons à un hiver socialement distant, de nombreux cœurs solitaires (mais prudents) cherchent à améliorer leur sexting game afin de faire face à l’abîme de désespoir qui nous attend en cette fin d’année 2020.

C’est un cliché de penser que les hommes envoient des photos non sollicitées de leur bite à quiconque respire, ou que les femmes n’envoient des nudes que dans le cadre d’une relation vraiment intime. En fait, une méta-analyse de 2018 portant sur 39 études indique qu’il n’y a pas de différence significative dans la quantité de sextos que les hommes et les femmes envoient. Pour y voir plus clair, j’ai demandé à quelques spécialistes des sextos si, et comment, on peut en envoyer respectueusement.

La première règle du sexting (et du sexe en général) est de laisser votre ego au vestiaire. Avant de vous lancer, demandez-vous ce que le destinataire aime vraiment et si ce que vous lui envoyez va lui faire plaisir. Cela peut sembler évident, mais comme d’innombrables destinataires de dick pics non sollicitées peuvent le confirmer, ça vaut la peine de le répéter.

Le sexting peut être divisé en deux phases principales : le teasing et le sexting à proprement parler. Le teasing consiste à envoyer quelques textos coquins, mais pas explicites, pour voir si votre partenaire est d’humeur. Il s’agit d’une étape cruciale pour tâter le terrain. Si vous ne recevez pas un signe de consentement enthousiaste, ne partez pas sur des trucs plus intenses, qu’il s’agisse d’images ou de descriptions sexuelles explicites. Vous ne pouvez évidemment pas vous attendre à ce que l’autre personne soit totalement disponible juste parce que vous êtes excité de votre côté.

« Une invitation implicite, ça n’existe pas », affirme Emanuel Amabilis, qui travaille dans un bar gay et discute souvent de sexe avec ses abonnés sur Instagram. Si tu vois que je ne réponds pas à tes photos ou à tes demandes, n’insiste pas. Retente ta chance à un autre moment. » Carlotta Vagnoli, chroniqueuse sexe chez Playboy et GQ en Italie, est du même avis. « Si un mec commence à projeter ses fantasmes super intenses sur moi, ma première réaction sera de fuir, dit-elle. Il doit d’abord m’exciter. » En cas de doute, elle conseille aux hommes hétéros de laisser leur partenaire prendre l’initiative. « Elle se sentira plus à l’aise et en confiance », dit-elle.

« Il n’y a rien de pire qu’une photo prise à la hâte, avec un demi-cul et des couilles recroquevillées dans un jean à moitié déboutonné »

Eleonora Strozzi, copropriétaire du sex-shop Wovo à Milan, explique qu’elle ajoute toujours un avertissement lorsqu’elle envoie des sextos. « Je vois un mec en ce moment, on s’échange souvent des photos dans la journée, me dit-elle. On a pris l’habitude d’écrire ‘NSFW’ pour pouvoir les ouvrir en toute discrétion. »

Mais cela ne marche pas pour tout le monde. « Je pense que les gays sont plus directs, dit Emanuel. Je m’ennuierais si on y allait trop doucement. » Selon le sexologue Daniel Giunti, c’est parce que la sexualité masculine est généralement plus visuelle et plus directe. « Les hommes envoient des dick pics pour deux raisons : pour inciter leur partenaire à leur rendre la pareille, mais aussi pour obtenir une forme de validation », explique-t-il. Mais ce stéréotype de la sexualité masculine, longtemps entretenu par la communauté scientifique, a été remis en question par une étude de 2018 qui a révélé que les cerveaux masculins et féminins réagissent en fait de manière assez semblable aux stimuli sexuels visuels. Les chercheurs pensent désormais que les résultats des précédentes analyses ont pu être faussés par la stigmatisation sociale.

Il est donc tout à fait possible que votre copine/plan cul apprécie une dick pic, à condition qu’elle soit bien faite. « Il n’y a rien de pire qu’une photo prise à la hâte, avec un demi-cul et des couilles recroquevillées dans un jean à moitié déboutonné », dit Frida. Pour Eleonora, la règle de base est d’éviter les photos de bite en gros plan. Et puis, pas besoin de s’arrêter aux photos. « En général, je préfère que mon partenaire m’envoie une vidéo de lui en train de se masturber, surtout quand il est sur le point d’éjaculer », ajoute Carlotta.

La réalité est la suivante : une femme ne sera jamais excitée à la vue d’une bite en érection. Pour certaines de mes amies, une bosse dans le pantalon attise plus la curiosité et est, de fait, plus excitant. « Les hommes ont généralement du mal à valoriser leur corps au-delà de leurs parties génitales, explique le professeur Giunti. Ils ignorent souvent le fait que leurs partenaires aimeraient recevoir d’autres types d’images. »

Donc si vous avez un pénis, remontez votre braguette et soyez créatif. Mettez en évidence une autre partie de votre corps qui pourrait plaire à votre partenaire : vos jambes, votre dos, vos fesses, vos mains ou votre torse. « Ce qu’on devine est très sexy », explique Frida. Elle conseille également de vous filmer en train de vous masturber, mais sans montrer votre pénis. « C’est souvent beaucoup plus excitant qu’une photo de merde prise au hasard. »

Enfin, Eleonora et Frida recommandent le sexting par notes vocales, ce que les hommes essaient rarement, selon elles. Comme le montre la croissance de l’industrie de l’audio porn (en particulier chez les femmes), les enregistrements peuvent être à la mode. Pour vous inspirer, vous pouvez consulter des plateformes comme Quinn et Dipsea, où amateurs et professionnels publient de l’érotisme audio.

Quoi qu’il en soit, attendez-vous toujours à vivre des situations embarrassantes lorsque vous exposez vos désirs et vos organes génitaux. Gardez aussi en tête qu’il est plus difficile de savoir ce que l’autre veut par texto. Donc, n’envoyez pas de sextos à quelqu’un si vous avez le sentiment que ce n’est pas ce qu’il veut, et excusez-vous s’il y a eu un malentendu.

